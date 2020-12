La Cour suprême a rejeté un procès soutenu par le président Donald Trump pour annuler la victoire électorale de Joe Biden, mettant fin à une tentative désespérée de faire rejeter les questions juridiques par les juges des États et fédéraux devant la plus haute cour du pays et de renverser la volonté des électeurs.

Trump a déploré la décision vendredi soir, en tweetant: «La Cour suprême nous a vraiment laissé tomber. Pas de sagesse, pas de courage!

L’ordonnance de la Haute Cour plus tôt vendredi était une répudiation catégorique d’une réclamation juridique qui était largement considérée comme douteuse, mais adoptée par le président, 19 procureurs généraux républicains et 126 républicains de la Chambre.

Trump avait insisté sur le fait que le tribunal trouverait la «sagesse» et le «courage» pour adopter sa position sans fondement selon laquelle l’élection était le produit d’une fraude généralisée et devrait être annulée. Mais la plus haute cour du pays était catégoriquement en désaccord.

L’ordonnance de vendredi a marqué la deuxième fois cette semaine que la cour avait rejeté les demandes républicaines de s’impliquer dans le résultat des élections de 2020 et de rejeter le choix des électeurs, tel qu’exprimé lors d’une élection considérée par les responsables républicains et démocrates comme libres et équitables.

Les juges ont rejeté mardi un appel des républicains de Pennsylvanie.

Lundi, le Collège électoral se réunit pour élire officiellement Biden comme prochain président.

Trump avait qualifié le procès intenté par le Texas contre la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin de «grand» qui se terminerait par l’annulation par la Cour suprême de l’importante majorité électorale de Biden et permettant à Trump de servir quatre ans de plus à la Maison Blanche.

Dans une brève ordonnance, le tribunal a déclaré que le Texas n’avait pas le droit légal de poursuivre ces États parce qu’il «n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable dans la manière dont un autre État mène ses élections.»

Les juges Samuel Alito et Clarence Thomas, qui ont déclaré précédemment que le tribunal n’avait pas le pouvoir de refuser les poursuites entre États, ont déclaré qu’ils auraient entendu la plainte du Texas. Mais ils n’auraient pas fait ce que le Texas voulait – en mettant de côté les 62 votes électoraux de ces quatre États pour Biden – en attendant la résolution du procès.

Trump s’est plaint que «en un éclair», le procès avait été «rejeté et parti, sans même regarder les nombreuses raisons pour lesquelles il avait été intenté. Une élection truquée, battez-vous!

Trois personnes nommées par Trump siègent à la Haute Cour. Dans ses efforts pour obtenir la confirmation rapide du plus récent de ses candidats, la juge Amy Coney Barrett, Trump a déclaré qu’elle serait nécessaire pour tout procès post-électoral. Barrett semble avoir participé aux deux cas cette semaine. Aucune des personnes nommées par Trump n’a noté de dissidence dans les deux cas.

Les quatre États poursuivis par le Texas avaient exhorté le tribunal à rejeter l’affaire comme étant sans fondement. Ils étaient soutenus par 22 autres États et le District de Columbia.

Le soutien républicain au procès et son appel à rejeter des millions de voix dans quatre États du champ de bataille étaient enracinés dans des allégations sans fondement de fraude, une démonstration extraordinaire de la volonté du parti de contrer la volonté des électeurs. Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, et le whip de la minorité Steve Scalise, de Louisiane, faisaient partie de ceux qui se sont joints à l’action.

« La Cour a, à juste titre, rejeté du revers de la main le procès extrême, illégal et antidémocratique du GOP visant à renverser la volonté de millions d’électeurs américains », a déclaré vendredi soir la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi.

Quelques républicains ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’affaire. Beaucoup d’autres sont restés silencieux alors même que Trump répétait sans cesse les affirmations selon lesquelles il avait perdu une chance à un deuxième mandat en raison d’une fraude généralisée.

Le sénateur Ben Sasse, un républicain du Nebraska qui a déjà critiqué le président, a applaudi la décision du tribunal.

