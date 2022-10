La Cour suprême affaiblira probablement, et non détruira, l’interdiction du gerrymandering racial dans Merrill v. Milligan

Le solliciteur général de l’Alabama, Edmund LaCour, est venu mardi à la Cour suprême avec une série d’arguments ambitieux – dont beaucoup démantèleraient l’un des principaux volets restants de la loi sur les droits de vote et donneraient potentiellement aux États une large autorité pour dessiner des cartes législatives qui favorisent les électeurs blancs au détriment des minorités raciales.

Peu de temps après que LaCour a commencé à exposer son cas dans Merrill c.Milligancependant, il est apparu que bon nombre de ses arguments sont si fondamentalement erronés que même cette Cour suprême est peu susceptible de les approuver.

Le juge en chef John Roberts et la juge Amy Coney Barrett, nommés par les républicains, ont tous deux souligné que sa proposition de lecture de la loi sur les droits de vote ne peut pas être alignée sur le texte de la loi. Même le juge Samuel Alito, le partisan le plus fiable de la Cour, a reconnu que LaCour avait proposé des propositions « assez ambitieuses » et d’autres plus « basiques », et il a semblé exhorter LaCour à s’en tenir à ses idées plus « basiques ».

Rien de tout cela ne signifie que l’Alabama est susceptible de perdre cette affaire. Il se bat pour conserver des cartes du Congrès qui permettent aux Noirs d’Alabaman d’élire leur candidat préféré dans un seul des sept districts de l’État – soit 14% de ces districts – bien que les Noirs représentent environ 27% de la population de l’État. Deux groupes différents de plaignants soutiennent que ces cartes violent l’interdiction de la discrimination raciale dans le vote de la loi sur les droits de vote.

Mais plusieurs des juges, dont Roberts, Barrett et le juge Brett Kavanaugh, semblaient passer la matinée à chercher un moyen de statuer en faveur de l’Alabama sans annuler explicitement près de quatre décennies de loi établie sur le droit de vote remontant à la décision de la Cour en Thornburg c.Gingles (1986).

Ce ne sera pas une tâche facile. La juge Elena Kagan a déclaré au début de la plaidoirie de mardi que le Merrill le défi des plaignants aux cartes de l’Alabama est un “slam dunk” sous Gingles et les précédents de la Cour à la suite Gingles. Un panel de trois juges d’un tribunal inférieur, qui comprenait deux juges nommés par l’ancien président Donald Trump, était d’accord avec Kagan, affirmant que la question de savoir si l’Alabama avait violé la loi n’était pas “une question proche”.

Mais la majorité des juges semblaient peu enclins à annoncer une réinterprétation large et radicale de la loi sur les droits de vote qui ignore une grande partie du texte de la loi. Et ils semblaient également peu enclins à annuler Gingles et le remplacer par l’une des propositions de l’Alabama visant à légaliser de nombreuses formes de gerrymandering racial qui ont été historiquement interdites.

Sur la base des plaidoiries de mardi, le résultat le plus probable dans Merrill est une décision étroite pour l’Alabama, renflouant les cartes dessinées par la législature dirigée par les républicains de l’État, mais reportant à un autre jour la question de savoir s’il faut légaliser en masse de nombreuses formes de gerrymandering racial.

Pour être clair, un tel résultat n’est pas une victoire pour les partisans du droit de vote. Cette Cour suprême, avec sa majorité de 6 contre 3 nommée par les républicains, semble désireuse de centraliser le pouvoir en son sein et de maximiser sa propre autorité pour trancher les affaires en fonction de la majorité des préférences politiques des juges. Une décision étroite pourrait donner à l’Alabama une victoire, sans limiter le pouvoir discrétionnaire de la Cour dans les futures affaires de gerrymandering racial.

Mais, à tout le moins, l’Alabama semble peu susceptible de remporter une décision radicale qui élimine explicitement les protections des droits de vote qui existent depuis près de 40 ans.

