La Cour suprême confirme les condamnations pour meurtre d’un homme qui s’est représenté au procès

La Cour suprême du Canada a confirmé les condamnations pour meurtre d’un homme qui s’est représenté lui-même au procès, mais s’est plaint plus tard que la procédure était entachée d’une perception d’iniquité.

Dans une décision unanime vendredi (28 juillet), la Cour suprême a déclaré qu’aucune erreur judiciaire n’avait été commise lors du procès d’Emanuel Kahsai.

Il y a cinq ans, un jury a reconnu l’homme de Calgary coupable de deux chefs de meurtre au premier degré pour avoir poignardé mortellement sa mère et une femme vulnérable dont elle s’occupait.

Kahsai s’est comporté de manière perturbatrice tout au long du procès devant un tribunal de l’Alberta.

Le juge a nommé un amicus curiae – un avocat connu comme un ami de la cour – pour l’aider, mais Kahsai n’a généralement pas coopéré avec lui.

Une majorité de la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté la contestation de Kahsai de ses condamnations, affirmant qu’il avait pris une décision consciente et calculée d’abuser du processus judiciaire pour tenter de faire dérailler la procédure.

Cependant, une opinion dissidente d’un juge de la Cour d’appel a ouvert la porte à une audience devant la Cour suprême du Canada.

Dans sa décision, le tribunal supérieur a noté que Kahsai n’avait pas coopéré au processus du procès ni présenté de défense cohérente. Il a été expulsé à plusieurs reprises de la salle d’audience en raison de son comportement indiscipliné.

Le juge de première instance a décidé à mi-chemin de la procédure qu’un amicus était nécessaire pour assurer l’équité. L’amicus a contre-interrogé les témoins de la Couronne, mais on lui a dit de ne pas plaider la cause de Kahsai.

Kahsai a fait valoir que le moment de la nomination empêchait l’amicus de se préparer adéquatement. Il a également affirmé que le juge du procès n’aurait pas dû permettre au procès de se terminer sans les plaidoiries finales de la défense.

Écrivant au nom de la Cour suprême, le juge Andromache Karakatsanis a déclaré que c’était une erreur de principe pour le juge d’empêcher l’amicus du procès d’assumer des fonctions contradictoires ou de prononcer un discours de clôture.

« Mais la nomination d’un amicus est une décision hautement discrétionnaire, et le juge de première instance n’avait aucune obligation de nommer un amicus à un moment donné ou avec un mandat particulier », a-t-elle écrit.

Karakatsanis a reconnu que le procès comportait de nombreux aspects troublants.

« Dans le même temps, ces préoccupations doivent être considérées dans le contexte de la situation exceptionnelle à laquelle était confronté le juge du procès, qui tentait de gérer un procès extrêmement difficile », a-t-elle déclaré.

« Le juge a tenu à respecter le choix de M. Kahsai de se représenter lui-même en l’assistant et en facilitant autant que possible sa participation à la procédure. Il n’est pas devenu évident pour le juge du procès que M. Kahsai ne coopérerait pas avec le tribunal ou ne présenterait pas de défense valable tant que le procès n’était pas en cours.

Le juge du procès a pris de nombreuses mesures pour assurer l’équité de M. Kahsai, a écrit Karakatsanis.

Parmi ces mesures : souligner à plusieurs reprises que le jury ne devait pas tenir compte du comportement erratique de Kahsai, chercher à rétablir un certain équilibre dans la procédure en demandant à l’amicus du procès de contre-interroger les témoins de la Couronne et en rappelant plusieurs témoins pour permettre que cela se produise.

« S’appuyant sur des avis psychiatriques selon lesquels M. Kahsai était apte et perturbant délibérément la procédure, le juge du procès a fait de son mieux pour gérer le processus tout en respectant les décisions clés que l’accusé avait le droit de prendre. »

Il n’est pas clair que la nomination d’un amicus plus tôt ou avec un mandat plus large aurait apporté beaucoup de valeur à Kahsai, qui a résisté avec force à la nomination d’amicus et a maintenu son objection à leur participation tout au long du procès, a-t-elle ajouté.

« À mon avis, un membre raisonnable du public, compte tenu des circonstances du procès dans son ensemble, ne conclurait pas qu’une erreur judiciaire s’est produite. Au lieu de cela, ils trouveraient que les préoccupations relatives à l’équité du procès ont été suffisamment prises en compte par le juge du procès et l’aide de l’amicus, de sorte qu’un nouveau procès n’est pas nécessaire.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





Cour suprême