La Cour suprême danoise juge qu’un journal n’a pas violé le droit d’auteur de la statue de la Petite Sirène de Copenhague

La Cour suprême du Danemark a annulé mercredi deux tribunaux inférieurs, affirmant qu’un dessin animé représentant la statue de la Petite Sirène de Copenhague sous la forme d’un zombie et une photo de celle-ci avec un masque facial ne violaient pas le droit d’auteur du célèbre bronze.

Le journal Berlingske a publié la caricature en 2019 pour illustrer un article sur le niveau de débat au Danemark et a utilisé la photo en 2020 pour représenter un lien entre l’extrême droite et les personnes craignant le COVID-19.

Le tribunal de district de Copenhague et la Haute Cour de l’Est ont conclu en 2020 et 2022 que le dessin animé et la photo constituaient des infractions à la loi danoise sur le droit d’auteur et ont ordonné au journal – l’un des plus importants du Danemark – de payer les héritiers du sculpteur danois Edvard Eriksen des milliers de couronnes en compensation.

Mercredi, la Cour suprême a déclaré « que ni le dessin caricatural ni la photographie de La Petite Sirène avec un masque, qui a été apportée à Berlingske en relation avec des articles de journaux, n’enfreignaient le droit d’auteur des héritiers de la sculpture La Petite Sirène ».

Le rédacteur en chef du quotidien, Tom Jensen, avait soutenu que le journal avait utilisé l’image de La Petite Sirène à des fins non commerciales.

Mercredi, Jensen l’a qualifié de « jour très heureux. Pas seulement pour nous, mais pour tous les médias au Danemark ».

« Cela aurait été un problème pour la liberté des médias de faire ce pour quoi nous avons été créés – à savoir diriger une entreprise journalistique, y compris des dessins animés satiriques – si nous avions été condamnés », a déclaré Jensen.

Les plaignants étaient les héritiers du sculpteur Eriksen, qui a créé la sirène de la taille d’une fille assise sur un rocher à l’entrée du port de Copenhague depuis 1913.

Les héritiers sont rigoureux dans l’application du droit d’auteur sur la sculpture, qui court jusqu’en 2029, 70 ans après la mort d’Eriksen en 1959. Plusieurs publications ont été accusées de violation du droit d’auteur au fil des ans après avoir publié des photos de l’œuvre d’art.

Eriksen a créé La Petite Sirène en hommage au conteur danois Hans Christian Andersen. L’un des monuments les plus reconnaissables d’Europe, la sculpture attire environ 1 million de visiteurs par an et a été une cible régulière pour les vandales qui ont fait sauter la silhouette de la sirène de son perchoir et l’ont décapitée ou peinte.