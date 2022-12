La Cour suprême confirme une autre règle frontalière de l’ère Trump

La décision marque le dernier revers du président Joe Biden alors qu’il vise à inverser les politiques d’immigration de son prédécesseur

La Cour suprême des États-Unis a décidé que le gouvernement fédéral ne pouvait pas mettre fin à une politique autorisant l’expulsion de certains immigrants pour des raisons de santé publique, initialement imposée au milieu de la pandémie de Covid-19 par l’ancien président Donald Trump.

Dans une décision rendue mardi, la plus haute cour du pays a conclu que l’administration Joe Biden devait conserver le programme controversé “Titre 42”, affirmant qu’un procès connexe intenté par des responsables républicains dans 19 États devait d’abord être résolu.

Alors que la politique de l’ère Trump devait expirer le 21 décembre à la suite d’une décision d’un tribunal inférieur qui a conclu que les expulsions du titre 42 étaient illégales, la poursuite soutenue par le GOP a insisté sur le fait que mettre fin à la règle risquait un risque national. “catastrophe” et une immigration sans entraves aux États-Unis, exhortant la Cour suprême à retarder sa décision.

Les juges ont déclaré que même s’ils entendraient des arguments supplémentaires sur le programme au cours de l’année prochaine, avec des plaidoiries attendues en février, les expulsions se poursuivraient entre-temps.

L’ordonnance du tribunal n’était pas signée, mais a ajouté que les juges Elena Kagan et Sonia Sotomayor auraient rejeté la demande des responsables républicains de maintenir les dispositions du titre 42. Les juges Ketanji Brown Jackson et Neil Gorsuch ont également exprimé leur désaccord avec la décision, affirmant que “l’urgence sur laquelle ces [Title 42] les commandes ont été prémisses depuis longtemps caduques », faisant référence à la pandémie de coronavirus.

Sur la base de la législation adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale, les expulsions du titre 42 ont été introduites par le président Trump en mars 2020, dans les premiers mois de la crise sanitaire mondiale. Depuis lors, le gouvernement fédéral a invoqué la règle pour renvoyer jusqu’à 2,5 millions de migrants au Mexique ou dans leur pays d’origine tout en les empêchant de tenter de demander l’asile.

Le président Biden a agi pour renverser les règles frontalières plus restrictives de Trump depuis son entrée en fonction, mais a fait face à une vive opposition républicaine. En plus des pouvoirs du titre 42, l’administration n’a jusqu’à présent pas réussi à mettre fin à la politique de l’ère Trump “Rester au Mexique”, qui permet aux agences frontalières de renvoyer au Mexique les migrants qui entrent par la frontière sud des États-Unis en attendant leur immigration ou leur asile. procédure.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a ensuite répondu à la décision de mardi, affirmant que Biden suivrait l’ordonnance du tribunal et continue “préparatifs pour gérer la frontière de manière sûre, ordonnée et humaine lorsque le titre 42 sera finalement levé et continuera d’élargir les voies légales d’immigration.”

“Le titre 42 est une mesure de santé publique, pas une mesure d’application de l’immigration, et il ne devrait pas être prolongé indéfiniment”, elle a ajouté.