La Cour suprême confirme la loi électorale de l’Arizona et met en péril l’affaire Biden en Géorgie

Avec sa décision jeudi dans l’affaire des droits de vote Brnovich c. Comité national démocrate, le tribunal a clôturé son mandat avec une décision qui résonnera non seulement juridiquement mais politiquement pour les années à venir.

La décision 6-3 a confirmé les nouvelles règles de vote de l’Arizona en Arizona concernant les allégations de discrimination raciale. Alors que le tribunal a déclaré qu’il serait imprudent de créer une règle générale pour tous les futurs cas de ce type, il était tout aussi imprudent pour l’administration Biden d’ignorer la décision à venir en déposant une nouvelle contestation des nouveaux droits de vote de la Géorgie. Le procès contre les nouvelles règles de vote de la Géorgie était clairement chronométré pour battre le tribunal au poing, mais Brnovich offre un foin à ceux qui cherchent à bloquer ces lois de l’État. En effet, la décision amplifie la préoccupation selon laquelle le défi de la Géorgie est plus une déclaration politique que juridique de l’administration Biden.

Dans son opinion majoritaire, le juge Samuel Alito a confirmé deux nouvelles règles de vote en Arizona qui interdisaient la « récolte » des votes par les groupes politiques et rejetaient les bulletins de vote déposés dans la mauvaise circonscription. Les juridictions inférieures se sont divisées sur la question. Certains ont rejeté les allégations de discrimination. Cependant, le Neuvième Circuit a réexaminé l’affaire et a annulé les dispositions. Alito a rejeté les allégations selon lesquelles de telles lois sont présumées racistes et ont interprété de manière plus étroite la portée de l’article 2 de la loi sur les droits de vote, qui interdit les restrictions qui restreignent le droit de vote en raison de la race.

La Cour suprême a convenu avec une juridiction inférieure qui a confirmé les lois, que « l’étincelle du débat sur le vote par correspondance peut bien avoir été fournie par la partisanerie enflammée d’un sénateur, mais les motifs partisans ne sont pas les mêmes que les motifs raciaux ».

Désinformation sur la loi électorale géorgienne

Beaucoup d’entre nous anticipaient le renversement du Neuvième Circuit. Cela semble inclure de nombreux membres de l’administration Biden. Habituellement, lorsque le tribunal est sur le point de publier une interprétation majeure d’une loi fédérale, le ministère de la Justice attendra de lire l’avis avant de déposer une action majeure. Au lieu de cela, l’administration a déposé une contestation de la nouvelle loi électorale géorgienne quelques jours seulement avant la fin du mandat.

Secrétaire d’État de Géorgie Raffensperger :RIP RH. 1. Les républicains doivent contrer les projets de loi électoraux extrêmes par une réforme sensée.

Le problème avec le dépôt a été capturé par le président Joe Biden lui-même qui a déformé à plusieurs reprises la loi géorgienne, l’appelant « Jim Crow sous stéroïdes ». , « c’est malade. C’est malade … décider que vous allez mettre fin au vote à 17 heures alors que les travailleurs viennent juste de quitter le travail. » Biden a répété cette affirmation malgré le fait qu’elle soit fausse. La loi électorale fait en fait le contraire. Elle garantit qu’au minimum, les bureaux de vote resteraient ouverts pendant une journée de travail complète tout en autorisant des heures prolongées couramment utilisées le jour du scrutin.

Biden a également affirmé que la loi empêchait de donner de l’eau aux électeurs faisant la queue dans les bureaux de vote : « Imaginez adopter une loi disant que vous ne pouvez pas fournir de l’eau ou de la nourriture à quelqu’un qui fait la queue pour voter, vous ne pouvez pas le faire ? Allons y! » C’est également faux.

