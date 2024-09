La Cour suprême de Caroline du Nord se range du côté de RFK Jr. et ordonne la réimpression des bulletins de vote sans leur nom

Dans une décision prise à quatre voix contre trois, la plus haute cour de Caroline du Nord a déclaré que le nom de Robert F. Kennedy ne devrait pas figurer sur les bulletins de vote présidentiels de l’État.

La Cour suprême de Caroline du Nord a donné raison aux trois juges de la Cour d’appel qui ont ordonné que les bulletins de vote soient réimprimés sans le nom de RFK Jr., qui avait alors intenté une action en justice pour que son nom soit retiré du bulletin de vote présidentiel de l’État après avoir soutenu l’ancien président Donald Trump. Le Conseil électoral de l’État de Caroline du Nord a résisté aux premières tentatives de retrait de RFK Jr., invoquant le grand nombre de bulletins déjà imprimés.

Un tribunal de Caroline du Nord ordonne que le nom de RFK Jr. soit supprimé juste avant l’envoi des bulletins de vote

Le NCSBE n’a pas commenté la décision, mais le personnel électoral de tout l’État a travaillé tout le week-end pour se préparer à la possibilité d’envoyer des bulletins de vote sans le nom.

« Nous reconnaissons que l’accélération du processus d’impression de nouveaux bulletins de vote nécessitera beaucoup de temps et d’efforts de la part de nos responsables électoraux et entraînera des dépenses importantes pour l’État. Mais c’est un prix que la Constitution de la Caroline du Nord nous impose pour protéger le droit fondamental des électeurs de voter selon leur conscience et de faire en sorte que leur vote compte », a déclaré le porte-parole. décision déclarée.

Les juges Anita Earls, Richard Dietz et Allison Riggs ont émis une opinion dissidente.

Les agents électoraux du comté de Mecklenburg attendent des nouvelles sur ce qu’ils doivent faire après avoir travaillé tout le week-end. Des milliers de bulletins de vote par correspondance sont stockés dans un coffre-fort.

« Nous les conservons. Nous les avons stockés dans le coffre-fort et ils sont sous clé », a déclaré Michael Dickerson, directeur des élections. « S’ils disent de les envoyer, nous procédons. »

Les commissions électorales, y compris celle du comté de Mecklenburg, attendent de savoir quoi faire : envoyer les anciens bulletins de vote ou en imprimer de nouveaux sans le nom de RFK Jr.

« Nous nous préparons autant que possible pour que, le moment venu, nous soyons prêts à démarrer », a-t-il déclaré.

Le comté de Mecklenburg est prêt et peut imprimer ses bulletins de vote à la demande. Les imprimantes, les bulletins vierges et les enveloppes se trouvent tous au sous-sol. La réimpression du comté de Mecklenburg coûtera 20 000 $. Ce n’est pas beaucoup pour le comté compte tenu de son budget de 2,5 milliards de dollars. Mais c’est une tâche plus lourde pour les petits comtés.

Les comtés d’Alexander et de Gaston font appel à un prestataire tiers pour l’impression. Le total prévu pour le comté d’Alexander est d’environ 11 000 $. Le comté de Gaston paie 24 cents par bulletin de vote et envisage une dépense supplémentaire de 31 000 $.

Le comté de Stanly est comme le comté de Mecklenburg et imprime ses bulletins de vote, mais le coût devrait toujours être supérieur à 27 000 $.

Dickerson estime que les électeurs potentiels par correspondance et les électeurs étrangers ne devraient pas s’inquiéter de cette incertitude.

« Ne t’inquiète pas », dit-il.