L’Alabama veut mettre fin aux costumes de gerrymandering racial avant même qu’ils ne commencent vraiment

En dessous de Gingles, les plaignants alléguant qu’une carte législative viole la loi sur les droits de vote doivent franchir une longue liste d’obstacles. Premièrement, un plaignant qui prétend qu’un État doit dessiner des districts supplémentaires où un groupe de minorité raciale peut élire son candidat préféré doit démontrer que ce groupe est « suffisamment important et géographiquement compact pour constituer une majorité » dans un district supplémentaire.

Normalement, les demandeurs du droit de vote accomplissent cette tâche en dessinant un ou plusieurs exemples de cartes comprenant un nombre suffisant de circonscriptions majoritaires-minoritaires. Ainsi, par exemple, parce que les plaignants dans Merrill alléguent que l’Alabama devrait avoir un deuxième district du Congrès à majorité noire, ils devaient produire au moins un exemple de carte où les Noirs sont majoritaires dans deux districts.

Comme l’a expliqué le juge Kagan, le but de faire en sorte que les demandeurs du droit de vote produisent un exemple de carte est de montrer “que ce qu’ils demandent est possible”. S’il n’est pas réellement possible de dessiner des cartes du Congrès avec deux districts à majorité noire en Alabama, il est inutile de se demander si l’Alabama devrait avoir deux districts à majorité noire.

Il convient également de garder à l’esprit que, sous Gingles, les demandeurs qui produisent un exemple de carte valide ne gagnent pas nécessairement leur cause. En effet, tout ce qu’ils obtiennent, c’est d’éviter que leur affaire ne soit rejetée à un stade précoce. Gingles exige toujours que les demandeurs du droit de vote prouvent d’autres faits. Ils doivent prouver, par exemple, que les électeurs blancs d’un État ont tendance à voter “en bloc pour lui permettre… généralement de vaincre le candidat préféré de la minorité”.

Et Gingles exige également que les juges prennent en compte une myriade de facteurs, tels que si l’État en question a un “historique de discrimination officielle” ou “si les campagnes politiques ont été caractérisées par des appels raciaux manifestes ou subtils”, avant de pouvoir déclarer une carte invalide. Encore une fois, le seul but de l’exemple de carte est de faire en sorte que les plaignants montrent que le résultat proposé est possible avant que bon nombre des questions difficiles soulevées par les poursuites pour gerrymandering racial ne soient même plaidées.

Néanmoins, LaCour de l’Alabama a exhorté la Cour à imposer de nouvelles obligations aux plaignants lorsqu’ils dessinent leurs exemples de cartes, dont certaines pourraient empêcher tout plaignant de contester un gerrymander racial en vertu de la loi sur les droits de vote. L’un de ses principaux arguments, par exemple, est que ces plaignants ne tiennent peut-être pas trop compte de la race lorsqu’ils produisent ces exemples de cartes – même s’il n’est pas clair comment, exactement, un plaignant est censé dessiner un exemple de carte qui comprend deux majorités. -Districts noirs s’ils ne sont pas autorisés à tenir compte de la race en le faisant.

Même Alito a semblé penser que la version la plus forte de cet argument va trop loin. Il a exhorté LaCour à se concentrer sur une version plus raffinée de son argument – ​​à savoir que les exemples de cartes doivent présenter « le type de district qui serait dessiné par un cartographe impartial ».

Comme de nombreux juges l’ont souligné, cependant, cette approche est en contradiction avec le texte de la loi sur les droits de vote, qui stipule que toute loi d’État qui « entraîne un déni ou une restriction du droit de vote de tout citoyen des États-Unis en raison de la race ou la couleur » est illégale, même si cette loi n’est pas motivée par des préjugés raciaux. En effet, le Congrès a inséré ce langage axé sur les résultats dans la loi en 1982 dans le but même d’annuler la décision de la Cour suprême dans Ville de Mobile contre Bolden (1980), qui a soutenu que les plaignants du Voting Rights Act doivent prouver l’intention raciste pour l’emporter.

Cela dit, Alito a rapidement indiqué clairement qu’il préconisait une règle qui oblige les plaignants à produire des exemples de cartes qui répondent à ce qui est souvent décrit comme des « critères de redécoupage traditionnels », comme dessiner des districts compacts ou conserver des « communautés d’intérêt » – des groupes de personnes qui partagent une culture, un intérêt économique ou des moyens de subsistance similaires — ensemble dans un même district.

