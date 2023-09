La Cour suprême de la Colombie-Britannique déclare que le système de revendications minières de la province viole les droits des Autochtones

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a jugé mardi que le système de permis miniers de la province était inconstitutionnel.

Le système actuel de la province, en cause dans cette affaire, accorde automatiquement des claims miniers aux candidats de l’industrie qui soumettent une demande via un site Web gouvernemental.

La décision de mardi a conclu que le processus viole les droits des Premières Nations.

Il a ordonné à la Colombie-Britannique de remplacer le système par un système qui garantit la contribution et la consultation des communautés autochtones sur les territoires desquelles des permis miniers sont accordés.

« Établir un système en ligne permettant l’enregistrement automatique des claims miniers sur leurs territoires, sans créer un système de consultation, viole les obligations de la Couronne », a écrit le juge Alan Ross dans sa décision de 148 pages.

« La faute du système ne réside pas dans l’octroi de claims miniers individuels, mais dans la prise de décision à un niveau supérieur concernant les [Chief Gold Commissioner]Nous avons le pouvoir discrétionnaire de consulter les Premières Nations. »

Ross a donné au gouvernement un an et demi pour remplacer son système actuel, mais a déclaré que sa décision n’affectait aucune mine actuellement approuvée.

Les deux communautés à l’origine de l’affaire, la Nation Gitxaała et la Première Nation Ehattesaht, ont qualifié la décision de victoire massive pour les peuples autochtones de la province, obligeant le gouvernement à les consulter lors de la création d’un nouveau système.

« Nous savions depuis le début que la Colombie-Britannique avait le devoir de consulter… les nations autochtones avant d’accorder des revendications minières sur nos territoires, et elle manque à cette obligation », a déclaré la conseillère en chef des Gitxaała, Linda Innes, dans un communiqué.

« Le gouvernement provincial doit maintenant agir rapidement pour éliminer sa pratique injuste consistant à brader nos droits sans notre consultation ni notre consentement. »

Innes a contesté le fait que le tribunal n’ait pas annulé les permis miniers existants que Gitxaała contestait sur ses terres, ce qui, selon elle, « laisse notre territoire ouvert » à une exploitation continue sans le consentement de sa nation.

Le territoire des Gitxaała se trouve au sud de Prince Rupert, sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Le territoire de la Première Nation Ehattesaht se trouve sur la côte nord-ouest de l’île de Vancouver.

La « modernisation » est saluée

Les représentants de l’industrie minière ont déclaré qu’ils saluaient la décision, en particulier la prolongation de 18 mois du système actuel et des permis existants, même si le processus était jugé inconstitutionnel.

L’Association pour l’exploration minière a déclaré dans un communiqué qu’un an et demi au moins apporterait « de la clarté et de la prévisibilité » à l’industrie, tout en permettant une « modernisation » attendue depuis longtemps de la Loi sur la tenure minière de la province.

« Notre objectif est de garantir que le processus de jalonnement des claims miniers reste compétitif et efficace… tout en respectant les droits des peuples autochtones », a déclaré le président de l’association, Keerit Jutla.

« Nous savons qu’il existe une opportunité pour un processus plus inclusif. »

Un avocat des Gitxaała a qualifié cette décision de victoire significative.

« Le consentement des Premières Nations doit être le fondement d’un régime minier moderne en Colombie-Britannique », a déclaré Jessica Clogg, directrice exécutive de West Coast Environmental Law, à CBC News lors d’une entrevue.

« Ne devrait pas être simplement symbolique »

Mais certains membres de la communauté juridique ont réagi avec inquiétude à un aspect de la décision du tribunal.

Le juge Ross a soulevé des questions sur la force d’un élément central des promesses de réconciliation du gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique.

La province a adopté la Loi sur la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (DRIPA) fin 2019, qui, selon son site Web, « établit la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones comme cadre de réconciliation de la province ».

La DRIPA, selon le gouvernement, « donne mandat au gouvernement d’aligner les lois provinciales sur la Déclaration des Nations Unies ».

Au moment de sa publication, le ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique a présenté le projet de loi comme une première au Canada.

« Aujourd’hui, nous avons écrit l’histoire », indiquait alors un communiqué publié sur le site Internet du ministère. « La Colombie-Britannique est la première province au Canada à consacrer dans la loi les droits humains des peuples autochtones.

Mais dans sa décision, le juge Ross a déclaré qu’il ne considérait pas que la législation de la Colombie-Britannique enchâssait effectivement la DNUDPA dans le système juridique de la province, affirmant qu’il ne pouvait s’y fier que comme « aide à l’interprétation » dans son jugement.

« Je trouve que la DRIPA… ne met pas en œuvre la DNUDPA dans le droit national de la Colombie-Britannique », a écrit Ross, ajoutant qu’elle « ne crée pas de droits justiciables ».

Cela a alarmé le commissaire aux droits de la personne de la province, Kasari Govender, qui était un intervenant dans les poursuites des deux Premières Nations.

Elle s’est dite « déçue » de voir la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de la Colombie-Britannique rejetée.

« La décision d’aujourd’hui indique que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones n’a toujours pas force de loi en Colombie-Britannique », a-t-elle prévenu. « La Déclaration Act ne devrait pas être simplement symbolique. »