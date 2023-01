La Cour suprême de Caroline du Sud annule l’interdiction de l’avortement par l’État

L’attachée de presse du président Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a écrit dans un tweet: “Nous sommes encouragés par la décision de la Cour suprême de Caroline du Sud aujourd’hui sur l’interdiction extrême et dangereuse de l’avortement par l’État.”

La Caroline du Sud Cour suprême jeudi renversé l’interdiction par l’État de l’avortement après environ six semaines de grossesse, jugeant que la loi violait le droit constitutionnel de l’État à la vie privée.

“Nous estimons que la décision d’interrompre une grossesse repose sur les considérations personnelles et privées les plus imaginables et implique le droit d’une femme à la grossesse”, a écrit le juge Kaye Hearn dans l’opinion majoritaire.

“Bien que ce droit ne soit pas absolu et doive être mis en balance avec les intérêts de l’État dans la protection de la vie à naître, cette loi, qui limite sévèrement – et dans de nombreux cas interdit complètement – l’avortement, est une restriction déraisonnable du droit d’une femme à la vie privée et est donc inconstitutionnel », a écrit Hearn.

Les défenseurs de l’interdiction de l’avortement avaient fait valoir que le droit de l’État à la vie privée ne s’appliquait aux accusés que dans le cadre des protections contre les perquisitions et saisies abusives, étant donné la référence explicite de la constitution à cette protection.

Mais cet argument a été rejeté par Hearn et les deux juges qui l’ont rejointe dans la décision majoritaire : le juge en chef Donald Beatty et le juge John Few.

Elle a noté que la constitution détaille non seulement les protections “contre les perquisitions et les saisies abusives”, mais également contre les “atteintes abusives à la vie privée”.

Hearn a également écrit que toute limitation de l’avortement “doit être raisonnable” et donner à une femme suffisamment de temps pour “déterminer qu’elle est enceinte et prendre des mesures raisonnables pour mettre fin à cette grossesse”.

“Six semaines ne sont tout simplement pas un délai raisonnable pour que ces deux choses se produisent”, a-t-elle écrit.

La décision de jeudi laisse intacte l’interdiction existante de l’État sur la plupart des avortements après 20 semaines de grossesse.

L’Assemblée générale de Caroline du Sud en 2021 a adopté une loi interdisant l’avortement après la détection d’un battement de cœur chez un fœtus, qui se fait généralement entendre après environ six semaines de grossesse.

Cette interdiction comprend des exceptions dans les cas de grossesses qui menacent la vie de la mère et pour les grossesses causées par un viol ou un inceste.

La loi a été empêchée d’entrer en vigueur par les tribunaux fédéraux jusqu’à la décision de la Cour suprême des États-Unis le 24 juin annulant le droit fédéral à l’avortement qui était en place depuis la décision Roe v. Wade en 1973.

L’interdiction de l’avortement en Caroline du Sud a de nouveau été bloquée en août, cette fois par la Cour suprême de l’État, après qu’un nouveau procès a été intenté pour l’invalider. Ce procès a conduit à la décision de jeudi annulant la loi.

Dans une dissidence jeudi, le juge John Kittredge a écrit que la référence constitutionnelle aux “atteintes déraisonnables à la vie privée” était une “expression ambiguë”.

“Il n’y a aucun langage dans l’article I, section 10 de la Constitution de Caroline du Sud qui soutient une interprétation d’un droit à la vie privée qui engloberait un droit à l’avortement”, a écrit Kittredge.

“Le langage” atteinte déraisonnable à la vie privée “fait partie de la clause de perquisition et de saisie et n’est pas une disposition autonome”, a-t-il écrit.

La décision de la Cour suprême des États-Unis invalidant le droit fédéral à l’avortement a effectivement laissé à chaque État le soin de réglementer les interruptions de grossesse. Plus d’une douzaine d’États ont effectivement interdit les avortements dans la foulée de cette décision.

Mais moins de deux mois après le jugement, électeurs du Kansas a rejeté une proposition d’amendement constitutionnel qui aurait révoqué le droit à l’avortement dans cet État.

En novembre, les électeurs du Kentucky ont rejeté une mesure qui aurait privé un État du droit constitutionnel à l’avortement. Au Michigan, les électeurs ont approuvé l’ajout d’un droit à l’avortement dans la constitution de cet État.