La Cour suprême bloque les limites imposées par le virus à New York aux services religieux.

La composition de la Cour suprême a changé depuis lors, le juge Barrett succédant à la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée en septembre. Le vote dans les cas précédents était également de 5 contre 4, mais dans la direction opposée, le juge en chef Roberts rejoignant le juge Ginsburg et les trois autres membres de ce qui était alors l’aile libérale de quatre membres de la cour.

La décision du tribunal était en contradiction avec les précédentes concernant les églises de Californie et du Nevada. Dans ces affaires, décidées en mai et juillet, le tribunal a autorisé les gouverneurs des États à restreindre la participation aux services religieux.

Le vote était de 5 contre 4, le juge en chef John G. Roberts Jr. et les trois membres libéraux de la cour étant en désaccord. L’ordonnance a été la première dans laquelle le nouveau membre de la cour, la juge Amy Coney Barrett, a joué un rôle décisif.

La Cour suprême a interdit mercredi soir les restrictions aux services religieux à New York que le gouverneur Andrew M. Cuomo avait imposées pour lutter contre le coronavirus.

Dans une opinion non signée, la majorité a déclaré que les restrictions de M. Cuomo violaient la protection du premier amendement du libre exercice de la religion.

Dans une opinion concordante, le juge Neil M. Gorsuch a déclaré que M. Cuomo avait traité les activités laïques plus favorablement que les activités religieuses.

«Il est temps – le temps passé – de dire clairement que, si la pandémie pose de nombreux défis graves, il n’existe pas de monde dans lequel la Constitution tolère les décrets exécutifs codés par couleur qui rouvrent les magasins d’alcool et les magasins de vélos mais ferment les églises, les synagogues et les mosquées, »A écrit le juge Gorsuch.

L’ordonnance du tribunal portait sur deux requêtes: un déposé par le diocèse catholique romain de Brooklyn, l’autre par deux synagogues, une organisation juive orthodoxe et deux individus. Les demandes ont toutes deux déclaré que les restrictions de M. Cuomo violaient les protections constitutionnelles pour le libre exercice de la religion, et celui des synagogues a ajouté que M. Cuomo avait «distingué une religion particulière pour le blâme et le châtiment pour une recrudescence d’une pandémie à l’échelle de la société».