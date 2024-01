La Cour suprême autorise les agents à couper les barbelés à la frontière entre le Texas et le Mexique

WASHINGTON (AP) — Une Cour suprême divisée a autorisé lundi les agents de la patrouille frontalière à reprendre les coupes pour le moment fil de rasoir que le Texas a installé le long d’un tronçon de la frontière américano-mexicaine qui se trouve au centre d’une impasse croissante entre l’administration Biden et l’État sur l’application des lois en matière d’immigration.

Le vote 5 contre 4 permet aux agents de la patrouille frontalière de couper ou d’enlever le fil accordéon que le Texas a installé le long des rives du Rio Grande pour dissuader les migrants d’entrer illégalement aux États-Unis. Certains migrants ont été blessé par le fil tranchant et le ministère de la Justice a fait valoir que la barrière entrave la capacité du gouvernement américain à patrouiller la frontière, notamment en venant en aide aux migrants qui ont besoin d’aide.

Aucun des juges n’a fourni d’explication pour son vote. L’ordonnance d’une page est une victoire pour l’administration Biden alors que le procès par fil se poursuit.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait autorisé le télégramme, l’un des une série de mesures agressives le Républicain pour trois mandats a pris la frontière au nom de la lutte contre les passages illégaux en provenance du Mexique. Son porte-parole a déclaré que l’absence de barbelés et d’autres moyens de dissuasion encourageait les migrants à risquer des traversées dangereuses et rendait le travail du personnel frontalier du Texas plus difficile.

“Cette affaire est en cours et le gouverneur Abbott continuera à se battre pour défendre la propriété du Texas et son autorité constitutionnelle pour sécuriser la frontière”, a déclaré le porte-parole d’Abbott, Andrew Mahaleris.

La Maison Blanche a applaudi cette ordonnance, qui a été rendue après qu’une cour d’appel fédérale ait forcé le mois dernier les agents fédéraux à cesser de couper le fil concertina.

“Les manœuvres politiques du Texas, comme l’installation de barbelés barbelés près de la frontière, ne font que rendre plus difficile et plus dangereux le travail du personnel de première ligne”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Angelo Fernández Hernández.

Le câble accordéon s’étend sur environ 48 kilomètres près de la ville frontalière d’Eagle Pass, où au début du mois le département militaire du Texas a pris le contrôle d’un parc appartenant à la ville et a commencé à refuser l’accès aux agents de la patrouille frontalière.

Eagle Park est devenu l’un des endroits les plus fréquentés à la frontière sud des États-Unis pour les migrants arrivant illégalement du Mexique. Abbott a déclaré que le Texas n’autoriserait plus les agents de la patrouille frontalière à Shelby Park, après avoir exprimé sa frustration face à ce qu’il dit être des migrants entrant illégalement par Eagle Pass, puis des agents fédéraux les chargeant dans des bus.

Abbott a également autorisé l’installation barrières flottantes dans le Rio Grande près d’Eagle Pass et les soldats autorisés arrêter et emprisonner des milliers de migrants sur les accusations d’intrusion. L’administration conteste également ces actions devant un tribunal fédéral.

Dans des documents judiciaires, l’administration a déclaré que le fil empêche les agents de la patrouille frontalière d’atteindre les migrants lorsqu’ils traversent la rivière et que, de toute façon, la loi fédérale sur l’immigration l’emporte sur les efforts du Texas pour endiguer le flux de migrants dans le pays.

Les responsables du Texas ont affirmé que des agents fédéraux avaient coupé le câble pour aider les groupes à traverser illégalement la rivière avant de les accueillir pour traitement.

Le juge en chef John Roberts et les juges Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan et Sonia Sotomayor se sont rangés du côté de l’administration. Les juges Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Clarence Thomas ont voté avec le Texas.

___ Weber a rapporté d’Austin, au Texas. La rédactrice d’Associated Press, Valerie Gonzalez, de McAllen, au Texas, a contribué à ce rapport.