La Cour suprême annule la loi sur les armes à feu de New York dans une décision majeure

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a annulé jeudi une loi restrictive de New York sur les armes à feu dans une décision majeure sur les droits des armes à feu.

La décision 6-3 des juges devrait finalement permettre à davantage de personnes de porter légalement des armes à feu dans les rues des plus grandes villes du pays – dont New York, Los Angeles et Boston – et ailleurs. Environ un quart de la population américaine vit dans des États qui devraient être touchés par la décision, la première décision majeure de la Haute Cour sur les armes à feu en plus d’une décennie.

La décision intervient alors que le Congrès travaille activement sur la législation sur les armes à feu à la suite des récentes fusillades de masse au Texas, à New York et en Californie.

Le juge Clarence Thomas a écrit pour la majorité que la Constitution protège « le droit d’un individu de porter une arme de poing pour se défendre à l’extérieur de son domicile ».

Dans leur décision, les juges ont annulé une loi de New York obligeant les personnes à démontrer un besoin particulier de porter une arme à feu afin d’obtenir une licence pour en porter une en public. Les juges ont déclaré que l’exigence viole le droit du deuxième amendement de « détenir et porter des armes ».

La Californie, Hawaï, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey et le Rhode Island ont tous des lois similaires susceptibles d’être contestées à la suite de la décision. L’administration Biden avait exhorté les juges à faire respecter la loi de New York.

Les partisans de la loi de New York avaient fait valoir que l’annuler conduirait finalement à plus d’armes à feu dans les rues et à des taux plus élevés de crimes violents. La décision intervient à un moment où la violence armée déjà en augmentation pendant la pandémie de coronavirus a de nouveau augmenté.

Dans la plupart des pays, les propriétaires d’armes à feu ont peu de difficulté à porter légalement leurs armes en public. Mais cela avait été plus difficile à faire à New York et dans la poignée d’États dotés de lois similaires. La loi de New York, qui est en place depuis 1913, stipule que pour porter une arme de poing dissimulée en public, une personne qui demande une licence doit montrer une « raison valable », un besoin spécifique de porter l’arme.

L’État délivre des licences illimitées où une personne peut porter son arme n’importe où et des licences restreintes qui permettent à une personne de porter l’arme mais uniquement à des fins spécifiques telles que la chasse et le tir à la cible ou vers et depuis son lieu d’affaires.

La Cour suprême a rendu pour la dernière fois une décision majeure sur les armes à feu en 2010. Dans cette décision et une décision de 2008, les juges ont établi un droit national de garder une arme à feu à la maison pour se défendre. La question pour le tribunal cette fois concernait le fait d’en transporter un à l’extérieur de la maison.

Jessica Gresko, l’Associated Press