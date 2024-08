La Cour suprême de Caroline du Sud doit décider du délai minimum entre les exécutions

Le Cour suprême de Caroline du Sud n’autorisera pas une autre exécution dans l’État jusqu’à ce qu’un délai minimum soit déterminé entre l’envoi de détenus dans la chambre de la mort.

La prochaine exécution prévue le 20 septembre est toujours en cours pour le détenu Freddie Eugene Owens. Il s’agirait de la première exécution en Caroline du Sud en plus de 13 ans après que le tribunal a autorisé la réouverture de la chambre de la mort le mois dernier.

Mais alors qu’il fixait la date d’exécution d’Owens vendredi, le tribunal a également accepté d’accepter une demande de quatre autres condamnés à mort qui n’ont pas encore fait appel et qui souhaitaient que l’État attende au moins trois mois entre les exécutions.

Actuellement, la Cour suprême peut fixer des exécutions à une semaine d’intervalle. Ce calendrier accéléré alourdirait la charge du personnel pénitentiaire, qui doit prendre des mesures importantes pour se préparer à mettre à mort un détenu, et pourrait entraîner des exécutions bâclées, a écrit un avocat des détenus dans des documents judiciaires.

Cela met également à rude épreuve les avocats qui tentent de représenter plusieurs détenus dans le couloir de la mort, a déclaré l’avocate Lindsey Vann.

Les avocats de l’État ont jusqu’au début du mois de septembre pour réagir.

La Caroline du Sud a déjà procédé à des exécutions successives. Deux demi-frères ont été exécutés en une nuit en décembre 1998. Une autre exécution a eu lieu les deux vendredis suivants du même mois, et deux autres en janvier 1999.

Owens46 ans, a jusqu’à la fin de la semaine prochaine pour décider s’il veut mourir par injection létale, par électrocution ou par peloton d’exécution. Ses avocats ont déclaré qu’il attendait que les responsables de la prison soumettent une déclaration sous serment cette semaine sur la pureté, la puissance et la qualité de la drogue d’injection létale, conformément aux termes d’une nouvelle loi de l’État limitant la quantité d’informations sur les procédures d’exécution divulguées, et de voir si elle satisfait à la fois les tribunaux d’État et fédéraux.

La dernière exécution en Caroline du Sud remonte à 2011. Depuis lors, les trois médicaments utilisés par l’État pour tuer les détenus ont expiré et les autorités pénitentiaires n’ont pas pu en obtenir davantage.

À redémarrer les exécutionsLes législateurs ont modifié le protocole d’injection létale pour n’utiliser qu’un seul médicament et ont ajouté le peloton d’exécution.

« Les exécutions programmées à un moment proche entraîneraient un risque élevé d’erreur, car un temps considérable s’est écoulé depuis la dernière exécution, une méthode est obsolète et les deux autres n’ont pas été testées », a déclaré Vann.

La motion des détenus comprend des interviews dans des articles de presse dans lesquels divers employés de prison ont parlé de la difficulté de procéder à des exécutions ou de travailler en étroite collaboration avec des détenus condamnés.

Les détenus de Caroline du Sud demandent 13 semaines entre les exécutions, invoquant des problèmes L’Oklahoma a rencontré lorsqu’elle a tenté d’accélérer le rythme des exécutions dans cette région, ce qui a entraîné des problèmes dans l’exécution des peines de mort. Le procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond, a déclaré en janvier 2023 que la tenue d’une exécution chaque mois pesait sur le personnel pénitentiaire.

Owens a été reconnu coupable du meurtre d’un employé de Greenville en 1997 lors du vol d’un dépanneur.

Les autres détenus de Caroline du Sud qui ne sont plus en appel sont :

— Richard Moore, 59 ans, reconnu coupable du meurtre d’un employé d’un dépanneur à Spartanburg en 1999.

— Brad Sigmon, 66 ans, reconnu coupable d’avoir battu à mort les parents de son ex-petite amie avec une batte de baseball dans le comté de Greenville en 2001.

— Marion Bowman, 44 ans, reconnu coupable d’avoir tué une femme d’Orangeburg et d’avoir incendié son corps parce qu’elle lui devait de l’argent en 2001.

— Mikal Mahdi, 41 ans, reconnu coupable d’avoir tiré sur un policier en congé à son domicile dans le comté de Calhoun et d’avoir incendié son corps en 2004.

La Caroline du Sud compte actuellement 32 détenus dans le couloir de la mort.