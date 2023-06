La Cour suprême confirme l’accord qui permet au Canada de renvoyer des réfugiés aux États-Unis

Dans une décision unanime, le plus haut tribunal a statué vendredi que l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) entre le Canada et les États-Unis est constitutionnelle, du moins en partie – une victoire juridique pour le gouvernement fédéral alors qu’il cherchait à poursuivre la pratique du retour des réfugiés qui ont essayé de traverser ce pays depuis les États-Unis

L’ETPS, un accord bilatéral signé pour la première fois en 2004, reconnaît le Canada et les États-Unis comme des pays « sûrs » pour les migrants et stipule que les demandeurs d’asile sont tenus de demander l’asile dans le premier pays où ils arrivent.

En vertu de cet accord, les demandeurs d’asile arrivant à un point d’entrée terrestre officiel au Canada en provenance des États-Unis sont réputés inadmissibles à l’asile.

Des groupes de défense des réfugiés ont soutenu devant le tribunal que la politique était inconstitutionnelle.

Ils ont déclaré que le fait de considérer les États-Unis comme un pays sûr viole l’article 7 de la Charte des droits et libertés – qui protège le droit d’un individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne – parce que les agents renvoient aveuglément des réfugiés aux États-Unis sans tenir compte de la sécurité du demandeur et de l’État. des centres de détention américains.

Les groupes de défense des réfugiés ont déclaré au tribunal de première instance lors d’une audience en octobre que les demandeurs qui sont renvoyés aux États-Unis sont automatiquement détenus, mal traités et risquent parfois l’expulsion.

Le juge Nicholas Kasirer, écrivant au nom du tribunal, a rejeté l’appel et les revendications de l’article 7, affirmant qu’il y avait des « soupapes de sécurité » dans l’accord qui « sont suffisantes pour garantir qu’aucune privation contraire aux principes de justice fondamentale ne se produise ».

Cependant, le tribunal a signalé qu’il pourrait être favorable aux groupes de réfugiés qui prétendent que la politique est une violation de l’article 15 de la Charte, l’article qui garantit l’égalité devant la loi.

Des groupes de réfugiés avaient fait valoir que les États-Unis rejetaient souvent les demandes d’asile qui citent la violence sexiste comme motif d’une demande.

Kasirer a ordonné que l’affaire soit renvoyée devant la Cour fédérale pour un examen de la politique à la lumière des préoccupations en matière d’égalité.

La Cour fédérale a d’abord donné raison aux groupes de réfugiés, jugeant l’accord inconstitutionnel.

Le gouvernement a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale, qui a ensuite fait marche arrière, permettant à l’entente de se maintenir. Cela a incité des groupes de réfugiés à porter l’affaire devant la dernière cour d’appel du Canada, qui a décidé vendredi que l’accord existant pouvait être « toléré ».