La Cour suprême de Caroline du Nord décide que RFK Jr. doit être retiré du scrutin, ce qui retarde la période d’absence

La Cour suprême de Caroline du Nord a statué lundi que l’État devait retirer Robert F. Kennedy Jr. du bulletin de vote présidentiel, ce qui retardera probablement l’envoi des bulletins de vote par correspondance de plusieurs semaines.

La cour a été jugé 4-3 en faveur de Kennedy, qui a intenté une action en justice pour faire retirer son nom après avoir suspendu sa candidature et soutenu l’ancien président Donald Trump le mois dernier.

« Nous reconnaissons que l’accélération du processus d’impression de nouveaux bulletins de vote nécessitera beaucoup de temps et d’efforts de la part de nos responsables électoraux et entraînera des dépenses importantes pour l’État », l’opinion majoritairerédigé par le juge Trey Allen, a déclaré : « Mais c’est un prix que la Constitution de la Caroline du Nord nous demande de payer pour protéger le droit fondamental des électeurs de voter selon leur conscience et de faire en sorte que leur vote compte. »

Les juges Anita Earls et Allison Riggs, les deux démocrates de la Cour, ont émis une opinion dissidente, tout comme le juge républicain Richard Dietz.

« Ici, les caprices d’un homme ont été élevés au-dessus des intérêts constitutionnels de dizaines de milliers d’électeurs de Caroline du Nord qui ont demandé un vote par correspondance et cherchent à exercer leur droit, en vertu de la loi de Caroline du Nord, de voter le plus tôt possible », a écrit Riggs dans son avis dissident.

Après avoir déjà imprimé des millions de bulletins de vote portant le nom de Kennedy, les gouvernements locaux devront désormais dépenser des centaines de milliers de dollars pour réimprimer ces bulletins sans son nom.

Dans son opinion dissidente, Earls a souligné que ce sont les comtés qui supporteront le poids financier de cette décision, et non l’État.

Les bulletins de vote par correspondance devaient être envoyés vendredi aux plus de 130 000 électeurs qui les avaient demandés, mais une décision non signée de la Cour d’appel en faveur de Kennedy a forcé l’État à suspendre l’envoi des bulletins de vote par correspondance.

Désormais, les électeurs devront attendre encore plusieurs semaines pour recevoir leur bulletin de vote par correspondance, ce qui réduira la période de vote par correspondance de l’État, qui était l’une des plus longues du pays.

L’État court également le risque de ne pas respecter la date limite fédérale pour l’envoi des bulletins de vote par correspondance, fixée au 21 septembre.

Dans sa décision, la majorité des juges a estimé que la présence de Kennedy sur le bulletin de vote « pourrait priver de leurs droits d’innombrables électeurs qui croient à tort que le plaignant reste candidat à une élection ».

Les juges dissidents ont toutefois noté que la loi de l’État donne au Conseil électoral de l’État le pouvoir discrétionnaire de décider des modifications tardives apportées aux bulletins de vote.

« Aujourd’hui, toute atteinte publique à l’impartialité, à l’indépendance et à la dignité de nos tribunaux d’État est bien méritée », a écrit Riggs. « Je désespère de l’incapacité actuelle de cette cour à se livrer à une lecture claire de la loi et à défendre avec force les droits des citoyens, en particulier lorsqu’il s’agit de participer au processus politique. »

Comment l’affaire est-elle arrivée ici ?

La décision de la Cour suprême est probablement la dernière étape d’une saga de plusieurs mois autour de la candidature de Kennedy.

Après avoir passé des mois à se battre pour figurer sur le bulletin de vote de la Caroline du Nord — et défendre son droit de le faire devant le tribunal — Kennedy a lancé une tentative hâtive de retirer sa candidature après avoir suspendu partiellement sa campagne le mois dernier.

Le Conseil d’État des élections a initialement a rejeté la demande de Kennedy d’être retiré du scrutinLa majorité démocrate du conseil a décidé qu’il serait impossible de procéder ainsi puisque plus de la moitié des comtés de l’État avaient déjà imprimé des bulletins de vote et que leur réimpression obligerait l’État à manquer la date limite du 6 septembre pour les envoyer par courrier.

Kennedy a intenté un procès peu de temps aprèsarguant que le conseil était légalement tenu de le révoquer et qu’en le forçant à rester sur le bulletin de vote, il l’obligeait à s’exprimer en violation de la Constitution.

Un juge de la Cour supérieure du comté de Wake s’est rangé du côté de l’Étatestimant qu’ils subiraient un préjudice important en devant réimprimer tous les bulletins de vote et manquer le délai légal. Elle a cependant accordé un sursis de 24 heures à sa décision, permettant à Kennedy de faire appel quelques heures seulement avant la date prévue de l’envoi des bulletins de vote.

La Cour d’appel a donné raison à Kennedy et a ordonné au conseil d’État de ne pas envoyer de bulletins de vote par correspondance portant son nom.

Le conseil a fait appel devant la Cour suprême, lui demandant d’annuler la décision et de lui permettre d’envoyer immédiatement par courrier les bulletins de vote déjà imprimés.

« L’État – et nos contribuables – devront peut-être dépenser plus d’un million de dollars pour entreprendre les nombreuses tâches nécessaires à la réimpression des bulletins de vote », ont écrit les avocats du conseil. « Les responsables électoraux de notre État devront travailler 24 heures sur 24 et les week-ends pour reformater, réimprimer et réassembler les bulletins de vote. Les électeurs absents – y compris les membres de notre armée – auront beaucoup moins de temps pour recevoir leurs bulletins de vote, les remplir et les renvoyer. »

Dans les documents judiciaires, les avocats de Kennedy ont déclaré que l’État aurait dû commencer à se préparer à le retirer du scrutin le jour où il a annoncé qu’il suspendait sa campagne, soit le 23 août.

La majorité a acquiescé, écrivant que « dans une large mesure, tout préjudice subi par les accusés… est de leur propre fait ».

Cependant, lors de son annonce, Kennedy a déclaré qu’il chercherait à se retirer du scrutin dans certains États, mais qu’il resterait sur le bulletin de vote dans d’autres. Il n’a pas spécifiquement mentionné ses plans pour la Caroline du Nord.

Dans son avis dissident, Dietz note que, même si le conseil avait commencé à retirer le nom de Kennedy le jour où il a annoncé qu’il suspendait sa campagne, il aurait probablement manqué la date limite légale du 6 septembre pour l’envoi des bulletins de vote.

« À mon avis, l’incapacité à respecter ce délai légal était une base valable pour que le conseil détermine l’impraticabilité », a-t-il écrit.

Que se passe-t-il maintenant ?

Les agents électoraux du comté devront désormais recoder plus de 2 000 styles de bulletins de vote différents et ignorer les millions de bulletins de vote qui avaient déjà été imprimés.

Dans un avis concordant, le juge Phil Berger Jr. a déclaré que les bulletins de vote précédemment imprimés portant le nom de Kennedy devraient être détruits.

Dans une déclaration sous serment au tribunal, la directrice exécutive du Conseil d’État des élections, Karen Brinson Bell, a estimé qu’il faudrait au moins 18 à 23 jours pour créer les nouveaux bulletins de vote.

En attendant, les électeurs peuvent toujours demander des bulletins de vote par correspondance jusqu’au 29 octobre à 17 heures.