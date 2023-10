La Cour suprême américaine rejette l’affaire de disqualification de Trump — RT World News

Un candidat de loin du Texas a tenté d’empêcher l’ancien président de se faire réélire en raison de sa position sur « l’insurrection »

La Cour suprême des États-Unis a rejeté une tentative d’un républicain du Texas visant à empêcher l’ancien président Donald Trump de briguer à nouveau ses fonctions en 2024 en raison de son rôle présumé dans les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole.

L’affaire a été rejetée sans aucun commentaire par le tribunal lundi. Cette plainte avait été déposée par le conseiller fiscal basé au Texas, John Anthony Castro, qui avait affirmé devant un tribunal de Floride que le 14ème amendement de la Constitution américaine – qui interdit à ceux qui ont « engagé dans une insurrection ou une rébellion » ou « apporté une aide ou un réconfort » aux insurgés d’exercer leurs fonctions – empêche Trump de se présenter à l’élection présidentielle de 2024.

Castro a affirmé que les déclarations de soutien de Trump aux émeutiers qui ont perturbé la certification de la victoire de Joe Biden en 2020 au Capitole en janvier 2021 constituaient une violation de cette disposition.















L’affaire a été rejetée par le tribunal de Floride et a été portée devant la Cour suprême après un appel infructueux devant la 11e Cour d’appel américaine en Géorgie.

Castro est actuellement à la recherche de l’investiture du Parti républicain pour les élections de l’année prochaine, bien qu’il soit peu connu et que son nom figure rarement dans les sondages.

Son argument juridique est partagé par plusieurs groupes de militants démocrates qui tentent actuellement de garder le nom de Trump hors des bulletins de vote dans leurs États en invoquant le 14e amendement. Des poursuites ont été déposées dans le Colorado, le Michigan et le Minnesota, et les procès du Colorado et du Minnesota devraient être jugés dans les mois à venir.

Bien que Trump fasse face à des dizaines d’accusations criminelles dans quatre affaires étatiques et fédérales distinctes, il n’a pas été accusé d’insurrection. De plus, même si la manifestation du 6 janvier a été qualifiée de « insurrection » Selon des politiciens libéraux et des experts, aucun des milliers de participants inculpés en relation avec la manifestation n’a été inculpé de rébellion ou d’insurrection, ce qui obligerait le ministère de la Justice à prouver qu’ils s’étaient rendus au Capitole avec l’intention de renverser le gouvernement. gouvernement.