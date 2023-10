La Cour suprême britannique va évaluer la légalité de l’expulsion de migrants vers le Rwanda : NPR

basculer la légende Toby Melville/Reuters

DOVER, Angleterre et LONDRES — Ils ont été menottés, leurs téléphones confisqués et leurs jambes enchaînées dans la camionnette alors qu’ils se dirigeaient vers un aérodrome militaire. Ils étaient terrifiés.

L’un d’eux a pleuré. Un autre s’est évanoui et un médecin a dû être convoqué. Deux d’entre eux ont prié à haute voix à l’unisson.

Nous étions en juin 2022, et avec ces sept hommes migrants – âgés de 26 à 54 ans, originaires d’Iran, d’Irak, du Vietnam et d’Albanie – le gouvernement britannique espérait envoyer un message effrayant à toute personne traversant la Manche pour entrer au Royaume-Uni sans un visa.

Ils seraient expulsés – non pas vers les pays d’où ils s’étaient enfuis, mais vers le Rwanda, en Afrique centrale.

Le gouvernement britannique avait a signé un accord payant le Rwanda de les emmener, même s’ils avaient demandé l’asile en Grande-Bretagne et n’avaient jamais mis les pieds sur le continent africain.

Le vol du 14 juin 2022 était censé être le premier de ce que le gouvernement conservateur avait dit espérer. des dizaines de milliers de déportations au Rwanda. Le ministre de l’Intérieur intransigeant appelé c’est son « rêve » et son « obsession ».

« Mes jambes tremblaient. Je pensais que je ne reverrais jamais ma famille », se souvient NA, un Kurde iranien qui faisait partie des sept personnes forcées de monter à bord d’un avion de transport militaire cette nuit-là sur une base aérienne britannique située à environ 80 milles à l’ouest de Londres. . Il a une sœur en Angleterre et, en mai 2022, il a effectué une dangereuse traversée en bateau depuis la France – sans visa – pour la rejoindre. Il a demandé à NPR de l’identifier uniquement par ses initiales, car il craint que l’attention des médias ne mette en péril son dossier d’asile.

Lui et les six autres hommes sont montés à bord de l’avion, ont bouclé leur ceinture de sécurité et ont attendu des heures. Leurs avocats travaillaient frénétiquement pour les libérer. Ils ont déposé des recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la Grande-Bretagne reste membre malgré sa sortie de l’Union européenne.

Le tribunal a interdit temporairement ces vols. Un par un, les demandeurs d’asile ont été retirés de l’avion. Leur vol a été abandonné — à un coût pour les contribuables britanniques pouvant aller jusqu’à 600 000 $.

« Ils nous ont traités comme des criminels et des meurtriers », a déclaré NA à NPR dans des mémos vocaux enregistrés dans un hôtel de Birmingham, où le gouvernement l’héberge ainsi que d’autres migrants en attendant une résolution sur cette politique. « Même aujourd’hui, le souvenir de cette journée me hante. Chaque fois que je frappe à la porte, je pense que ce sont les autorités qui viennent nous raccompagner jusqu’à cet avion. »

La Grande-Bretagne reste déterminée à faire décoller les vols d’expulsion du Rwanda

Les inquiétudes concernant l’immigration ont incité de nombreux Britanniques à soutenir le Brexit, qui limite la capacité des Européens à vivre et travailler au Royaume-Uni. Le même sentiment a alimenté l’une des politiques phares des conservateurs au pouvoir : loi qui criminalise la traversée de la Manche en bateau sans visa et qui stipule que les contrevenants seront renvoyés chez eux ou, si cela est jugé dangereux, alors au Rwanda – quel que soit leur pays d’origine.

Cette politique a été lancée pour la première fois en avril 2022 par Boris Johnson, alors Premier ministre, et a pris de l’ampleur sous la direction de Rishi Sunak, l’actuel Premier ministre. Il a été adopté par le Parlement au printemps dernier et est devenu loi en juillet.

Sunak, qui se présente à la réélection l’année prochaine avec un slogan «Arrêtez les bateaux« , affirme que la menace d’être expulsé vers le Rwanda dissuadera les gens de payer des passeurs pour les transporter vers le Royaume-Uni.

« C’est ainsi que nous allons briser le cycle de ces bandes criminelles et prendre le contrôle de nos frontières », a déclaré le Premier ministre. dit dans une vidéo sorti en juin. « Les gens doivent savoir que s’ils viennent ici illégalement, ils seront arrêtés et rapidement expulsés. »

Mais l’ONU dit cela équivaut à une interdiction d’asile pour presque tout le monde, sauf les Ukrainiens, pour lesquels la Grande-Bretagne a accordé et accéléré visas spéciaux de réfugiés.

Les critiques le qualifient de discriminatoire.

« Les gens ouvrent leurs maisons et invitent les réfugiés s’ils sont blancs », explique Rose Hudson-Wilkin, ancienne aumônière du Parlement et première femme noire à devenir évêque de l’Église d’Angleterre. Elle est actuellement évêque de Douvres, sur la côte sud-est de l’Angleterre, où de nombreux migrants débarquent.

« Mais si vous êtes brun ou si vous appartenez à un pays musulman, alors nous allons simplement vous rassembler et vous envoyer au Rwanda », dit-elle.

Le 9 octobre, la Cour suprême du Royaume-Uni devrait entamer ses délibérations sur la légalité de cette politique. En juin, la Cour d’appel britannique l’a qualifié d’« illégal ». L’année dernière, la Haute Cour de Londres a déclaré le contraire.

