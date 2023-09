La Cour suprême de Facebook se saisit du cas du négationniste de l’Holocauste Squidward

Le Conseil de Surveillance de Meta, le Entité semblable à la Cour suprême chargée avec l’examen de Facebook et d’Instagram les énigmes les plus controversées en matière de modération de contenus’attaque à une affaire impliquant un mashup bizarre et désagréable : un mème nazi de Squidward.

Dans un article de blog cette semaine, le Conseil de surveillance a déclaré qu’il enquêtait sur un mème supprimé depuis, publié en septembre 2020, représentant Squidward, l’homme-calmar grognon de Bob l’éponge Carré… niant l’Holocauste. Le mème, publié par un utilisateur inconnu comptant environ 9 000 abonnés, montrait Squidward à côté d’une bulle indiquant « Faits amusants sur l’Holocauste ». Cela semble être une pièce de théâtre sur le populaire «Faits amusants avec Squidward», modèle de mème, bien qu’avec une dose massive d’idiotie néonazie au vitriol.

Le Conseil de surveillance affirme que le message répétait un certain nombre de mensonges remettant en question ou niant l’existence de l’Holocauste, y compris la théorie du complot complètement démystifiée selon laquelle l’infrastructure utilisée pour perpétrer le génocide a été créée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. De plus, la légende apparaissant sous le message comprenait des balises liées à d’autres mèmes, dont certains, selon le Conseil de surveillance, « peuvent cibler des publics géographiques spécifiques ». Le Conseil de surveillance affirme que la publication n’a été vue qu’environ 1 000 personnes et a recueilli moins de 1 000 likes.

Malgré les propos du PDG Mark Zuckerberg Commentaires de 2018 défendant certains négationnistes de l’Holocaustequi, selon lui, ne s’est pas « intentionnellement » trompé sur les faits, les politiques de Meta ont contenu explicitement interdit qui nie le génocide depuis 2020. Meta affirme que ces publications interdites incluent du contenu qui « nie, met en doute ou minimise le fait que l’Holocauste a eu lieu, le nombre de victimes ou les mécanismes de destruction utilisés ».

Nazi Squidward est apparu sur la plateforme deux mois avant que Meta ne modifie officiellement ses politiques pour interdire spécifiquement les contenus niant l’Holocauste. Les utilisateurs ont signalé la publication à Meta quatre fois avant les changements de règles, puis deux fois après. Selon le Conseil de surveillance, plusieurs de ces rapports ont été évalués par le processus d’examen automatique de Meta comme n’ayant violé aucune politique. D’autres rapports ont été fermés en raison de la politique d’automatisation de Meta liée au COVID-19, qui donnait la priorité au contenu jugé « à haut risque » pour le nombre limité d’examinateurs humains de l’entreprise.

Dans un article de blog Mis à jour ce matin, le centre de transparence de Meta indique qu’il a initialement laissé le contenu en place, puis l’a supprimé après un examen plus approfondi. Meta dit que le choix initial de laisser le message était « par erreur ». Meta nous a dirigé vers son blog publié lorsqu’il a été contacté pour commenter.

Alors pourquoi le Conseil de surveillance se penche-t-il sur le mème s’il a déjà été supprimé de la plateforme ? Comme dans de nombreux cas pris en charge par le Conseil, la publication spécifique en question sert de substitut aux problèmes plus vastes de modération de contenu qui menacent Facebook et Instagram. Dans ce cas, la réponse de Meta au Nazi Squidward aborde une question plus large d’appels « remettant en question la manière dont Meta a appliqué son interdiction du négationnisme ». Les changements de politique déclenchés par Nazi Squidward pourraient entraîner des changements plus importants dans la façon dont Facebook et Instagram traitent et répondent aux contenus potentiels de discours de haine.

Le Conseil accepte les commentaires du public sur un certain nombre de questions liées à l’affaire, notamment les défis liés au recours à des systèmes automatiques pour détecter et supprimer avec précision les contenus contenant des propos haineux. De même, le conseil est également intéressé par les commentaires portant sur les meilleures pratiques pour empêcher les systèmes automatisés de supprimer par erreur du contenu qui pourrait être une satire ou une autre forme de discours accepté.

Les membres du Conseil de surveillance déclarent qu’ils examineront les commentaires au cours des prochaines semaines, puis soumettront des recommandations politiques à Meta. Et même si Meta doit répondre au Conseil de surveillance dans les 60 jours suivant sa décision, ses recommandations politiques ne sont pas contraignantes, ce qui signifie que Meta peut simplement choisir de les rejeter si elle le souhaite. C’est précisément ce qui s’est passé plus tôt cette semaine, lorsque Meta l’a annoncé. n’accepterait pas la recommandation du Conseil de surveillance de suspendre immédiatement les comptes Facebook et Instagram de l’ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen.