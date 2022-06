La Cour suprême annule la loi sur le port dissimulé de New York en coup aux partisans de la réforme des armes à feu

Jeudi, la Cour suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnelles les limites imposées par l’État de New York au port d’armes de poing dissimulées en public, offrant une victoire historique aux défenseurs des droits des armes à feu dans un pays profondément divisé sur la manière de lutter contre la violence armée.

La décision 6-3, avec les juges conservateurs de la cour dans la majorité et les juges libéraux en dissidence, a conclu que la loi de l’État, promulguée en 1913, violait le droit d’une personne de « détenir et porter des armes » en vertu du deuxième amendement de la Constitution américaine.

Dans un avis rédigé par le juge Clarence Thomas, les juges ont annulé une décision d’un tribunal inférieur rejetant une contestation de la loi par deux propriétaires d’armes à feu et la filiale new-yorkaise de la National Rifle Association, un groupe influent de défense des droits des armes à feu étroitement aligné sur les républicains.

La restriction de New York est inconstitutionnelle car elle « empêche les citoyens respectueux des lois ayant des besoins ordinaires de légitime défense d’exercer leur droit de détenir et de porter des armes », a déclaré Thomas.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a qualifié la décision de « scandaleuse » compte tenu du « compte rendu national sur la violence armée » qui se déroule actuellement après les fusillades de masse à Buffalo, NY, et à Uvalde, Texas.

« En réponse à cette décision, nous examinons de près nos options, y compris la convocation d’une session extraordinaire de la législature », a déclaré Hochul.

Les récentes fusillades de masse ont galvanisé les législateurs du Sénat, qui sont plus proches d’une réforme bipartite des armes à feu pour la première fois depuis des décennies au niveau fédéral. Un vote à l’hémicycle pourrait avoir lieu dès jeudi.

La loi bipartite sur les communautés plus sûres de 80 pages encouragerait les États à garder les armes hors de portée de ceux qui sont jugés dangereux et à resserrer les vérifications des antécédents des acheteurs potentiels d’armes à feu reconnus coupables de violence domestique ou de crimes graves en tant que mineurs.

Il n’inclut pas les mesures de contrôle des armes à feu plus radicales favorisées par les démocrates, y compris le président américain Joe Biden, telles que l’interdiction des fusils d’assaut ou des magazines de grande capacité.

Les juges Steven Breyer, Elena Kagan et Sonia Sotamayor ont exprimé leur désaccord avec la décision.

Breyer a énuméré un certain nombre de fusillades de masse récentes, y compris à Buffalo, dans sa longue dissidence, mais dans un accord, le juge Samuel Alito a remis en question sa pertinence.

« La loi de New York en cause dans cette affaire n’a évidemment pas arrêté cet auteur », a déclaré Alito.

La députée de New York Elise Stefanik, une républicaine, a salué la décision comme un correctif à « la tentative honteuse de New York de déchiqueter les droits des New-Yorkais au deuxième amendement ».

Décision la plus importante sur les armes à feu depuis des années par la Cour suprême

La décision représente la déclaration la plus importante du tribunal sur les droits des armes à feu depuis plus d’une décennie. En 2008, le tribunal a reconnu pour la première fois le droit d’un individu de garder des armes à feu chez lui pour se défendre dans une affaire du district de Columbia, et en 2010, il a appliqué ce droit aux États.

La nouvelle décision a souligné à quel point la majorité conservatrice 6-3 à la cour est favorable à une lecture large des droits du deuxième amendement.

Le projet de loi sur le contrôle des armes à feu franchit le premier obstacle au Sénat américain Certains républicains se sont joints aux démocrates pour voter pour un projet de loi sur le contrôle des armes à feu au Sénat américain qui devrait maintenant être adopté par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates d'ici la fin de la semaine.

En vertu de l’exigence de «juste motif» de la loi de New York, les candidats à la recherche d’un permis de port dissimulé sans restriction doivent convaincre un agent d’État des licences d’armes à feu d’un besoin réel, plutôt que spéculatif, de légitime défense. Les fonctionnaires pourraient également accorder des licences limitées à certaines activités, telles que la chasse ou la pratique du tir à la cible.

La décision pourrait amener beaucoup plus de personnes à obtenir des licences pour porter des armes de poing dissimulées dans l’État, saper des restrictions similaires dans d’autres États et mettre en péril d’autres types de restrictions étatiques et locales sur les armes à feu à l’échelle nationale en obligeant les juges à les examiner avec un œil plus sceptique en vertu de la Constitution. .

Ils craignaient également qu’une telle décision ne compromette l’interdiction des armes à feu dans des lieux sensibles tels que les aéroports, les palais de justice, les hôpitaux et les écoles.

Lire la décision de la Cour suprême des États-Unis :