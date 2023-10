WASHINGTON — La Cour suprême a bloqué vendredi l’intégralité d’une décision d’un tribunal inférieur qui aurait restreint la capacité de l’administration Biden à communiquer avec les sociétés de médias sociaux au sujet de contenus controversés sur des questions telles que Covid-19.

La décision dans un courte commande non signée suspend la décision d’un juge basé en Louisiane en juillet selon laquelle des agences et des responsables spécifiques devraient se voir interdire de rencontrer des entreprises pour discuter de la question de savoir si certains contenus devraient être étouffés.

La Cour suprême a également accepté d’examiner immédiatement l’appel du gouvernement, ce qui signifie qu’elle entendra les arguments et rendra une décision sur le fond au cours de son mandat actuel, qui court jusqu’à fin juin.

Trois juges conservateurs ont indiqué qu’ils auraient rejeté la demande : Samuel Alito, Clarence Thomas et Neil Gorsuch.

« À ce moment de l’histoire de notre pays, ce que la Cour a fait, je le crains, sera considéré par certains comme un feu vert au gouvernement pour utiliser des tactiques musclées afin de fausser la présentation des opinions sur le média qui domine de plus en plus. la diffusion de l’information. C’est très regrettable », a écrit Alito dans une opinion dissidente.

Les procureurs généraux du Parti républicain de Louisiane et du Missouri, ainsi que cinq utilisateurs de médias sociaux, ont déposé la plainte sous-jacente, alléguant que les responsables du gouvernement américain sont allés trop loin dans ce qu’ils qualifient de coercition exercée sur les sociétés de médias sociaux pour qu’elles répondent à des publications, en particulier celles liées au Covid-19. Les plaignants individuels comprennent des opposants au confinement de Covid-19 et Jim Hoft, le propriétaire du site Web de droite Gateway Pundit.

Ils affirment que les actions du gouvernement ont violé les protections de la liberté d’expression prévues par le premier amendement de la Constitution.

« Il s’agit de la pire violation du premier amendement dans l’histoire de notre pays. Nous sommes impatients de démanteler la vaste entreprise de censure de Joe Biden devant le plus haut tribunal du pays », a déclaré vendredi le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, dans un communiqué.

Un porte-parole du ministère de la Justice de Washington a refusé de commenter.

Le procès fait diverses allégations relatives à des activités survenues en 2020 et avant, notamment des efforts visant à dissuader la propagation de fausses informations sur Covid-19 et l’élection présidentielle. Donald Trump était président à l’époque, mais la décision du tribunal de district s’est concentrée sur les mesures prises par le gouvernement après l’entrée en fonction du président Joe Biden en janvier 2021.

Le juge Terry Doughty, nommé par Trump, a interdit aux fonctionnaires de « communiquer de toute sorte avec des sociétés de médias sociaux exhortant, encourageant, faisant pression ou induisant de quelque manière que ce soit le retrait, la suppression, la suppression ou la réduction de contenus contenant une liberté d’expression protégée. »

La 5e Cour d’appel des États-Unis a par la suite restreint la portée de l’injonction de Doughty. Mais la cour d’appel a toujours demandé à la Maison Blanche, au FBI et aux hauts responsables de la santé de ne pas « contraindre ou encourager de manière significative » les sociétés de médias sociaux à supprimer les contenus que l’administration Biden considère comme de la désinformation.

Les responsables concernés auraient inclus l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, et le chirurgien général Vivek Murthy.

L’administration s’est tournée vers la Cour suprême dans l’espoir de geler entièrement la décision de Doughty.

La décision du tribunal de district était suspendue le temps que la Cour suprême décide des mesures à prendre.

La solliciteure générale Elizabeth Prelogar a écrit dans des documents judiciaires que la décision de Doughty était « une injonction sans précédent » qui « bafoue les principes fondamentaux » du droit fédéral.

« Le tribunal a imposé des limites sans précédent à la capacité des plus proches collaborateurs du président d’utiliser la chaire des intimidateurs pour aborder des questions d’intérêt public, à la capacité du FBI à répondre aux menaces à la sécurité de la nation et à la capacité du CDC à relayer des informations de santé publique sur des plateformes. « demande », a-t-elle ajouté.

Prelogar a fait valoir que l’injonction initiale est « très large », affirmant « qu’elle couvre des milliers d’agents et d’employés fédéraux et qu’elle s’applique aux communications avec et à propos de toutes les plateformes de médias sociaux » concernant la modération de contenu sur des sujets tels que la sécurité nationale et les questions pénales.

Les avocats des États et les plaignants ont déclaré dans des documents judiciaires que les tribunaux inférieurs avaient tous deux constaté des « violations flagrantes et systématiques du premier amendement » par le gouvernement lorsque les responsables avaient fait pression sur les entreprises pour qu’elles « censurent les points de vue défavorisés ».