«Depuis la nuit des élections, beaucoup de gens déroutent les électeurs en faisant tourner les théories du complot de type Birther kenyan,« Chavez a truqué l’élection depuis la tombe », mais tout Américain soucieux de l’état de droit devrait se réjouir que la Cour suprême – y compris les trois choix du président Trump – a fermé le livre sur le non-sens », a déclaré Sasse dans un communiqué.

Le procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a déclaré que le tribunal «avait vu à travers cet abus séditieux du processus judiciaire».

«Bien que ces cascades soient légalement insignifiantes, leur coût pour notre pays – en induisant le public en erreur sur des élections libres et équitables et en déchirant notre Constitution – est élevé et nous ne les tolérerons pas de la part de nos États frères ou de qui que ce soit d’autre», a déclaré Shapiro , un démocrate.

La plainte du Texas a répété des accusations fausses, réfutées et non fondées sur le vote dans quatre États qui ont opté pour le challenger démocrate de Trump. La Haute Cour n’avait jamais été sollicitée auparavant pour une réparation aussi spectaculaire.

Deux jours après que le procureur général du Texas, Ken Paxton, ait déposé sa plainte, Trump s’est lancé dans l’affaire devant la Haute Cour. Quelques heures plus tard, le président a tenu une réunion à la Maison Blanche, prévue avant le dépôt de la plainte, avec une douzaine de procureurs généraux républicains, dont Paxton et plusieurs autres qui ont soutenu l’effort.

«Si la Cour suprême fait preuve d’une grande sagesse et courage, le peuple américain gagnera peut-être la cause la plus importante de l’histoire, et notre processus électoral sera de nouveau respecté!» il a tweeté vendredi après-midi. Trump avait passé la semaine à tweeter sans relâche sur l’affaire du Texas avec le hashtag «renversement» et affirmant, à tort, qu’il avait remporté les élections mais avait été volé.

Dans un communiqué publié vendredi, Paxton a qualifié la décision de la Cour suprême de «malheureuse».

Pourtant, certains des principaux procureurs républicains de l’État qui ont exhorté le tribunal à s’impliquer ont reconnu que l’effort était de longue haleine et ont cherché à se distancier des allégations de fraude sans fondement de Trump.

L’affaire a enflammé des tensions déjà vives autour de l’élection. Le procureur général de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a déclaré que le personnel de son bureau avait reçu deux menaces de mort jeudi après avoir signé le mémoire à l’appui de l’affaire.

Le procès a également divisé les fonctionnaires dans certains États.

Le procureur général du Montana, Tim Fox, a soutenu le cas du Texas, même s’il a déclaré que le procès était «tardif» et que ses chances «sont au mieux minces». Fox a déclaré que l’affaire soulevait «d’importantes questions constitutionnelles concernant la séparation des pouvoirs et l’intégrité des bulletins de vote par correspondance dans ces États défendeurs».

Mais le gouverneur Steve Bullock, D-Mont., A exhorté le tribunal à rejeter l’affaire. Il a déclaré que le fait que le Texas ne poursuive pas le Montana, ce que Trump a remporté, même si l’État a également utilisé des bulletins de vote par correspondance, souligne que «cette action concerne moins l’intégrité électorale que la tentative de renverser la volonté de l’électorat.

La répétition par Trump de mensonges liés aux élections et de théories du complot s’est répandue parmi les médias d’extrême droite et une grande partie de sa base. De nombreux électeurs républicains dans plusieurs États remportés par Biden ont exigé que leurs élus trouvent un moyen d’invalider les victoires du président élu.

Vendredi soir, le Parti républicain du Texas a publié une déclaration évoquant la possibilité farfelue de sécession. « Peut-être que les États respectueux des lois devraient se lier et former une Union d’États qui respecteront la constitution », a déclaré le président du parti, Allen West, ancien membre du Congrès de Floride.

Même si l’action du tribunal semblait être la fin des combats juridiques de Trump concernant les résultats des élections de 2020, les efforts du président pourraient avoir un effet déstabilisateur longtemps après son départ. L’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a promis vendredi de continuer à se battre.

« Certains litiges peuvent continuer, mais cela ne changera pas les résultats des élections », a déclaré Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Irvine. « La délégitimation de la présidence de Biden par Trump, et des élections en général, se répercutera pendant des années. viens. Et c’est une vraie tragédie.