La loi n’empêche pas de fournir de l’eau aux personnes faisant la queue. La loi autorise « l’eau en libre-service à partir d’un réceptacle sans surveillance » pour les électeurs qui font la queue. Au lieu de cela, il empêche les campagnes de fournir directement de telles boissons. Et permet à quiconque de donner de l’eau aux électeurs en dehors d’une zone limitée autour du lieu de vote. En réalité, la loi géorgienne recoupe considérablement les dispositions d’autres États.

Stacey Abrams :Les entreprises américaines doivent choisir un camp sur les droits de vote, empêcher une répétition de la Géorgie

Néanmoins, la plainte dans l’affaire États-Unis c. Géorgie touche à ces mêmes dispositions.

Le stratagème politique de Merrick Garland

Alors que le tribunal vient d’énoncer une interprétation étroite de l’article 2, l’administration Biden a avancé une interprétation radicale et une allégation étonnamment floue d’impact discriminatoire racial. Bien que les allégations ne soient pas identiques, cette affaire va maintenant aller de l’avant en conflit non seulement avec l’orientation générale de Brnovich, mais en s’appuyant sur le même type de présomptions de racisme rejetées par le tribunal. Cela fait suite à la décision du tribunal de 2013 dans Shelby County v. Holder qui a effectivement mis fin aux exigences de précontrôle pour des États comme la Géorgie en vertu de la loi sur les droits de vote.

Ironiquement, le ministère de la Justice a déposé le dossier à l’occasion du huitième anniversaire de la décision Shelby, mais a choisi de déposer avant de pouvoir lire le dernier avis post-Shelby sur les lois pesant sur le droit de vote. Dans la nouvelle décision, le tribunal a déclaré que toutes les règles de vote créent une sorte de fardeau, mais « un simple inconvénient ne peut pas suffire à démontrer une violation de l’article 2 ».

Rien de tout cela n’est de bon augure pour le procès en Géorgie. En effet, cela suggère fortement que l’administration Biden se prépare à l’échec. L’affaire est faible, le précédent est hostile et le timing est suspect. Alors pourquoi le procureur général Merrick Garland donnerait-il le feu vert à une affaire qui semble susceptible d’échouer de manière spectaculaire ?

Bien que j’aie un grand respect pour Garland, cela semble être un rare moment de faiblesse pour céder aux pressions politiques de la Maison Blanche et du Congrès. Le procès légitime la rhétorique surchauffée de Biden sur les républicains, ramenant la nation dans l’ère Jim Crow.

Garland subit une pression croissante pour ne pas avoir utilisé le ministère de la Justice de manière plus agressive contre les républicains. Les critiques veulent que le ministère de la Justice adhère au programme et soutienne ces récits clés avant les élections de mi-mandat. Il y a quelques mois à peine, la chroniqueuse du Washington Post, Jennifer Rubin, a qualifié Garland de « bon choix » pour le procureur général, mais l’a dénoncé en juin comme « le mauvais homme » pour ne pas avoir utilisé le département pour poursuivre Trump et les républicains.

Le ministère de la Justice a longtemps suivi une approche « d’abord ne pas nuire » aux poursuites. Si vous appréciez vraiment les droits de vote, vous ne voulez pas faire avancer les affaires susceptibles d’échouer et limiter davantage les lois sur les droits de vote. Au lieu de cela, l’administration Biden a déposé une procès avant d’entendre le tribunal sur la disposition même qu’il soulève dans les tribunaux inférieurs. Ces tribunaux inférieurs sont tenus de suivre le précédent de la Cour suprême, et non la politique du moment.

Dans sa dissidence à Brnovich, la juge Elena Kagan a critiqué la « lecture restreinte » du tribunal qui « sape l’article 2 et le droit qu’il confère ». Cependant, l’administration Biden vient de déposer un dossier de la section 2 qui prendrait facilement une « lecture à l’étroit » et le transformerait en un désastre catégorique juste avant l’élection présidentielle de 2024.

Jonathan Turley est professeur Shapiro de droit de l’intérêt public à l’Université George Washington et membre du conseil des contributeurs d’USA TODAY. Suivez-le sur Twitter : @JonathanTurley