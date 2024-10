La Cour suprême américaine signale sa volonté de faire respecter la réglementation sur les kits de « pistolets fantômes »

La Cour suprême des États-Unis a signalé sa volonté de maintenir la réglementation sur les « armes fantômes » – des armes à feu sans numéro de série fabriquées à partir de kits que les gens peuvent commander en ligne et assembler chez eux.

Les fabricants et les groupes de défense des droits des armes à feu contestant cette règle ont fait valoir que l’administration Biden avait outrepassé ses efforts en tentant de réglementer les kits.

Le juge Samuel Alito a comparé les pièces d’armes à feu aux ingrédients des repas, affirmant qu’un assortiment comprenant des œufs et des poivrons n’est pas nécessairement une omelette occidentale. La juge Amy Coney Barrett, cependant, s’est demandé si les kits d’armes à feu ressemblaient davantage à des kits de repas prêts à manger qui contiennent tout le nécessaire pour préparer un dîner comme du chili à la dinde.

Le juge en chef John Roberts semblait sceptique quant à la position des challengers selon laquelle les kits sont principalement populaires auprès des amateurs qui aiment fabriquer leurs propres armes, comme les passionnés d’automobile pourraient reconstruire une voiture le week-end.

De nombreux kits de pistolets fantômes ne nécessitent que le perçage de quelques trous et le retrait des languettes en plastique.



« Je crois comprendre que ce n’est pas très difficile à faire », a déclaré Roberts. « Il ne penserait vraiment pas qu’il a construit cette arme, n’est-ce pas ? »

Une décision est attendue dans les prochains mois.

Alors que les armes fantômes étaient de plus en plus utilisées dans des crimes – dont 1 200 homicides et tentatives d’homicide entre 2016 et 2022, selon le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms – l’administration Biden a publié de nouvelles règles les réglementant en 2022. La nouvelle règle de l’ATF classifie les kits d’armes fantômes. comme armes à feu en vertu du Gun Control Act de 1968, la principale loi américaine sur les armes à feu, ce qui les soumet aux mêmes réglementations que toutes les autres armes à feu.

En rapport: Trump et les armes occupent une place importante alors que la Cour suprême, frappée par un scandale, se remet au travail

Depuis que la règle est entrée en vigueur, les services de police de villes comme New York, Los Angeles et Philadelphie ont tous récupéré moins d’armes fantômes sur les scènes de crime.

Cependant, les fabricants d’armes à feu et les groupes de défense des droits des armes à feu ont rapidement intenté des poursuites pour bloquer la règle ATF. Un juge d’un tribunal fédéral de district du Texas s’est prononcé contre l’ATF en 2023 – mais l’administration Biden a fait appel de la décision devant la cour d’appel du cinquième circuit. Alors que cette décision était en attente, la Cour suprême est intervenue pour maintenir le règlement en vigueur, par un vote serré de 5 voix contre 4. Le cinquième circuit s’est finalement prononcé contre l’administration Biden, qui a ensuite fait appel de l’affaire devant la Cour suprême.

Garland contre VanDerStok obligera la Cour suprême à examiner les questions de politique en matière d’armes à feu, mais également l’étendue des pouvoirs réglementaires fédéraux. Le tribunal s’est montré réticent à réglementer les armes à feu ces dernières années, rendant des décisions comme une décision de 2022 annulant l’interdiction de l’État de New York sur le port d’armes à feu dissimulées et une décision plus tôt cette année annulant l’interdiction des stocks de gros.

Dans le même temps, le tribunal s’est méfié du pouvoir réglementaire fédéral, annulant un précédent juridique vieux de 40 ans connu sous le nom de déférence Chevron, qui permettait à des agences comme l’ATF d’interpréter largement les lois qu’elles sont chargées de mettre en œuvre, plus tôt cette année.

La Cour suprême s’est rangée du côté de l’administration Biden l’année dernière, autorisant l’adoption du règlement. Roberts et Barrett se sont joints aux trois membres libéraux de la cour pour former la majorité.

Les pistolets fantômes, qui peuvent être assemblés à la maison en moins d’une heure pour produire une arme entièrement fonctionnelle, étaient rares, sauf parmi les amateurs. En 2016, la police a récupéré environ 1 800 armes à feu de ce type. Mais en 2021, ce nombre était passé à près de 20 000, selon le ministère de la Justice. La popularité de ces armes était en partie liée au fait qu’elles n’étaient pas réglementées comme les armes à feu déjà assemblées : elles n’avaient pas de numéro de série, pas de registre de ventes et ne nécessitaient pas de vérification d’antécédents.