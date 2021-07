La Cour suprême confirme les règles de vote de l’Arizona Les démocrates sont qualifiés de discriminatoires

L’une des mesures, connue sous le nom de « politique hors circonscription », disqualifie les bulletins de vote déposés dans la mauvaise circonscription le jour du scrutin. L’autre mesure, connue sous le nom de « loi sur la collecte des bulletins de vote », interdit à la plupart des gens, à l’exception des membres de la famille, de collecter et de remettre les bulletins de vote aux bureaux de vote. Les républicains se réfèrent souvent à la collecte des bulletins de vote par des tiers comme à la récolte des bulletins de vote.

Jeudi, la Cour suprême a statué 6-3 selon des lignes partisanes pour faire respecter les règles de vote de l’Arizona soutenues par les républicains qui, selon les démocrates, ont illégalement discriminé les électeurs amérindiens, hispaniques et noirs de l’État.

Le Comité national démocrate a contesté les deux mesures en vertu de l’article 2 de la loi sur les droits de vote, qui exige que les élections soient également ouvertes aux personnes de toutes races. La 9e Cour d’appel des États-Unis s’est rangée du côté de la DNC.

La cour d’appel complète a déclaré dans une décision de l’année dernière que la politique de sortie de l’enceinte avait un impact discriminatoire sur les électeurs amérindiens, hispaniques et noirs de l’Arizona. En ce qui concerne la loi sur la collecte des bulletins de vote, le tribunal a déclaré que les circonstances « ont révélé de manière cumulative et incontestable » que les préjugés raciaux étaient responsables de son adoption.

Alito était majoritairement rejoint par les cinq autres juges nommés par les présidents républicains : le juge en chef John Roberts et les juges Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Les trois démocrates nommés par le tribunal, les juges Stephen Breyer, Elena Kagan et Sonia Sotomayor, étaient dissidents.

Alito a écrit qu’aucune des deux lois n’avait eu un effet important sur l’ouverture des élections à tous les électeurs. En vertu de la loi de l’Arizona, écrit-il, il était généralement « très facile de voter ».

« Devoir identifier son propre bureau de vote et ensuite s’y rendre pour voter ne dépasse pas les » fardeaux habituels du vote « », a écrit Alito. Il a ajouté que l’impact disparate allégué sur les électeurs minoritaires était « faible en termes absolus ».

Un tribunal inférieur a constaté qu’environ 1% des bulletins de vote déposés par les électeurs amérindiens, hispaniques et noirs avaient été inscrits dans la mauvaise enceinte le jour du scrutin. Pour les non-minorités, le taux était d’environ la moitié de celui-ci.

« Une politique qui semble fonctionner pour 98% ou plus des électeurs auxquels elle s’applique – minoritaires et non minoritaires – est peu susceptible de rendre un système inégalement ouvert », a écrit Alito.

Concernant la mesure de collecte des bulletins de vote, Alito a déclaré que les démocrates n’avaient pas réussi à montrer que la loi avait un impact disparate. Même si la loi avait un tel impact, a-t-il écrit, cela ne suffirait pas à rendre la loi invalide en vertu de la loi sur les droits de vote, étant donné l’intérêt de l’État à établir ses règles électorales.

Alito a cité l’affaire Purcell c. Gonzalez de 2006, dans laquelle le tribunal a estimé qu’« un État a incontestablement un intérêt impérieux à préserver l’intégrité de son processus électoral ».

« Limiter les catégories de personnes pouvant gérer les scrutins anticipés à celles qui sont moins susceptibles d’avoir des arrière-pensées décourage les fraudes potentielles et améliore la confiance des électeurs », a écrit Alito.

Dans une dissidence rejointe par Breyer et Sotomayor, Kagan a qualifié la décision majoritaire de tragédie.

« Ce qui est tragique ici, c’est que la Cour a (encore une fois) réécrit – afin d’affaiblir – une loi qui se dresse comme un monument à la grandeur de l’Amérique et protège contre ses impulsions les plus basses », a écrit Kagan. « Ce qui est tragique, c’est que la Cour a endommagé une loi conçue pour mettre fin à la discrimination dans le vote. «

L’ancien doyen de la faculté de droit de Harvard a contesté la formulation par Alito des règles de l’Arizona comme posant peu d’inconvénients aux électeurs minoritaires.

« Et qu’est-ce qu’un » simple inconvénient « ou » un fardeau habituel « de toute façon ? Les rédacteurs de la loi sur les droits de vote ont compris que » les conditions sociales et historiques « , y compris les disparités en matière d’éducation, de richesse et d’emploi, affectent souvent les opportunités de vote », a écrit.

« Ce qui n’empêche pas un citoyen de voter peut en empêcher un autre », a-t-elle ajouté.

L’affaire a été tranchée alors que les législatures dirigées par les républicains à travers le pays évaluent de nouvelles mesures de vote qui resserreraient les règles électorales lors des futurs concours. La vague de nouveaux projets de loi a été inspirée par les fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été entachées d’une fraude électorale généralisée.

Ronna McDaniel, la présidente du Comité national républicain, a déclaré dans un communiqué que la décision était une « victoire retentissante pour l’intégrité électorale et l’état de droit ».

« Les démocrates tentaient de rendre les scrutins de l’Arizona moins sûrs à des fins politiques, et la Cour a vu à travers leurs mensonges partisans. En Arizona et à travers le pays, les États savent mieux comment gérer leurs propres élections », a déclaré McDaniel.

La décision marque la première fois que le tribunal examine comment l’article 2 de la loi sur les droits de vote s’applique aux lois des États qui régissent la collecte et le dépouillement des bulletins de vote. Dans l’affaire Shelby County v. Holder, en 2013, la plus haute juridiction a affaibli une disposition distincte de la loi, qui exigeait que les localités ayant des antécédents de discrimination reçoivent une autorisation fédérale pour de nouvelles mesures de vote.

Le ministère de la Justice du président Joe Biden s’est engagé à se concentrer davantage sur les droits de vote à la suite de la décision du comté de Shelby, ainsi que des nouveaux projets de loi sur les élections. Le mois dernier, le procureur général Merrick Garland a déclaré qu’il doublait son personnel dédié à l’application des droits de vote.

Les défenseurs des droits de vote ont déclaré jeudi que la décision du tribunal pourrait rendre cette tâche plus difficile.

Dans un communiqué publié après la publication de la décision du tribunal, l’avocat des droits de vote de l’American Civil Liberties Union, Davin Rosborough, a déclaré « le rétrécissement de l’article 2 par le tribunal est particulièrement inquiétant compte tenu de son importance dans la lutte contre les lois de suppression des électeurs qui nuisent de manière disproportionnée aux communautés de couleur. »

« La décision du tribunal adopte une norme pour prouver les violations de l’article 2 de la loi sur les droits de vote qui est indûment à l’étroit et en contradiction avec l’intention de la loi d’éradiquer toutes les pratiques de vote racialement discriminatoires dans leurs effets sur les opportunités de vote, qu’elles soient brutales ou subtiles, » il a dit.

Pendant ce temps, le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, un républicain qui a défendu les mesures de l’État, a applaudi la décision du tribunal.

« Aujourd’hui est une victoire pour les garanties d’intégrité électorale en Arizona et dans tout le pays. Des élections équitables sont la pierre angulaire de notre république, et elles commencent par des lois rationnelles qui protègent à la fois le droit de vote et l’exactitude des résultats », a-t-il déclaré.

Les affaires sont officiellement connues sous le nom de Brnovich v. Democratic National Committee, n° 19-1257 et Arizona Republican Party v. DNC, n° 19-1258.