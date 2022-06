La Cour suprême annule la loi de New York limitant les armes à feu en public

WASHINGTON – La Cour suprême a statué jeudi que les Américains ont un large droit de s’armer en public, annulant une loi de New York qui imposait des limites strictes au port d’armes à l’extérieur de la maison et déclenchant une bousculade dans d’autres États qui ont des restrictions similaires.

La décision devrait déclencher une vague de poursuites visant à assouplir les restrictions étatiques et fédérales existantes et obligera cinq États – la Californie, Hawaï, le Maryland, le Massachusetts et le New Jersey, qui abritent un quart de tous les Américains – à réécrire leurs lois.

La décision fait suite aux fusillades de masse du mois dernier à Buffalo et Uvalde, au Texas, et a été rendue le jour où le Sénat a adopté une législation sur le contrôle des armes à feu qui améliorerait la vérification des antécédents des acheteurs potentiels d’armes à feu âgés de 18 à 21 ans, inciterait les États à adopter ainsi -a appelé les lois du drapeau rouge et renforce l’interdiction fédérale aux agresseurs domestiques d’acheter des armes à feu. Il s’agissait de l’action la plus importante du Congrès sur la législation sur les armes à feu en près de trois décennies.