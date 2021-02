WASHINGTON – Une Cour suprême divisée a bloqué vendredi soir l’application de l’interdiction de la Californie sur les services religieux en salle pendant la pandémie de coronavirus, le dernier cas dans lequel les juges ont été invités à évaluer les mesures destinées à ralentir la propagation du virus à la lumière de la liberté religieuse garantie par la Constitution.

South Bay United Pentecostal Church, une congrégation de 600 sièges près de San Diego, avait déposé une demande d’urgence demander à la Haute Cour de bloquer l’application de certaines dispositions du COVID-19, y compris une interdiction de tous les services intérieurs dans certaines parties de l’État ainsi que des limites de présence dans d’autres. L’église Harvest Rock de 1250 sièges avait déposé une contestation similaire des règles de l’État.

Une majorité de 6 à 3 a empêché l’État d’interdire les services intérieurs dans les comtés où la propagation du COVID-19 est la plus élevée, mais elle a permis des plafonds de présence en fonction de la taille du bâtiment. L’État peut également continuer à interdire le chant et le chant pendant ces services, a déclaré le tribunal.

Le juge en chef John Roberts a écrit que les tribunaux fédéraux doivent «une grande déférence» aux fonctionnaires politiquement responsables en matière de santé publique, mais a déclaré que la déférence a ses limites.

« La détermination actuelle de l’État – que le nombre maximum d’adhérents qui peuvent adorer en toute sécurité dans la cathédrale la plus caverneuse est de zéro – ne semble refléter ni l’expertise ni la discrétion, mais plutôt une appréciation ou une considération insuffisante des intérêts en jeu », a écrit Roberts.

Les trois libéraux de la cour étaient dissidents.

«Les juges de ce tribunal ne sont pas des scientifiques», a écrit la juge associée Elena Kagan. « Nous ne savons pas grand-chose non plus de la politique de santé publique. Pourtant, aujourd’hui, le tribunal déplace les jugements des experts sur la manière de répondre à une pandémie qui fait rage. »

Le litige était le dernier d’une série de demandes d’urgence très médiatisées devant la plus haute cour du pays dans laquelle les juges ont été invités à examiner les ordonnances de l’État visant à ralentir la propagation du coronavirus à la lumière de la liberté religieuse consacrée dans le premier amendement.

La question de savoir jusqu’où les États et les comtés peuvent aller dans la mise en œuvre de restrictions sur les lieux de culte est au cœur de ces affaires, et d’une série d’autres qui l’ont précédée. Tout au long de la pandémie, de nombreux chefs religieux – et certains législateurs républicains – ont fait valoir que les gouverneurs avaient outrepassé leur autorité.

Après une série d’affaires dans lesquelles le tribunal a semblé donner une certaine marge de manœuvre aux gouverneurs imposant des restrictions en Californie, au Nevada et dans l’Illinois, une majorité de 5 à 4 en novembre a bloqué les limites numériques de New York – par exemple, un plafond de 25 parisoners – qui n’a pas prendre en compte la taille d’un bâtiment. L’une des différences entre les affaires antérieures et l’affaire de New York est la composition du tribunal: la juge associée Amy Coney Barrett, a siégé en octobre, remplaçant feu la juge associée Ruth Bader Ginsburg et donnant aux conservateurs une majorité apparente de 6 contre 3.

Depuis lors, les juges ont renvoyé plusieurs affaires similaires aux juridictions inférieures – dont une dans le Colorado et une autre dans le New Jersey – ordonnant aux juges de jeter un autre regard en gardant à l’esprit la décision de New York. Dans le cas de South Bay, l’Église a fait valoir que ni la Californie ni les tribunaux inférieurs ne sont allés assez loin pour lever les restrictions après la décision de la Cour suprême à New York.

« Ce tribunal a donc averti les tribunaux inférieurs que c’est surtout pendant une pandémie – et non malgré une pandémie – que les tribunaux devraient rester forts dans la protection des droits constitutionnels », ont déclaré les avocats de South Bay à la cour.

Les questions plus larges soulevées dans ces affaires de liberté religieuse pourraient être parmi les premières décisions de fond de sa nouvelle majorité conservatrice 6-3. Un plus grand nombre de conservateurs de haut niveau à la cour, y compris le juge associé Samuel Alito, ont longtemps soutenu que les représentants de l’État traitaient les lieux de culte moins équitablement que les autres entités.

Dans une dissidence de juillet impliquant un plafond de participation de 50 personnes aux services religieux au Nevada, Alito a écrit que les règlements de l’État plaçaient la prière « sur un pied pire que de manger au restaurant, de boire dans les bars, de jouer aux casinos ou de faire du vélo dans les gymnases ». En d’autres termes, a-t-il écrit, «le Nevada est discriminatoire à l’égard de la religion».

La Californie utilise un système à quatre niveaux, basé sur la gravité de la propagation du COVID-19, pour imposer des restrictions. La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a confirmé ce mois-ci l’interdiction imposée par la Californie aux lieux de culte d’organiser des services en salle dans les comtés les plus élevés de l’État. Il a frappé des casquettes d’intérieur de 100 et 200 personnes pour les niveaux inférieurs.

La cour d’appel a également autorisé l’interdiction du chant et du chant en salle.

South Bay a noté que certaines entreprises sont autorisées à ouvrir même au plus haut niveau, comme les salons de coiffure et les mécaniciens. Les représentants de l’État ont rétorqué que ces industries sont soumises à des règles spécifiques et que les entités qui attireraient une fréquentation plus comparable, telles que les cinémas et les restaurants, étaient soumises aux mêmes restrictions.