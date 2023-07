La Cour suprême annule le plan d’annulation des prêts étudiants de Biden

Vendredi, la Cour suprême a annulé le plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, refusant à des dizaines de millions d’Américains la possibilité d’effacer jusqu’à 20 000 dollars de leur dette.

La décision, qui correspondait aux prédictions des experts compte tenu de la majorité conservatrice des juges, est un coup dur pour les emprunteurs à qui l’administration Biden avait promis l’annulation de leur prêt l’été dernier. Les experts financiers ont également exprimé leur inquiétude quant à ce qui pourrait arriver ensuite aux emprunteurs.

Le ministère américain de l’Éducation a récemment averti que pousser les gens à rembourser après une pause de plus de trois ans et une pandémie qui a perturbé la sécurité financière de nombreux ménages sans l’annulation du prêt de Biden pourrait déclencher une augmentation historique des impayés et des défauts de paiement.

Les défenseurs des consommateurs ont critiqué la décision et accusé le tribunal de partialité.

« La décision d’aujourd’hui est une trahison absolue envers 40 millions d’étudiants emprunteurs qui comptent sur un tribunal impartial pour décider de leur avenir financier sur la base de l’état de droit établi », a déclaré Persis Yudirecteur exécutif adjoint du Student Borrower Protection Center, un groupe de défense.