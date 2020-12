WASHINGTON – La Cour suprême a poursuivi mardi sa sollicitude envers la liberté religieuse face à une pandémie en donnant aux chefs religieux du New Jersey et du Colorado une autre chance de bloquer les limites strictes des lieux de culte.

L’action faisait suite à des actions similaires affectant les institutions religieuses de New York et de Californie. Dans les quatre cas, la Haute Cour a indiqué que les États ne peuvent pas imposer des normes plus strictes aux églises, synagogues et mosquées qu’à la plupart des établissements commerciaux.

Le New Jersey limite les lieux de culte au moindre de 25% de capacité ou 150 personnes. La politique a été contestée par un prêtre et un rabbin qui ont soutenu que leurs petites congrégations étaient pénalisées plus que nécessaire.

« Les rassemblements religieux … sont toujours traités de manière inégale par rapport à de nombreuses activités laïques comparables, notamment aller à l’école, travailler dans une usine de conditionnement de viande, se faire un soin du visage, faire du shopping chez Costco, jouer aux sports de contact, aux jeux de casino et aux célébrations de masse après une élection présidentielle. », ont-ils déclaré dans des documents judiciaires.

En réponse, le procureur général de l’État, Gurbir Grewal, a écrit que l’État limitait la densité des services intérieurs, plutôt que le nombre, et exigeait que des masques soient portés.

« Il n’y a rien de discriminatoire à ce sujet », a déclaré Grewal. « Cette règle s’applique à tous les lieux où les membres du public restent pendant de longues périodes, et les quelques activités soumises à des limites plus élevées présentent nettement moins de risques pour la santé. »

Les restrictions du Colorado jusqu’à récemment variaient en fonction du niveau de risque de COVID-19. L’église qui a contesté l’État devant les tribunaux était limitée à 25% de sa capacité, sans dépasser 50 personnes.

Mais le Colorado a levé toutes les limites sur les rassemblements religieux après que la Cour suprême a rendu sa décision dans l’affaire de New York. Cela a conduit les trois juges associés libéraux de la Cour à s’opposer à la décision de mardi.

Les arguments des challengers dans les deux États reflétaient ceux des congrégations chrétiennes et juives de New York et de Californie. Le mois dernier, les juges ont statué 5-4 contre les limites de New York de 10 à 25 fidèles dans les régions les plus durement touchées. Ce mois-ci, ils ont renvoyé les restrictions de la Californie à un tribunal inférieur avec des instructions pour examiner le précédent de New York.

Plus:La Cour suprême accorde la contestation de l’Église de Californie aux restrictions relatives aux coronavirus

« Même en cas de pandémie, la Constitution ne peut être mise de côté et oubliée », a déclaré l’opinion majoritaire conservatrice de la Cour dans l’affaire de New York. « Les restrictions en cause ici, en empêchant effectivement beaucoup d’assister aux services religieux, frappent au cœur même de la garantie de liberté religieuse du Premier Amendement. »

Plus:La Cour suprême bloque les restrictions strictes du COVID-19 sur les lieux de culte de New York

C’était un revirement par rapport aux actions précédentes des juges en réponse aux restrictions de l’État sur la religion organisée pendant la pandémie COVID-19. Au printemps, le tribunal a refusé de lever les restrictions sur les églises de Californie et du Nevada lorsque le juge en chef John Roberts a rejoint les quatre libéraux de la cour. Mais le remplacement par la juge associée Amy Coney Barrett de la juge associée Ruth Bader Ginsburg en octobre a renforcé la majorité conservatrice du tribunal.

Plus:Les critiques dénoncent le discours « nudement partisan » du juge Alito sur les mesures COVID-19 et le mariage gay