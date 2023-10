La Cour suprême britannique se demande s’il est légal pour la Grande-Bretagne d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda

LONDRES (AP) — La politique controversée du gouvernement britannique visant à endiguer le flux de migrants est confrontée à l’un de ses défis les plus difficiles cette semaine alors que la Cour suprême du Royaume-Uni se demande s’il est légal d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda.

Le gouvernement conservateur conteste un arrêt de la Cour d’appel de juin selon lequel la politique visant à dissuader les immigrants de risquer leur vie en traversant la Manche à bord de petits bateaux est illégale parce que ce pays d’Afrique de l’Est n’est pas un endroit sûr pour les envoyer.

Trois jours de débats devraient commencer lundi, le gouvernement affirmant que sa politique est sûre et les avocats des migrants du Vietnam, de Syrie, d’Irak, d’Iran et du Soudan affirmant qu’elle est illégale et inhumaine.

L’audience intervient alors que l’Europe et les États-Unis luttent pour trouver la meilleure façon de faire face aux migrants cherchant refuge contre la guerre, la violence, l’oppression et le réchauffement de la planète qui a provoqué des sécheresses et des inondations dévastatrices.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à « arrêter les bateaux » comme priorité absolue pour freiner l’immigration clandestine. On estime que plus de 25 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni par bateau au 2 octobre, soit une baisse de près de 25 % par rapport aux 33 000 personnes qui avaient fait la traversée à la même période l’année dernière.

Cette politique vise à mettre un terme aux gangs criminels qui transportent les migrants sur l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde en faisant de la Grande-Bretagne une destination peu attrayante en raison de la probabilité d’obtenir un aller simple vers le Rwanda.

Les conséquences de la traversée ont été mortelles. En août, six migrants sont morts et une cinquantaine ont dû être secourus lorsque leur bateau a chaviré après avoir quitté la côte nord de la France. En novembre 2021, 27 personnes sont mortes après le naufrage de leur bateau.

Le gouvernement affirme que cette politique constitue un moyen équitable de faire face à un afflux de personnes arrivant sur les côtes britanniques sans autorisation et que le Rwanda est un « pays tiers » sûr – ce qui signifie que ce n’est pas de là qu’ils demandent l’asile.

Les gouvernements britannique et rwandais ont conclu il y a plus d’un an un accord qui enverrait les demandeurs d’asile vers ce pays d’Afrique de l’Est et leur permettrait d’y rester s’ils leur accordaient l’asile.

Jusqu’à présent, personne n’a été envoyé là-bas car cette politique a été contestée devant les tribunaux.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont affirmé qu’il était inhumain d’expulser des personnes sur plus de 4 000 milles (6 400 kilomètres) vers un endroit où elles ne veulent pas vivre. Ils ont également cité le piètre bilan du Rwanda en matière de droits de l’homme, notamment des allégations de torture et d’assassinats d’opposants au gouvernement.

Un juge de la Haute Cour a initialement confirmé cette politique, affirmant qu’elle ne violait pas les obligations de la Grande-Bretagne au titre de la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés ou d’autres accords internationaux. Mais cette décision a été annulée par une décision de 2 voix contre 1 de la Cour d’appel, qui a estimé que même s’il n’était pas illégal d’envoyer des demandeurs d’asile vers un pays tiers sûr, le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme sûr.

Le gouvernement soutient que la Cour d’appel n’avait pas le droit d’interférer avec la décision du tribunal inférieur et s’est trompée en concluant que les expulsés seraient en danger au Rwanda et pourraient être confrontés à la perspective d’être renvoyés dans leur pays d’origine où ils pourraient être persécutés. Le Royaume-Uni affirme également que le tribunal aurait dû respecter l’analyse du gouvernement selon laquelle le Rwanda est sûr et que son gouvernement respecterait les termes de l’accord visant à protéger les droits des migrants.

Les avocats des migrants affirment qu’il existe un risque réel que leurs clients soient torturés, punis ou victimes de traitements inhumains et dégradants en violation de la Convention européenne des droits de l’homme et ils citent l’histoire du Rwanda en matière de mauvais traitements envers les réfugiés pour justifier leur désaccord. Le deuxième volet de leur argument est que le ministre de l’Intérieur n’a pas enquêté de manière approfondie sur la manière dont le Rwanda détermine le statut des réfugiés.

L’un des demandeurs affirme que le Royaume-Uni doit toujours respecter les procédures d’asile de l’Union européenne malgré sa séparation définitive de l’UE en 2020. Les politiques de l’UE n’autorisent l’envoi de demandeurs d’asile vers un pays tiers sûr que s’ils ont un lien avec l’UE. il.

Même si les tribunaux autorisent la mise en œuvre de cette politique, on ne sait pas exactement combien de personnes seront expulsées par avion vers le Rwanda, pour un coût estimé à 169 000 livres (206 000 dollars) par personne.

Et il est possible que cela ne dure pas longtemps. Le chef du parti travailliste d’opposition, Keir Starmer, a déclaré dimanche qu’il abandonnerait cette politique s’il était élu Premier ministre.

Les sondages montrent que les travaillistes ont un avantage dans une élection qui doit être déclenchée d’ici la fin de l’année prochaine.

« Je pense que ce n’est pas une bonne politique, elle coûte extrêmement cher », a déclaré Starmer à la BBC.

Le tribunal ne devrait pas se prononcer immédiatement après l’audience.

___

Suivez la couverture par AP de la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

Brian Melley, Associated Press