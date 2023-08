La Cour suprême autorise la poursuite de l’enquête sur la mosquée Gyanvapi avec Rider

L’enquête sur la mosquée Gyanvapi par le plus haut organisme d’archéologie du pays devrait être effectuée en utilisant une « méthode non invasive », a déclaré la Cour suprême aujourd’hui.

L’Archaeological Survey of India (ASI) a eu quatre semaines pour soumettre son rapport à un tribunal de Varanasi, dans l’Uttar Pradesh.

La Cour suprême a refusé d’arrêter l’enquête ordonnée par la Haute Cour d’Allahabad.

Le comité de la mosquée avait contesté l’ordonnance de la Haute Cour devant la Cour suprême. Lors de l’audience de la Cour suprême aujourd’hui, le comité Anjuman Intezamia Masjid a déclaré que l’enquête de l’ASI sur la mosquée Gyanvapi entrera dans l’histoire et « rouvrira les blessures du passé ».

« … L’histoire nous a appris quelque chose. Ce qui s’est passé en décembre 1992 suscite à chaque instant suspicion et méfiance », a déclaré l’avocat du comité de la mosquée, Huzefa Ahmadi. « L’enquête ASI a l’intention d’entrer dans l’histoire de ce qui s’est passé il y a 500 ans. Cela rouvrirait les blessures du passé », a déclaré M. Ahmadi.

« N’entrons pas dans le passé maintenant », a répondu un banc du juge en chef de l’Inde DY Chandrachud et des juges JB Pardiwala et Manoj Misra.

Après que la Cour suprême a ordonné à l’ASI d’utiliser une méthode non invasive dans son enquête, le solliciteur général Tushar Mehta, représentant l’ASI et le gouvernement UP, a promis qu’aucun travail d’excavation ne serait effectué et qu’aucune structure à l’intérieur de la mosquée ne serait endommagée.