La Cour suprême américaine semble sceptique quant à la possibilité de laisser l’EPA appliquer la règle sur la pollution | Cour suprême américaine

La majorité conservatrice de la Cour suprême semblait sceptique mercredi alors que l’Environmental Protection Agency cherchait à continuer d’appliquer une règle anti-pollution atmosphérique dans 11 États tandis que des contestations judiciaires distinctes étaient en cours dans tout le pays.

La règle du « bon voisin » de l’EPA vise à limiter les émissions de cheminées des centrales électriques et d’autres sources industrielles qui polluent les zones situées sous le vent avec une pollution provoquant le smog.

Trois États producteurs d’énergie – l’Ohio, l’Indiana et la Virginie occidentale – ont contesté cette règle, aux côtés de l’industrie sidérurgique et d’autres groupes, la qualifiant de coûteuse et d’inefficace. La règle est suspendue dans une douzaine d’États en raison de contestations judiciaires.

La Cour suprême, avec une majorité conservatrice de 6 voix contre 3, a de plus en plus restreint les pouvoirs des agences fédérales, y compris l’EPA, ces dernières années. Les juges ont restreint l’autorité de l’EPA pour lutter contre la pollution de l’air et de l’eau – y compris une décision historique de 2022 qui limitait l’autorité de l’EPA à réglementer les émissions de dioxyde de carbone des centrales électriques qui contribuent au réchauffement climatique. Le tribunal a également rejeté un mandat de vaccination et bloqué le programme d’exonération des prêts étudiants du président Joe Biden.

Le tribunal réfléchit actuellement à l’opportunité d’annuler sa décision Chevron vieille de 40 ans, qui a servi de base au respect d’un large éventail de réglementations en matière de santé publique, de sécurité sur le lieu de travail et de protection des consommateurs.

Un avocat de l’EPA a déclaré que la règle du « bon voisin » était importante pour protéger les États sous le vent qui reçoivent une pollution atmosphérique indésirable en provenance d’autres États. Outre les impacts potentiels sur la santé, les États sont confrontés à leurs propres délais fédéraux pour garantir un air pur, a déclaré le solliciteur général adjoint des États-Unis, Malcolm Stewart, représentant l’EPA.

Des États comme le Wisconsin, New York et le Connecticut peuvent avoir du mal à respecter les normes fédérales et à réduire les niveaux nocifs d’ozone en raison de la pollution causée par les centrales électriques, les fours à ciment et les gazoducs qui traversent leurs frontières.

Judith Vale, procureure générale adjointe de l’État de New York, a déclaré que jusqu’à 65 % de la pollution par le smog de certains États provenait de l’extérieur de l’État.

Le plan de l’EPA visait à fournir une solution nationale au problème de la pollution par l’ozone, mais ses adversaires ont déclaré qu’il reposait sur l’hypothèse que les 23 États visés par la règle y participeraient.

Le juge Brett Kavanaugh semble favorable à cet argument, affirmant que le plan de l’EPA pourrait imposer des coûts déraisonnables aux États qui restent sous son autorité, car il a été initialement conçu pour 23 États.

« L’EPA est revenue et a dit : « Même si nous avons moins d’États, nous allons quand même aller de l’avant », a déclaré Kavanaugh. “Faisons comme si rien ne s’était passé et poursuivons avec les 11 États.”

L’EPA a procédé « sans beaucoup d’explications, et personne n’a eu l’occasion de commenter cela » dans le cadre du processus d’élaboration des règles, a ajouté le juge Neil Gorsuch.

“Quoi [states] ce que nous demandons est simplement une occasion de faire valoir nos arguments devant l’agence », a déclaré le juge en chef John Roberts.

Stewart a répondu que les exigences imposées aux États en matière de contrôle de la pollution atmosphérique ne changent pas en fonction du nombre d’États soumis à la règle. “Les exigences sont exactement les mêmes”, a-t-il déclaré.

Le juge Ketanji Brown Jackson s’est demandé pourquoi la Cour suprême entendait l’affaire avant que les autres contestations judiciaires ne soient terminées. Un avocat représentant des groupes industriels contestant cette règle a déclaré qu’elle impose des coûts importants et immédiats qui pourraient affecter la fiabilité du réseau électrique.

“Il y aura des centaines de millions, voire des milliards de dollars, en coûts au cours des 12 à 18 prochains mois”, avec seulement une légère réduction de la pollution atmosphérique et aucune garantie que la règle finale sera respectée, a déclaré l’avocate du secteur Catherine Stetson. « Il y a ici des problèmes de contrôle excessif », a-t-elle déclaré.

L’EPA a déclaré que les émissions des centrales électriques avaient chuté de 18 % en 2023 dans les 10 États où elle a été autorisée à appliquer sa règle, finalisée en mars dernier. Ces États sont l’Illinois, l’Indiana, le Maryland, le Michigan, le New Jersey, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie, la Virginie et le Wisconsin. En Californie, les limites des émissions provenant de sources industrielles autres que les centrales électriques devraient entrer en vigueur en 2026.

La règle est suspendue dans une douzaine d’autres États en raison de contestations judiciaires distinctes. Les États sont l’Alabama, l’Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Minnesota, le Mississippi, le Missouri, le Nevada, l’Oklahoma, le Texas, l’Utah et la Virginie occidentale.

Les États qui contribuent à l’ozone troposphérique, ou smog, sont tenus de soumettre des plans garantissant que les centrales électriques au charbon et autres sites industriels n’ajoutent pas de manière significative à la pollution atmosphérique dans d’autres États. Dans les cas où un État n’a pas soumis de plan de « bon voisinage » – ou lorsque l’EPA désapprouve un plan d’État – le plan fédéral était censé garantir que les États situés sous le vent soient protégés.

L’ozone troposphérique, qui se forme lorsque des polluants industriels réagissent chimiquement en présence de la lumière du soleil, peut provoquer des problèmes respiratoires, notamment de l’asthme et une bronchite chronique. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les personnes âgées et les enfants qui jouent dehors sont particulièrement vulnérables.

Les défenseurs de l’environnement et de la santé publique ont salué le plan de l’EPA comme une mesure salvatrice pour les personnes qui vivent à des centaines de kilomètres des centrales électriques, des cimenteries, des aciéries et d’autres pollueurs industriels.

Les groupes industriels lui reprochent son parti pris anti-charbon qui ferait monter le coût de l’électricité.