La Cour suprême des États-Unis s’est rangée du côté d’une église californienne qui a fait valoir que les restrictions relatives aux coronavirus enfreignaient la liberté religieuse. La décision est le deuxième ordre de ce type à favoriser les groupes religieux par rapport aux gouverneurs démocrates.

Les services religieux étant interdits par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom en vertu de ses restrictions de Covid, l’église Harvest Rock de Pasadena a affirmé devant la Cour suprême que le «Interdictions draconiennes et inacceptables» sur le culte étaient injustes.

«Les cultes en salle sont complètement interdits pour 99,1% des Californiens», le groupe a argumenté, tandis que «L’emballage et la transformation des aliments, les laveries automatiques et les entrepôts n’ont pas de limite de capacité, les magasins d’alcools et les épiceries ont une capacité de 50 pour cent, et les grandes surfaces, les centres commerciaux, les laveries automatiques et les centres de destination ont une capacité de 25 pour cent.»

De plus, l’église a accusé Newsom lui-même d’avoir violé les règles de verrouillage de la Californie « À sa guise, » après la publication de photos du gouverneur en train de dîner dans un restaurant avec un groupe de lobbyistes et de responsables de la santé.

La Cour suprême s’est rangée du côté de l’église jeudi, renvoyant l’affaire devant la neuvième cour d’appel du circuit américain et demandant aux juges de cette cour de reconsidérer l’affaire à la lumière de la décision de la Cour suprême la semaine dernière qui a bloqué les restrictions de New York sur les rassemblements religieux. .

Dans cette décision, la plus haute cour américaine a statué que les mesures de verrouillage du gouverneur de New York Andrew Cuomo – qui limitaient les congrégations d’églises et de synagogue à 10 personnes dans certaines «Zones rouges» – «Frapper au cœur même de la garantie de liberté religieuse du Premier Amendement.»

«Même en cas de pandémie, la Constitution ne peut être mise de côté et oubliée», la décision a été ajoutée.

