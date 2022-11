La Cour suprême autorise les démocrates de la Chambre à obtenir les déclarations de revenus de Trump

Cas d’ingérence électorale en Géorgie. Fani T. Willis, le procureur de la région d’Atlanta, a mené une vaste enquête criminelle sur les efforts de M. Trump et de ses alliés pour annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie. Cette affaire pourrait constituer le péril juridique le plus immédiat pour l’ancien président et ses associés.