Une décision de la Cour suprême – qui serait le dernier mot de la plus haute autorité judiciaire du pays – est attendue en novembre.

basculer la légende Andrew Aitchison/En images via Getty Images

La migration légale et illégale vers le Royaume-Uni a augmenté – malgré le Brexit

En termes d’immigration, l’équivalent britannique de la frontière américano-mexicaine est la Manche. Le nombre de sans-papiers traversant la Manche en bateau depuis la France a multiplié plusieurs fois depuis 2018. Migration nette globale vers la Grande-Bretagne a également augmenté au cours des dernières années.

« Cela devient de plus en plus fréquenté chaque année. Je suis en mer depuis 25, peut-être 30 ans – et je n’ai rien vu de tel de toute ma vie », a déclaré le pêcheur Matt Coker à NPR par téléphone depuis son bateau de pêche au large de Douvres.

Un jour de semaine d’août, il a raconté à NPR ce qui se passait dans les eaux juste devant lui : un bateau de pêche reconverti pour transporter une cinquantaine de migrants traversait la Manche, avec un drone français survolé. Un navire de guerre français et un navire des forces frontalières britanniques attendaient à proximité, le surveillant.

Il voit chaque jour une poignée de bateaux, dit-il, transportant des dizaines de migrants. Il est même intervenu pour aider à les secourir et les transférer aux sauveteurs et aux forces frontalières britanniques.

« Le plus dangereux, c’est que leurs bateaux n’apparaissent pas très bien sur les radars, parce que [some of them] sont gonflables », a déclaré Coker.

Plus que 100 000 migrants ont fait ce voyage depuis 2018. Au moins six d’entre eux se sont noyés en essayant de le faire en août. Selon l’Organisation internationale pour les migrations Projet sur les migrants disparusau moins 145 migrants ont mort ou porté disparu dans la Manche depuis 2018. En revanche, plus de 28 000 l’ont fait en Méditerranée au cours de cette période.

« Si quelqu’un est suffisamment désespéré pour monter à bord d’un bateau, que pouvez-vous dire ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir de l’empathie pour lui », déclare John Heron, qui vit dans la ville portuaire de Douvres et voit souvent des bateaux de migrants débarquer sur les rochers. plage là-bas pendant qu’il fait du jogging.

De nombreux Britanniques soutiennent les efforts du gouvernement pour réduire la migration

Le gouvernement britannique affirme qu’il y a tout simplement trop de migrants pour que le pays puisse les accueillir. Il y a un arriéré dans les dossiers d’asile. Les autorités ont réaménagé des hôtels et même un barge flottante pour accueillir les dizaines de milliers de migrants qui arrivent chaque année. Ils surviennent au cours d’une crise douloureuse du coût de la vie, qui s’ajoute à des années d’austérité qui ont laissé les Britanniques avec une inflation parmi les plus élevées d’Europe.

« Certaines populations locales commencent à se lasser », déclare David Slater, aumônier de l’Église anglicane du port de Douvres, qui participe à des missions de sauvetage en canot de sauvetage.

Il dit comprendre pourquoi il y a eu des manifestations anti-immigrés dans la région.

« Je me trouve dans une situation difficile où, en tant que chrétien, je souhaite prendre soin des personnes touchées par une catastrophe humanitaire », dit-il. « Mais tout aussi bien, devoir s’occuper des populations locales, pour lesquelles la fatigue s’est installée. Cela dure depuis longtemps. »

Les résidents locaux sont devenus irrités par les maigres prestations sociales accordées aux migrants sans papiers, dit Slater. Ils considèrent les étrangers comme une ponction sur les fonds publics au cours de la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale.

UN sondage publié en septembre par l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford a révélé que 52 % des personnes interrogées en Grande-Bretagne pensent que le nombre d’immigration devrait être réduit et que l’opposition à l’immigration pourrait avoir augmenté depuis 2022.

Incertitude pour les demandeurs d’asile coincés dans le système

Le migrant kurde NA a beaucoup à faire face à la décision prochaine de la Cour suprême.

« Je reste dans un état d’incertitude », a-t-il déclaré à NPR dans un mémo vocal envoyé depuis son hôtel surpeuplé pour migrants. « Mon état mental et psychologique est fragile. »

Son avocat, Qays Sediqi, affirme que son client a été persécuté en Iran en raison de son appartenance à un groupe minoritaire. Il a également subi des mauvais traitements de la part de trafiquants d’êtres humains, qui l’ont emmené d’Iran en France, puis par voie maritime jusqu’en Angleterre, explique Sediqi.

La sœur de NA est citoyenne britannique et habite à proximité. Il bénéficie donc du soutien de sa famille et ne constituerait pas une charge pour la société, ajoute l’avocat.

Mais en raison de la manière dont il est arrivé en Angleterre – par bateau, sans visa – les autorités ont jusqu’à présent refusé d’entendre sa demande d’asile. Il y a un arriéré de milliers de dossiers, et les autorités veulent expulser ceux appartenant à des migrants qu’elles ont qualifiés de « clandestins », quelle que soit la persécution à laquelle ils ont pu échapper.

Selon Sediqi, la politique d’expulsion du Rwanda « supprime tout droit dont dispose un demandeur d’asile au Royaume-Uni ».

« C’est un droit international pour tout être humain de demander l’asile. Ce n’est pas illégal », dit-il. « [But] le Royaume-Uni veut empêcher les individus de faire cela. »

De son côté, NA dit « espérer ardemment » que les vols d’expulsion vers le Rwanda ne soient jamais autorisés à décoller et que les autorités accepteront un jour d’entendre sa demande d’asile.

« Mon souhait est que cette expérience pénible reste unique », dit-il. « Aucun réfugié ne devrait avoir à endurer ce que j’ai fait. »

La productrice de NPR, Fatima Al-Kassab, a contribué à ce reportage depuis Douvres, en Angleterre et à Londres.