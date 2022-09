La Cour suprême autorise le public à assister aux audiences, une première depuis Covid

La Cour suprême à partir de lundi permettra aux membres du public d’assister aux audiences de plaidoirie pour la première fois depuis le verrouillage de Covid-19 de mars 2020, a confirmé mercredi le bureau de presse de la cour dans un communiqué.

La reprise de l’accès public coïncidera avec le début du mandat de la Cour suprême en octobre 2022, lorsque les juges de la Cour doivent entendre les arguments dans trois affaires.

Et cela viendra un an après que le tribunal a repris les plaidoiries en personne après plus d’un an de conduite de ces sessions à distance.

Au cours de l’année écoulée, l’accès à la salle d’audience pour ces audiences avait été limité aux neuf juges du tribunal, au personnel essentiel du tribunal, aux avocats des parties dans les affaires en cours et aux journalistes titulaires d’une accréditation de presse à plein temps du tribunal.

Le juge en chef John Roberts a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’accès du public reprendrait ce mandat lors d’un discours à la 10e Circuit Bench and Bar Conference au Colorado.

Dans son annonce de mercredi, le bureau de presse du tribunal a déclaré : “Le port du masque dans la salle d’audience pour les plaidoiries sera facultatif”.