La Cour suprême confirme les mesures de vote controversées de l’Arizona, dit qu’elles ne sont pas racialement discriminatoires – RT USA News

Dans une décision 6-3, la Cour suprême a confirmé les mesures de vote en Arizona qui, selon les partisans, empêchent les fraudes potentielles, mais les critiques citent comme l’une des multiples tentatives récentes de restreindre l’accès des électeurs.

Les nouvelles règles de l’Arizona soutenues par les républicains visent à lutter contre la récolte des bulletins de vote et la fraude en exigeant des électeurs qu’ils soumettent des bulletins de vote provisoires à la circonscription appropriée en fonction de l’emplacement de l’électeur – et exigent que ceux déposés dans la mauvaise circonscription soient jetés. Les règles empêchent également les électeurs de soumettre des bulletins de vote appartenant à des personnes autres qu’eux-mêmes dans la plupart des cas.

La décision de la Cour suprême annule la décision de la Cour d’appel du neuvième circuit selon laquelle les règles violaient la loi sur les droits de vote.

Les critiques démocrates ont déclaré que les restrictions de vote en Arizona peuvent affecter de manière disproportionnée les électeurs de couleur, y compris les populations amérindiennes, qui peuvent vivre loin des bureaux de vote et des services de messagerie, et obligent des tiers à récupérer leurs bulletins de vote.

La récolte des bulletins de vote, cependant, est souvent citée par les militants comme une source potentielle de fraude, qui soutiennent qu’elle peut permettre aux gens d’influencer les votes des autres.

Une consultante politique du Texas, par exemple, a été arrêtée plus tôt cette année après que des vidéos enregistrées secrètement par Project Veritas l’aient montrée décrivant la manière dont elle utilise la collecte des bulletins de vote pour obtenir suffisamment de bulletins de vote pour les candidats qui la paient pour obtenir un soutien. Elle a été arrêtée pour fraude électorale en janvier, bien que son avocat ait soutenu que les vidéos avaient été modifiées de manière trompeuse.





La Cour suprême a rejeté l’argument selon lequel les nouvelles exigences de l’Arizona équivalaient à une discrimination raciale, le juge conservateur Samuel Alito écrivant dans la décision du tribunal que le « le simple fait qu’il y ait une certaine disparité dans l’impact ne signifie pas nécessairement qu’un système n’est pas également ouvert ou qu’il ne donne pas à chacun une chance égale de voter. »

Dans l’opinion dissidente, la juge libérale Elena Kagan a déclaré que la Cour avait « a endommagé une loi conçue pour amener ‘la fin de la discrimination’. »

«Ce qui est tragique ici, c’est que la Cour a (encore une fois) réécrit – afin d’affaiblir – une loi qui se dresse comme un monument à la grandeur de l’Amérique, et protège contre ses pulsions les plus basses. Ce qui est tragique, c’est que le tribunal a endommagé une loi conçue pour mettre fin à la discrimination dans le vote. elle a écrit.

Le Comité national démocrate et le Parti démocrate de l’Arizona avaient initialement poursuivi les restrictions de vote.

Le vote de la Cour a, de manière prévisible, divisé les divisions politiques, la majorité des juges conservateurs et modérés de la Cour votant en faveur des mesures, tandis que les trois juges plus libéraux de la Cour s’y sont opposés. La décision sur les mesures de l’Arizona signifie probablement une voie juridique plus difficile pour les démocrates contestant d’autres mesures de vote soutenues par les républicains, y compris en Géorgie.





Les démocrates ont accusé les républicains d’avoir tenté de restreindre l’accès des électeurs dans plusieurs États à la suite de la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020, tandis que les républicains ont souligné que certaines restrictions de vote étaient nécessaires pour lutter contre la fraude.

De nouvelles mesures de vote en Géorgie, par exemple, ont été célébrées par les républicains, mais critiquées par les démocrates, dont le président Joe Biden, qui a comparé les nouvelles mesures de vote dans l’État aux lois racistes de « Jim Crow » une fois promulguées pour faire respecter la ségrégation.

Trump continue de prétendre qu’il était le vainqueur légitime de l’élection, bien qu’aucune preuve officielle d’une fraude généralisée en faveur de Biden n’ait été trouvée.

