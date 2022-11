La Cour suprême approuve la remise des déclarations de revenus de Trump au Congrès – Shaw Local

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a ouvert mardi la voie à la remise imminente de de l’ancien président Donald Trump déclarations de revenus à un comité du Congrès après une bataille juridique de trois ans.

Le tribunal, sans commentaire, a rejeté le plaidoyer de Trump pour une ordonnance qui aurait empêché le département du Trésor de donner six ans de déclarations de revenus pour Trump et certaines de ses entreprises au comité des voies et moyens de la Chambre contrôlé par les démocrates.

C’était la deuxième défaite de Trump à la Cour suprême en autant de mois. En octobre, le le tribunal a refusé d’intervenir dans la bataille juridique entourant la perquisition du FBI dans le domaine de Trump en Floride qui a révélé des documents classifiés.

Dans le différend sur ses déclarations de revenus, le département du Trésor avait refusé de fournir les documents pendant la présidence de Trump. Mais l’administration Biden a déclaré que la loi fédérale est claire que le comité a le droit d’examiner la déclaration de tout contribuable, y compris celle du président.

Les tribunaux inférieurs ont convenu que le comité avait un large pouvoir pour obtenir des déclarations de revenus et ont rejeté les affirmations de Trump selon lesquelles il outrepassait et ne voulait les documents que pour qu’ils puissent être rendus publics.

Le juge en chef John Roberts a imposé un gel temporaire le 1er novembre pour permettre au tribunal de peser les questions juridiques soulevées par les avocats de Trump et les contre-arguments de l’administration et de la Chambre des représentants.

Un peu plus de trois semaines plus tard, le tribunal a levé l’ordonnance de Roberts sans aucune dissidence notée.

La campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Chambre a soutenu qu’une ordonnance empêchant l’IRS de fournir les déclarations de revenus ne laisserait aux législateurs “que peu ou pas de temps pour achever leur travail législatif au cours de ce Congrès, qui touche rapidement à sa fin”.

Si Trump avait persuadé la plus haute cour du pays d’intervenir, il aurait pu manquer de temps au sein du comité, les républicains étant prêts à prendre le contrôle de la Chambre en janvier. Ils auraient presque certainement abandonné la demande d’enregistrement si le problème n’avait pas été résolu d’ici là.

Le panel House Ways and Means et son président, le démocrate Richard Neal du Massachusetts, ont demandé pour la première fois les déclarations de revenus de Trump en 2019 dans le cadre d’une enquête sur le programme d’audit de l’Internal Revenue Service et le respect de la législation fiscale par l’ancien président. Une loi fédérale stipule que l’Internal Revenue Service “fournit” les déclarations de tout contribuable à une poignée de législateurs de haut niveau.

Le ministère de la Justice sous l’administration Trump avait défendu la décision du secrétaire au Trésor de l’époque, Steven Mnuchin, de retenir les déclarations de revenus du Congrès. Mnuchin a fait valoir qu’il pouvait retenir les documents parce qu’il avait conclu qu’ils étaient recherchés par les démocrates pour des raisons partisanes. Un procès s’ensuivit.

Après l’entrée en fonction du président Joe Biden, le comité a renouvelé la demande, demandant les déclarations de revenus de Trump et des informations supplémentaires de 2015 à 2020. La Maison Blanche a estimé que la demande était valable et que le département du Trésor n’avait d’autre choix que de s’y conformer. Trump a ensuite tenté d’arrêter le transfert devant le tribunal.

Le procureur du district de Manhattan de l’époque, Cyrus Vance Jr., a obtenu des copies des dossiers fiscaux personnels et professionnels de Trump dans le cadre d’une enquête criminelle. Cette affaire a également été portée devant la Cour suprême, qui a rejeté l’argument de Trump selon lequel il bénéficiait d’une large immunité en tant que président.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.