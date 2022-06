La Cour suprême annule Roe c. Wade

Photo : Al Drago/Getty Images

La Cour suprême a annulé 49 ans de droit des femmes à l’avortement en bardage aujourd’hui avec Thomas E. Dobbs, officier du département de la santé du Mississippi, dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization.

Dans la décision 6-3, le juge Samuel Alito a rédigé l’opinion de la majorité, y compris le juge en chef John Roberts et les juges Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett et Clarence Thomas. Les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan ont exprimé leur dissidence.

Alito a déclaré que la Constitution ne confère pas le droit à l’avortement. La réglementation de l’avortement est désormais une décision qui revient aux États, a-t-il déclaré.

On estime que 26 États devraient adopter des restrictions à l’avortement.

Avant Roe v. Wade en 1973, 30 États avaient des restrictions à l’avortement, a écrit Alito. Roe c. Casey en 1992 a autorisé certaines restrictions à l’avortement.

Alito a déclaré que l’avortement ne fait pas partie de la définition de la liberté de la Constitution, ni ne fait partie intégrante d’un droit plus large à la vie privée.

“Ce qui distingue nettement le droit à l’avortement des droits reconnus dans les affaires sur lesquelles Roe et Casey s’appuient est quelque chose que ces deux décisions ont reconnu : l’avortement est différent parce qu’il détruit ce que Roe a appelé “la vie potentielle” et ce que la loi contestée dans cette affaire appelle un “être humain à naître””, a écrit Alito.

Alito a déclaré: “Nous estimons que Roe et Casey doivent être annulés. La Constitution ne fait aucune référence à l’avortement, et aucun droit de ce type n’est implicitement protégé par une disposition constitutionnelle, y compris celle sur laquelle les défenseurs de Roe et Casey s’appuient désormais principalement – la clause de procédure régulière du quatorzième amendement. Cette disposition a été considérée comme garantissant certains droits qui ne sont pas mentionnés dans la Constitution, mais tout droit de ce type doit être “profondément enraciné dans l’histoire et la tradition de cette nation” et “implicite dans le concept d’ordre ordonné”. liberté.'”

Il a poursuivi : « Il est temps de respecter la Constitution et de renvoyer la question de l’avortement aux élus du peuple.

L’affaire de la Cour suprême a porté sur la loi sur l’âge gestationnel du Mississippi, qui interdit généralement l’avortement après la 15e semaine de grossesse – plusieurs semaines avant qu’un fœtus ne soit considéré comme viable en dehors de l’utérus.

Le juge en chef John Roberts a déclaré que la question dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization est de savoir si toutes les interdictions de pré-viabilité sur les avortements électifs sont inconstitutionnelles.

“En demandant instamment notre examen, le Mississippi a déclaré que son cas était” un véhicule idéal “pour” reconsidérer la règle de viabilité de la ligne claire “, et qu’un jugement en sa faveur” n’obligerait pas la Cour à annuler “Roe v. Wade, et Planned Parenthood of Southeastern Pa. c. Casey. Aujourd’hui, la Cour statue néanmoins pour le Mississippi en faisant exactement cela.

En dissidence, les juges Breyer, Sotomayor et Kagan ont déclaré à propos de la décision : “Il dit qu’à partir du moment même de la fécondation, une femme n’a aucun droit à proprement parler. Un État peut la forcer à mener une grossesse à terme, même au plus fort. personnels et familiaux. Une restriction à l’avortement, selon la majorité, est autorisée chaque fois qu’elle est rationnelle, le niveau de contrôle le plus bas connu par la loi. Et parce que, comme la Cour l’a souvent déclaré, la protection de la vie fœtale est rationnelle, les États se sentiront libres d’adopter toutes sortes de restrictions. La loi du Mississippi en cause ici interdit les avortements après la 15e semaine de grossesse. Selon la décision de la majorité, cependant, la loi d’un autre État pourrait le faire après dix semaines, ou cinq ou trois ou une – ou, encore, à partir du moment de la fécondation.”

QUEL EST L’IMPACT ?

La décision affectera tous les fournisseurs, a déclaré Greer Donley, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de Pittsburgh.

“Cela va affecter tous les prestataires. Pour les États qui interdisent l’avortement, les hôpitaux sont la seule entité… tenue de pratiquer des avortements vitaux.”

Chaque état serait différent, a déclaré Donley. Les prestataires devraient examiner la législation de chaque État, y compris s’il existe une exception pour la vie de la mère ou pour protéger la santé de la mère.

“Ensuite, ils doivent déterminer en temps réel la personne qui se présente aux urgences”, a-t-elle déclaré. “Ceux-ci vont être exceptionnellement compliqués.”

LA GRANDE TENDANCE

La décision d’aujourd’hui fait suite à la fuite d’un projet d’avis en mai.

L’AMA et plus de deux douzaines d’organisations médicales avaient déposé un mémoire d’amicus dans l’affaire du Mississippi auprès de la Cour suprême, déclarant que “l’avortement est un élément sûr, commun et essentiel des soins de santé”.