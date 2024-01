La Cour suprême autorise l’administration Biden à retirer les barbelés barbelés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique par 5 voix contre 4.

CNN

La Cour suprême autorise les agents de la patrouille frontalière américaine à retirer les fils barbelés déployés par l’initiative de sécurité du gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, pendant que l’État conteste cette pratique en justice.

Le le vote était 5-4.

L’ordonnance des juges est une victoire majeure pour le président Joe Biden dans son différend en cours avec Abbott sur la politique frontalière, qui était devenu particulièrement tendu ces derniers jours après trois migrants se sont noyés dans une section du Rio Grande à laquelle les représentants de l’État ont bloqué l’accès des agents, ce qui a incité l’administration à insister davantage pour obtenir l’intervention de la Haute Cour.

Le mois dernier, une cour d’appel fédérale a ordonné aux agents de la patrouille frontalière de cesser d’enlever les barbelés barbelés le long d’une petite partie du Rio Grande pendant que les procédures judiciaires se poursuivent, et le ministère de la Justice a demandé aux juges plus tôt ce mois-ci de intervenir en urgence pour effacer cet ordre, ce qu’ils ont fait lundi.

Les juges Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh ont déclaré qu’ils auraient rejeté la demande fédérale.

Steve Vladeck, analyste de la Cour suprême de CNN et professeur à la faculté de droit de l’Université du Texas, a déclaré que si l’ordonnance constitue une victoire pour l’administration Biden, le retard dans sa publication soulève des questions futures.

« Quoi que l’on pense de la politique d’immigration actuelle, il ne devrait pas être si controversé que les États ne puissent pas empêcher le gouvernement fédéral d’appliquer la loi fédérale – de peur que nous ne préparions le terrain pour que les États dirigés par les démocrates tentent de la même manière de contrecarrer l’application des politiques fédérales par les républicains. présidents », a déclaré Vladeck. “Le fait que quatre juges aient quand même laissé en place l’injonction du tribunal inférieur sera considéré, à tort ou à raison, comme un signe que certains de ces principes de longue date du fédéralisme constitutionnel pourraient être dans une certaine mesure en pleine évolution.”

Andrew Mahaleris, porte-parole d’Abbott, a déclaré dans un communiqué que « l’absence de barbelés et d’autres stratégies de dissuasion encourage les migrants à effectuer des traversées dangereuses et illégales entre les points d’entrée ». Il a ajouté que le gouverneur « continuera à se battre pour défendre les biens du Texas et son autorité constitutionnelle pour sécuriser la frontière ».

Les avocats de l’administration Biden avaient fait valoir devant la Cour suprême que la décision de la cour d’appel « renverse… la clause de suprématie de la Constitution, qui stipule que les lois fédérales ont préséance sur les lois des États.

« La position du Texas aurait pour résultat que les États de tout le pays pourraient invoquer leurs lois pour empêcher le gouvernement fédéral d’exercer son autorité », a écrit la solliciteure générale Elizabeth Prelogar dans des documents judiciaires.

“Si cette injonction reste en vigueur”, a souligné Prelogar, “elle empêchera les agents de la patrouille frontalière de s’acquitter de leurs responsabilités consistant à faire respecter les lois sur l’immigration et à se prémunir contre les risques de blessures et de décès, des questions pour lesquelles le gouvernement fédéral, et non le Texas, est tenu politiquement responsable.

Dans des documents déposés ultérieurement auprès de la Haute Cour, Prelogar a déclaré que les nouvelles barrières récemment érigées par le Texas – y compris de nouvelles clôtures, portes et Humvees militaires – « démontrent une escalade » des efforts de l’État pour paralyser les tâches du gouvernement en matière de patrouille frontalière et « renforcer » le besoin de intervention rapide en la matière.

Elle a également déclaré au tribunal que le Texas violait une partie essentielle de l’injonction qui autorise les agents fédéraux à couper les câbles pour faire face à des urgences médicales, arguant que la noyade de deux enfants et d’une femme au début du mois, ainsi que le sauvetage par les autorités mexicaines de Deux autres migrants du côté américain du Rio Grande « soulignent que le Texas est ferme dans ses efforts continus… pour bloquer l’accès de la patrouille frontalière à la frontière, même dans des circonstances d’urgence ».

L’État a intenté une action en justice l’année dernière pour empêcher les agents de la patrouille frontalière de couper le fil accordéon, affirmant que cela détruisait illégalement des biens de l’État et compromettait la sécurité afin d’aider les migrants à traverser la frontière.

Le 5ème Circuit examine actuellement les questions juridiques visant à savoir si le gouvernement fédéral a le pouvoir de couper le câble que le Texas avait installé sur les rives du Rio Grande. L’audience des plaidoiries est prévue le 7 février.

Le Texas avait exhorté la Cour suprême à rejeter la demande de l’administration Biden, déclarant aux juges dans des documents judiciaires qu’« il n’y a aucune base pour l’intervention de cette Cour, et encore moins maintenant ».

Les avocats de l’État ont noté qu’après que l’administration Biden a déposé sa demande d’urgence auprès des juges, la cour d’appel a déclaré qu’elle accélérerait l’examen de l’affaire – une décision qui, selon l’État, compromettait la nécessité d’une action rapide de la Haute Cour du pays.

« Quoi qu’il en soit, couper les clôtures du Texas pour faire entrer des milliers de personnes dans le Texas n’a rien à voir avec une inspection, une appréhension ou un renvoi », ont écrit le procureur général du Texas, Ken Paxton, et d’autres avocats de l’État dans des documents judiciaires.

“Les conclusions du tribunal de district démontrent davantage que les actions (de l’administration) sont tellement éloignées de ce que le Congrès a autorisé qu’elles n’ont rien à voir avec l’autorité statutaire des accusés”, ont-ils déclaré au tribunal.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.