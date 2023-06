La Cour suprême de Caroline du Sud nouvellement composée d’hommes examine l’interdiction de l’avortement des mois après en avoir rejeté une

COLUMBIA, SC (AP) – Un vote potentiel sur la nouvelle Cour suprême de Caroline du Sud, entièrement masculine, a interrogé les avocats sur la question de savoir si les patientes avaient suffisamment de temps pour se faire avorter après avoir appris leur grossesse alors que les juges examinaient si une nouvelle interdiction était également inconstitutionnelle à celui qui a été abattu plus tôt cette année.

Le droit à l’avortement en Caroline du Sud était de retour devant la plus haute cour de l’État mardi alors que les républicains tentent de rétablir l’interdiction annulée en janvier.

Une majorité de 3 contre 2 en janvier a rejeté une loi similaire interdisant l’avortement une fois qu’une activité cardiaque est détectée, ou à environ six semaines et avant que la plupart des gens sachent qu’ils sont enceintes. Le gouverneur républicain Henry McMaster a récemment promulgué une interdiction similaire qui commence une fois qu’une activité cardiaque est détectée. Cette restriction a été suspendue pendant que l’affaire impliquant la nouvelle interdiction se déplace devant les tribunaux. Pendant ce temps, l’avortement reste légal pendant 22 semaines dans cet État conservateur.

Mais les avocats de l’État et les prestataires d’avortement présentant leurs arguments pour la deuxième fois depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé les protections fédérales l’été dernier ont fait face à un nouveau groupe de juges de la Cour suprême des États après un changement dans la composition de la cour. La juge Kaye Hearn, l’auteur de l’opinion principale dans la décision de janvier et la seule femme du tribunal, est partie après avoir atteint l’âge de la retraite obligatoire du tribunal. Un banc entièrement masculin avec le juge récemment assermenté Gary Hill a entendu les arguments de mardi.

Le résultat mettra à l’épreuve la force de la décision de janvier. Les cinq juges ont rédigé leurs propres explications juridiques pour cette décision dans un geste inhabituel qui, selon les avocats de l’État, a laissé cette décision dépourvue de tout précédent solide.

L’avocat de Planned Parenthood South Atlantic a soutenu qu’il n’y avait pas de différence substantielle entre deux lois qui limitent toutes les deux les avortements au même moment de la grossesse. Les opinions collectives des trois juges de la majorité ont toutes établi qu’une interdiction d’environ six semaines violait le droit à la vie privée de la constitution de l’État, a déclaré l’avocate Catherine Humphreville.

Le juge en chef Donald Beatty a rapidement indiqué son accord avec l’interprétation du fournisseur d’avortement. Beatty a lu une section de l’opinion de janvier d’un juge qui a rejoint plus étroitement la majorité jusqu’aux minutes de l’avocat Thomas Hydrick dans les arguments d’ouverture de l’État.

Le juge John Few a écrit que « si un pourcentage substantiel de femmes enceintes ne peuvent pas être informées de leur grossesse à temps pour avoir des discussions significatives, s’engager dans des délibérations et des prières suffisantes, puis prendre des dispositions en temps opportun pour pratiquer un avortement, alors je ne peux pas imaginer un argument gagnant. que… le refus de ce choix n’est pas une atteinte déraisonnable à la vie privée.

La nouvelle loi ressemble à l’interdiction de 2021 qui a été annulée en janvier. Mais les législateurs républicains l’ont modifié de manière à renverser le vote de Few. Les avocats de l’État ont fait valoir que la loi de 2023 répond directement à ses critiques antérieures selon lesquelles l’Assemblée générale n’a pas déterminé si une interdiction de six semaines donne aux patientes suffisamment de temps pour apprendre qu’elles sont enceintes pour justifier la limitation de leur droit à la vie privée impliquant des décisions concernant l’avortement.

Les avocats de Planned Parenthood South Atlantic ont fait valoir dans leur dossier juridique que l’Assemblée générale dirigée par les républicains avait « à tort » supposé que « l’inconstitutionnalité substantielle de la nouvelle loi pouvait être corrigée en remplaçant un ensemble de mots magiques par un autre ».

Hill, le membre le plus récent du tribunal, n’a pas posé beaucoup de questions et Few a fait une grande partie de l’interrogatoire. Quelle que soit la manière dont on interprète son ancienne opinion, dit le juge, il faut analyser cette nouvelle loi. Il examinera la réponse de l’État à son opinion de janvier qu’il a expliquée comme « clé » dans l’incapacité du législateur à déterminer si les limites donnent le choix aux patientes avortées.

« Je vous promets que je ne change pas mon analyse », a déclaré Few. « Mais cela ne signifie pas que le résultat est le même. »

Peu de gens ont montré un grand intérêt mardi pour le nouvel argument de l’État selon lequel la fenêtre du « choix » d’une personne sexuellement active devrait être élargie pour inclure le moment où elle pourrait réfléchir à la façon dont elle réagirait à une grossesse et limiter cette possibilité en utilisant la contraception. La loi de 2023 encourage ce comportement, a déclaré Few, ainsi que l’utilisation de tests de grossesse fréquents.

Les arguments en faveur de la limitation de l’avortement qui dépendent de la disponibilité de la contraception pourraient être utilisés pour interdire de manière inconstitutionnelle le contrôle des naissances à l’avenir, a répondu Humphreville. Ce n’est pas pratique compte tenu de la possibilité de tests et d’échecs contraceptifs, ont-ils ajouté.

«Les gens ne sont pas assis à faire un test de grossesse tous les jours. Ils ont des emplois, ils ont des enfants, ils ont d’autres déterminations. Ils ne suivent pas régulièrement leurs cycles menstruels », a déclaré Humphreville. « Cela ne change rien. »

Les avocats de l’État ont fait valoir que les législateurs ont cette fois pris en compte la possibilité pour le patient de « s’engager dans un processus décisionnel significatif » et de « prendre les dispositions nécessaires ». Ils ont cité des données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis selon lesquelles environ 45% des avortements à l’échelle nationale en 2020 se sont produits dans les six semaines suivant la grossesse et que près de 81% se sont produits dans les neuf semaines.

Les chiffres, selon le procureur Thomas Hydrick, montrent que les femmes « peuvent savoir » qu’elles sont enceintes dans les limites de la loi et obtenir un avortement si elles le souhaitent. Beatty a répondu que « tout est possible » et que « pas une once de preuve » ne mentionnait la probabilité qu’une personne sache qu’elle est enceinte au moment où l’activité cardiaque est détectée.

Hydrick a également suggéré que les patients aient plus de six semaines pour prendre une décision. Une interdiction de l’activité cardiaque pourrait restreindre l’avortement lorsque les impulsions électriques sont potentiellement détectées jusqu’à neuf semaines, a-t-il déclaré.

Un peu moins persuadé a déclaré à l’avocat de l’État que « vous venez de vous enfoncer dans un trou géant d’ambiguïté ».

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press