La Cour suprême annonce qu’elle récupérera le pouvoir des agences fédérales

Les conservateurs de la Cour suprême semblaient enclins à réduire le pouvoir réglementaire des agences fédérales, plusieurs juges, lors de deux débats mercredi, semblant prêts à annuler une doctrine juridique qui renforce l’autorité des agences depuis des décennies.

Sur plus de trois Après des heures de débat, les juges ont mis en défense le principal avocat de la Cour suprême de l’administration Biden alors qu’elle cherchait à préserver la déférence de Chevron, qui demande aux tribunaux de s’en remettre à l’interprétation de la loi fédérale par les agences si elle peut avoir plusieurs significations.

Cette pratique a renforcé la capacité des administrations présidentielles à réglementer de nombreux aspects de la vie quotidienne. La gamme d’exemples cités lors des débats a révélé l’ampleur de l’impact de Chevron : intelligence artificielle, crypto-monnaie, protection de l’environnement et bien plus encore.

Bien que plusieurs juges conservateurs se soient élevés contre le précédent lors des débats de mercredi, il reste difficile de savoir si une majorité est prête à annuler purement et simplement Chevron, ce qui marquerait une victoire juridique majeure pour les entreprises et les intérêts anti-réglementaires. Le tribunal pourrait plutôt restreindre la portée de la doctrine sans la désavouer explicitement.

En particulier, trois membres de l’aile conservatrice de la Haute Cour – les juges Clarence Thomas, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh – ont réitéré leurs inquiétudes depuis longtemps médiatisées quant à la viabilité du précédent.

« Le gouvernement gagne toujours », a déclaré Gorsuch.

DOSSIER – Le juge associé Neil Gorsuch rejoint d’autres membres de la Cour suprême alors qu’ils posent pour un nouveau portrait de groupe, dans le bâtiment de la Cour suprême à Washington, le vendredi 7 octobre 2022. Gorsuch a qualifié les mesures d’urgence prises pendant la crise du COVID-19 de a tué plus d’un million d’Américains, peut-être « la plus grande intrusion dans les libertés civiles de l’histoire en temps de paix de ce pays ». Le juge conservateur de 55 ans a souligné les ordonnances de fermeture d’écoles, de restriction des services religieux, d’obligation de vaccination et d’interdiction des expulsions dans une offensive visant les responsables locaux, étatiques et fédéraux, voire ses collègues. (Photo AP/J. Scott Applewhite, dossier)

Les critiques soutiennent que Chevron exige des juges qu’ils renoncent à leur responsabilité d’interpréter la loi. Ils notent également l’absence de consensus sur la question de savoir quand une loi est suffisamment ambiguë pour déclencher une déférence envers une agence, et sur la manière dont certains juges fédéraux ont ouvertement critiqué la doctrine.

« Est-ce que cela devrait être un indice que quelque chose doit être réparé ici ? » dit Gorsuch.

Les trois juges libéraux du tribunal, Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson, ont quant à eux exprimé leur opposition à l’annulation de Chevron. Ils ont souligné le désir de s’en remettre aux experts en la matière des agences lorsque des questions politiques ambiguës et complexes surgissent, plutôt que de laisser un juge tenter de tracer la ligne.

“Ce qui me préoccupe, c’est que si nous supprimons quelque chose comme Chevron, le tribunal deviendra soudainement un décideur politique”, a déclaré Jackson.

Kagan a émis une hypothèse quant à savoir si un juge ou le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) devrait être celui qui déciderait si un hypocholestérolémiant devait être considéré comme un « médicament » ou un « complément alimentaire ».

« Dans ce cas, je préférerais que les gens du HHS me disent si ce nouveau produit était un complément alimentaire ou un médicament », a-t-elle déclaré.

Kagan a ajouté à un moment donné : « Les juges devraient savoir ce qu’ils ne savent pas. »

À la une de The Hill

Les libéraux se demandaient également si le renversement de Chevron déclencherait un flot de litiges, car les personnes qui perdaient des procès à cause de la doctrine chercheraient à faire réentendre leurs problèmes.

La juge conservatrice Amy Coney Barrett, qui a posé de vives questions aux deux parties, a également fait part de ses inquiétudes quant à un choc pour le système.

Les avocats qui ont tenté de renverser Chevron ont rejeté cette idée, insistant sur le fait que les milliers de décisions qui ont invoqué la doctrine au cours des quatre dernières décennies seraient toujours considérées comme un précédent et soumises à une forte protection.

Et certains juges conservateurs ont soutenu le contraire, affirmant que c’est Chevron qui a créé le choc en donnant au pouvoir exécutif une large latitude pour faire volte-face dans ses interprétations des lois pour correspondre à ses objectifs politiques.

“La réalité de la manière dont cela fonctionne est que Chevron lui-même provoque des chocs dans le système lorsqu’une nouvelle administration arrive”, a déclaré Kavanaugh.

Pendant ce temps, le juge en chef John Roberts, qui s’est montré réticent à annuler les précédents de la Cour, s’est demandé si la doctrine avait déjà été rejetée dans la pratique. La Cour suprême n’a pas invoqué Chevron depuis 2016 et, dans certaines affaires récentes, les juges ont soit adopté des exclusions, soit simplement ignoré le précédent.

« Dans quelle mesure est-ce une véritable question sur le terrain ? » » a demandé Roberts.

Fermer Merci de vous être inscrit! Abonnez-vous à plus de newsletters ici

Les juges ont examiné s’il fallait remplacer Chevron par un autre test plus restreint, connu sous le nom de Skidmore, en vertu duquel un juge déciderait de s’en remettre à une agence uniquement si l’argument de l’agence est convaincant. Dans le cadre de cette analyse, les juges examinent la cohérence ou si une agence a fait volte-face.

Kavanaugh a caractérisé Skidmore comme étant « le pouvoir de persuader, pas le pouvoir de contrôler ».

Mercredi, la Haute Cour a examiné ce grave différend à travers deux affaires distinctes, presque identiques.

Dans les deux cas, les pêcheurs de hareng contestent une règle obligeant leurs entreprises à financer des moniteurs fédéraux à bord de leurs navires. En invoquant Chevron, les tribunaux inférieurs s’en sont remis à l’agence et ont confirmé la règle.

Chaque groupe de plaignants était défendu par un avocat chevronné de la Cour suprême et est également soutenu par un groupe anti-réglementation.

Les juges ont entendu pour la première fois Roman Martinez, associé chez Latham & Watkins, qui représente une flotte de pêche basée au Rhode Island aux côtés de la New Civil Liberties Alliance conservatrice.

Et dans la deuxième affaire, les plaignants sont représentés par le conservateur Cause of Action Institute et par Paul Clement, qui a été le principal avocat de l’ancien président George W. Bush à la Cour suprême et a défendu avec succès des affaires qui ont abouti à certaines des plus grandes victoires des conservateurs à la Cour suprême. la Haute Cour ces dernières années.

Jackson se récuse de cette affaire, car elle avait entendu les plaidoiries dans le différend alors qu’elle siégeait dans un tribunal inférieur.

Les décisions dans les affaires Loper Bright Enterprises c. Raimondo et Relentless, Inc. c. Département du Commerce sont attendues d’ici la fin juin.

Mis à jour à 17h21