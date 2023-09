La Cour suprême appelée à trancher l’affaire de la pilule abortive

La mifépristone, également connue sous le nom de RU-486, est un médicament généralement utilisé en association avec le misoprostol pour provoquer un avortement médicamenteux pendant la grossesse et gérer une fausse couche précoce.

La société pharmaceutique Danco Laboratories a demandé vendredi à la Cour suprême de réexaminer l’affaire contestant la légalité de la mifépristone, une pilule abortive.

La demande de Danco fait suite à une décision de la Cour d’appel américaine du 5e circuit qui imposerait des restrictions importantes sur la manière dont le médicament est utilisé et distribué aux patients.

La société pharmaceutique, qui distribue la pilule abortive, souhaite que la Cour suprême annule la décision du tribunal inférieur, affirmant que l’affaire revêt une « importance incontestable » pour la santé des femmes ainsi que pour l’industrie pharmaceutique.

« Pour les femmes et les adolescentes, les prestataires de soins de santé et les États qui dépendent des actions de la FDA pour garantir la disponibilité de soins de santé reproductive sûrs et efficaces, cette affaire est extrêmement importante », ont écrit les avocats de Danco dans leur dossier.

« Et pour l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, permettre une remise en question judiciaire des évaluations scientifiques des données par la FDA aura un effet extrêmement déstabilisateur », ont écrit les avocats.

Le nouveau mandat de la Cour suprême commence le mois prochain. Quatre juges doivent accepter de se saisir de l’affaire.