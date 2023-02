La Cour suprême de Caroline du Nord entendra à nouveau l’identification des électeurs et le redécoupage

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – La nouvelle majorité républicaine à la Cour suprême de Caroline du Nord a accepté vendredi de réentendre les affaires de redécoupage et d’identification des électeurs moins de deux mois après que l’édition précédente du tribunal, dirigée par les démocrates, a émis des opinions majeures allant à l’encontre des législateurs du GOP qui avaient été poursuivi.

Les décisions extraordinaires, rendues dans des ordonnances appuyées par cinq juges avec les inscriptions électorales républicaines sur le tribunal de sept membres, signifient que les questions reviendront au tribunal pour des plaidoiries à la mi-mars. Dans l’espoir d’obtenir de nouveaux résultats juridiques, les législateurs dirigés par le président de la Chambre Tim Moore et le chef du Sénat Phil Berger ont demandé il y a deux semaines que les juges réentendent le litige.

Les deux juges démocrates ont déploré les ordonnances et ont déclaré qu’elles s’opposaient à plus de 200 ans d’histoire judiciaire au cours desquelles les nouvelles audiences ont été extrêmement rares. Ils ont dit qu’il semblait que cela se produisait simplement parce que la composition partisane de la cour avait changé. Deux nouveaux juges républicains ont pris leurs fonctions début janvier après avoir remporté les élections de novembre pour les sièges détenus par les démocrates.

« Les problèmes juridiques sont les mêmes ; la preuve est la même; et la loi de contrôle est la même », a écrit la juge associée Anita Earls dans la dissidence de l’ordonnance acceptant de réentendre l’affaire de redécoupage. “La seule chose qui a changé, c’est la composition politique de la Cour.”

Les avocats des législateurs du GOP soutiennent que la précédente majorité démocrate 4-3 s’est trompée en décembre lorsqu’ils ont invalidé une carte du Sénat de l’État que la législature a tracée et a respecté les limites du Congrès tracées par les juges du procès mais opposées par les républicains. Ils ont déclaré que ces mêmes démocrates avaient commis une erreur en confirmant l’invalidation d’une loi de 2018 exigeant une pièce d’identité avec photo pour voter lorsqu’ils appliquaient la mauvaise norme juridique.

Les nouvelles audiences pourraient finalement conduire à de nouvelles opinions qui rétabliraient le mandat d’identification avec photo et annulaient le précédent de la Cour suprême en février 2022 déclarant que la constitution de l’État interdisait le gerrymandering partisan à grande échelle. Cette décision historique de redécoupage a empêché les cartes dessinées par les législateurs républicains qui devaient garantir des avantages républicains à long terme à l’Assemblée générale et au sein de la délégation du Congrès de l’État.

Les ordonnances de nouvelle audience du tribunal mentionnent peu les sujets à réexaminer. Au contraire, le tribunal a déclaré qu’une affaire pouvait être réexaminée “si le requérant démontre de manière satisfaisante que l’opinion peut être erronée”. La pétition ou les arguments des législateurs répondaient aux exigences, selon les ordonnances.

Mais Earls a écrit que l’action de vendredi marquait une «rupture radicale» de l’histoire du tribunal. Depuis 1993 seulement, a-t-elle dit, une nouvelle audition n’a été autorisée que dans deux cas sur 214 demandes de ce type.

“Le respect de l’institution et l’intégrité de ses processus ont gardé les occasions de réaudition étroites et extrêmement rares”, a-t-elle écrit. “Aujourd’hui, cette tradition est abandonnée.” Le juge associé Mike Morgan a également exprimé sa dissidence.

Moore et Berger n’avaient pas offert de commentaires publics sur les commandes vendredi soir.

La majorité républicaine au tribunal a également rejeté une requête déposée plus tôt cette semaine en redécoupant le demandeur du procès Common Cause demandant que les demandes du GOP soient rejetées et que la décision reste intacte. Le groupe de défense, qui a soutenu que la demande de nouvelle audition était inappropriée, est “déçu que la Cour donne aux législateurs une autre bouchée de pomme”, a déclaré Hilary Klein, une avocate qui a déposé la requête pour cause commune.

“Nous continuerons à nous battre pour le droit de tous les habitants de Caroline du Nord de voter librement et équitablement et nous sommes impatients de porter à nouveau cette affaire devant le tribunal”, a déclaré Jeff Loperfido, l’un des avocats qui a œuvré pour annuler la loi sur l’identification des électeurs. dans un rapport. Klein et Loperfido travaillent avec la Southern Coalition for Social Justice.

Gary D.Robertson, Associated Press