La Cour suprême condamne à l’UNANIMITÉ le neuvième circuit pour avoir accordé l’asile à des clandestins – The Right Scoop

La Cour suprême vient d’abandonner à l’unanimité la gifle contre le neuvième circuit qui a absurdement accordé l’asile à deux clandestins qui s’étaient déjà vu refuser l’asile par les juges fédéraux de l’immigration, infirmant la décision et les réprimandant pour la décision :

BREITBART – La Cour suprême des États-Unis (SCOTUS) a jugé mardi que les tribunaux fédéraux avaient un rôle limité dans l’examen des conclusions des juges de l’immigration, infirmant une décision de la cour d’appel du neuvième circuit qui a aidé à accorder une aide en matière d’immigration aux étrangers illégaux demandeurs d’asile. Le juge Neil Gorsuch a écrit dans une décision 9-0 qu’il n’y a « rien dans le [Immigration and Nationality Act] » qui » envisage quelque chose comme l’embellissement que le neuvième circuit a adopté » lorsqu’il considère que le témoignage d’un étranger illégal dans une affaire d’immigration doit être considéré comme crédible et vrai s’il n’est pas explicitement indiqué par un juge de l’immigration ou le Board of Immigration Appeals (BIA). « La règle réputée vraie ou crédible du neuvième circuit ne peut pas être conciliée avec les termes de l’INA », écrit Gorsuch dans l’opinion unanime. Cesar Alcaraz-Enriquez, un étranger illégal précédemment expulsé du Mexique, et Ming Dai, un ressortissant chinois arrivé pour la première fois avec un visa touristique B-2, avaient demandé l’asile aux États-Unis

César Alcaraz-Enriquez

Dans le cas d’Alcaraz-Enriquez, au cours de son audition devant un juge fédéral de l’immigration, il a affirmé qu’il avait besoin de l’asile aux États-Unis parce que sa vie serait menacée au Mexique s’il était expulsé. Les preuves dans l’affaire ont révélé qu’Alcaraz-Enriquez n’a plaidé aucune contestation en Californie pour avoir infligé des blessures corporelles à un conjoint ou à un concubin et a été condamné à deux ans de prison. Pesant si cela constituait un « crime particulièrement grave », Alcaraz-Enriquez a déclaré qu’il était en colère contre sa petite amie de 17 ans parce qu’il croyait qu’elle frappait sa fille, et donc la frappait. Un rapport de probation, cependant, a déclaré qu’Alcaraz-Enriquez a enfermé sa petite amie dans sa chambre, l’a traînée dans la pièce lorsqu’il l’a surprise en train de tenter de s’échapper, a menacé de la tuer et l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Plus tard, le rapport de probation a déclaré qu’Alcaraz-Enriquez a autorisé la petite amie à partir mais l’a traînée hors de la résidence et lui a donné des coups de pied alors qu’elle descendait un escalier. Quelques jours plus tard, lorsque Alcaraz-Enriquez a été arrêté, il a admis qu’il avait frappé sa petite amie au visage et l’avait empêchée de quitter la résidence. Après avoir entendu l’affaire, un juge de l’immigration a statué qu’Alcaraz-Enriquez n’était pas éligible à l’asile. Lorsque Alcaraz-Enriquez a fait appel de la décision auprès du BIA, le conseil a confirmé la décision du juge de l’immigration de refuser l’asile à Alcaraz-Enriquez. Le neuvième circuit, cependant, a estimé que parce que le BIA n’avait pas fait « une conclusion défavorable explicite sur la crédibilité » dans le témoignage d’Alcaraz-Enriquez, ils doivent considérer son témoignage comme vrai qu’il défendait simplement sa fille lorsqu’il a frappé sa petite amie. En conséquence, le Neuvième Circuit a revendiqué le pouvoir de procéder à un vaste examen du refus d’asile d’Alcaraz-Enriquez.

Ming Dai

Dans le cas de Dai, le neuvième circuit a trouvé le ressortissant chinois éligible à l’asile après qu’un juge de l’immigration ait conclu le contraire car son témoignage contredisait les événements ultérieurs. Dai a affirmé qu’il avait besoin du statut de réfugié aux États-Unis pour éviter la persécution en Chine parce qu’il avait tenté d’empêcher les autorités d’enlever sa femme et de la forcer à avorter après qu’elle soit tombée enceinte de leur deuxième enfant. Dai a déclaré que les autorités l’avaient attaqué, emprisonné et qu’en conséquence, il avait perdu son emploi, sa femme avait été rétrogradée et sa fille s’était vu refuser l’admission dans certaines écoles. Lors de son audition devant un juge de l’immigration, il a été révélé que Dai n’avait pas révélé que sa femme et sa fille avaient déjà voyagé aux États-Unis et étaient volontairement retournées en Chine. Dai a admis que sa fille était retournée en Chine pour aller à l’école et que sa femme était retournée travailler. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était pas retourné en Chine avec sa famille, Dai a suggéré qu’il voulait « rester ici un peu plus longtemps et qu’un autre de mes amis est également ici ». Pour ces motifs, le juge de l’immigration a refusé l’asile à Dai et le BIA a confirmé la décision. Comme dans le cas d’Alcaraz-Enriquez, le neuvième circuit a décidé que parce que le juge de l’immigration et le BIA n’avaient pas fourni de « constatation défavorable explicite sur la crédibilité », le témoignage de Dai affirmant la persécution en Chine devait être considéré comme crédible et vrai. Le tribunal a annulé les décisions précédentes et a rendu Dai éligible à l’asile.

Gorsuch a fustigé le Neuvième Circuit pour avoir créé une nouvelle exigence procédurale de toutes pièces et l’avoir imposée à ces juges :

La Cour suprême a conclu que le neuvième circuit avait fait tout son possible, en utilisant sa «règle réputée vraie ou crédible» pour fournir une aide en matière d’immigration à Alcaraz-Enriquez et Dai tout en ignorant les preuves utilisées par un juge de l’immigration et la BIA pour leur refuser le soulagement. « Il est établi depuis longtemps qu’une cour de révision n’est « généralement pas libre d’imposer » des exigences procédurales supplémentaires imposées par le juge aux agences que le Congrès n’a pas prescrites et que la Constitution n’impose pas », écrit Gorsuch.

Le fait qu’il s’agisse d’une décision unanime en dit long sur le ridicule de la décision du neuvième circuit. Vous pouvez en savoir plus sur ce que Gorsuch a écrit à Breitbart.