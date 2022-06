La Cour suprême annule la loi de New York sur les armes à feu limitant le port dissimulé

La Cour suprême a invalidé jeudi une loi de l’État de New York qui exige que les candidats à une licence pour porter une arme dissimulée aient une « bonne raison » de le faire.

La décision est une victoire importante pour les défenseurs des droits des armes à feu qui avaient contesté la loi restrictive de New York, qui érigeait en crime le port d’une arme à feu dissimulée sans permis.

Les six juges conservateurs de la Cour suprême ont voté pour invalider la loi, qui existe depuis plus d’un siècle, le juge Clarence Thomas rédigeant l’opinion majoritaire dans l’affaire.

Les trois libéraux de la cour ont voté pour faire respecter la loi, le juge Stephen Breyer écrivant une dissidence sur la décision.

L’affaire avait été portée par la New York State Rifle & Pistol Association et deux de ses membres, Robert Nash et Brandon Koch, dont les demandes de licences d’armes de poing dissimulées à des fins d’autodéfense ont été rejetées.

Le juge de la Cour suprême de New York, Richard McNally, qui a traité les deux demandes, a statué qu’aucun des deux hommes n’avait montré de motif valable pour porter des armes en public parce qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un besoin particulier d’autoprotection.

Les plaignants ont ensuite contesté ce refus devant un tribunal fédéral de New York, arguant que la loi de l’État régissant les licences de transport dissimulé, qui ne les autorise que lorsqu’il existe « un motif valable pour leur délivrance », viole le deuxième amendement de la Constitution américaine. La loi exigeait également que les candidats aient « une bonne moralité ».

Après qu’un juge fédéral de New York a rejeté l’affaire, la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis a confirmé ce jugement. La Cour suprême des États-Unis s’est alors saisie de l’affaire.

