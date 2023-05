La Cour suprême autorise l’Illinois à maintenir l’interdiction de la vente de certaines armes pour l’instant – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – La Cour suprême a déclaré mercredi que l’Illinois pouvait, pour l’instant, maintenir en place une nouvelle loi interdisant la vente de certaines armes à feu et de chargeurs de grande capacité.

La haute cour a rejeté une demande d’urgence de personnes contestant la loi, qui interdit les armes dites d’assaut. Les opposants à la loi avaient demandé au tribunal de suspendre la loi pendant qu’une contestation judiciaire se poursuivait. Le tribunal n’a fait aucun commentaire et aucun juge n’a publiquement exprimé sa dissidence.

L’action de la Haute Cour intervient à un moment où la violence armée fait la une des journaux. Depuis le début de l’année, 115 personnes sont mortes dans 22 tueries de masse – une moyenne d’une tuerie de masse par semaine, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University. La base de données compte les meurtres impliquant quatre décès ou plus, sans compter l’auteur. Tout récemment, le 6 mai, un homme armé d’un fusil de type AR-15 et d’autres armes à feu a abattu huit personnes, dont trois enfants, dans un centre commercial de la région de Dallas.

L’affaire devant la Cour suprême concerne une loi de l’État de l’Illinois promulguée en janvier. La législation interdit la vente d’une série d’armes, dont l’AR-15 et l’AK-47. La loi interdit également la vente de chargeurs contenant plus de 15 cartouches pour armes de poing et plus de 10 cartouches pour une arme d’épaule.

Les personnes qui possédaient légalement les armes à feu et les chargeurs désormais interdits avant la promulgation de la loi peuvent continuer à les conserver. Les armes doivent cependant être enregistrées auprès des forces de l’ordre.

Neuf autres États et le district de Columbia ont des interdictions d’armes similaires à celle de l’Illinois, selon le groupe de contrôle des armes à feu Brady, qui suit la législation. La Californie, le Connecticut, Hawaï, le New Jersey et New York exigent également l’enregistrement des armes achetées avant la loi, contrairement à quatre autres États – Delaware, Maryland, Massachusetts et Washington.

La législation de l’Illinois a été largement motivée par le meurtre de sept personnes lors d’un défilé du 4 juillet l’année dernière dans la banlieue de Highland Park. Le tireur était armé d’un fusil AR-15 et de chargeurs de 30 cartouches.

Un tribunal fédéral de première instance a refusé en février de suspendre la loi. Une cour d’appel fédérale a également refusé de suspendre la loi pendant que l’affaire se poursuit.

L’affaire implique également une interdiction d’armes d’assaut soi-disant distincte adoptée par la ville de Naperville.

L’année dernière, la majorité conservatrice de la Cour suprême a accordé aux militants des droits des armes à feu une victoire majeure, en décidant que les Américains ont le droit de porter des armes à feu en public pour se défendre. Mais la décision a laissé ouverte si diverses restrictions que les États pourraient imposer seraient constitutionnelles.

___

La journaliste d’Associated Press, Alanna Durkin Richer, a contribué à ce reportage depuis Boston.