Mais, comme l’a souligné Kavanaugh, il est loin d’être clair qu’une telle concentration sur les critères traditionnels conduirait au résultat souhaité par Alito. Les districts proposés par les plaignants, a noté Kavanaugh, n’ont pas une forme “bizarre” et semblent être “raisonnablement compacts”.

Tout cela revient à dire qu’il n’y a probablement pas cinq voix à la Cour suprême pour imposer de nouvelles obligations impossibles aux plaignants alléguant un gerrymandering racial dès les premières étapes du litige. Mais cela ne signifie pas que l’Alabama est susceptible de perdre son cas.

Plusieurs des personnes nommées par les républicains de la Cour semblaient chercher un moyen de trancher cette affaire de justesse

La majorité nommée par les républicains de la Cour est normalement assez hostile aux plaignants de la loi sur les droits de vote. Et il convient de noter qu’après qu’un tribunal inférieur a invalidé les cartes de l’Alabama, la Cour a voté 5 contre 4 pour rétablir ces cartes lors des élections de 2022. L’audience de mardi portait sur la question de savoir si la Cour devait en permanence rétablir les cartes.

La plupart des juges n’ont pas expliqué pourquoi ils avaient voté pour rétablir temporairement les cartes pour 2022, et Kavanaugh a écrit un bref avis à l’époque indiquant qu’il avait voté en faveur de l’Alabama en partie parce qu’il pensait que la décision du tribunal inférieur était inopportune. Néanmoins, étant donné que la Cour a déjà voté une fois en faveur de ces cartes, il semble peu probable qu’elle fasse marche arrière.

Mais la manière dont la Cour arrivera à ce résultat est loin d’être claire. Parmi les juges qui se sont exprimés mardi, seul Alito s’est montré enthousiasmé par une décision qui retravaillerait considérablement le Gingles cadre (bien que le juge Clarence Thomas n’ait parlé que brièvement au début de la plaidoirie et que le juge Neil Gorsuch soit resté silencieux).

Les trois autres personnes nommées par les républicains – Roberts, Kavanaugh et Barrett – ont toutes posé des questions qui semblaient chercher un moyen de statuer en faveur de l’Alabama, mais en grande partie en s’appuyant sur des circonstances factuelles particulières à cette affaire.

Une grande partie de l’argument, par exemple, s’est concentrée sur le fait que certains des témoins experts des plaignants ont effectué des simulations informatiques pour dessiner des cartes, en utilisant des critères qui tenaient compte de certains, mais pas de tous, des facteurs traditionnels neutres en matière de race souvent pris en compte dans le redécoupage. Ces simulations n’ont produit aucune carte avec deux districts à majorité noire ou plus. (L’un des mémoires des plaignants soutient que ces simulations ne sont pas pertinentes, car les cartes simulées ne tenaient pas compte de certains critères de redécoupage traditionnels tels que le maintien des communautés d’intérêts ensemble.)

Encore, Gingles n’exige pas des demandeurs du droit de vote qu’ils produisent un exemple de carte à l’aide de simulations informatiques. Cela les oblige simplement à produire un exemple de carte en utilisant la méthode de leur choix. Mais Roberts a demandé à trois reprises si la Cour pouvait considérer ces simulations parmi la «totalité des circonstances» qui pourraient justifier une décision en faveur de l’Alabama. Et Barrett s’est également concentré sur les simulations informatiques.

Les futurs demandeurs du droit de vote pourraient éviter ce problème en n’exécutant tout simplement pas de simulations informatiques. Mais Roberts et Barrett, à tout le moins, peuvent considérer les simulations comme une raison de se prononcer contre ces plaignants particuliers.

Kavanaugh, quant à lui, a posé des questions aux deux parties pour savoir si les cartes proposées par les plaignants étaient suffisamment compactes. Sur la base uniquement de ses questions de mardi, il est possible que Kavanaugh vote finalement avec les trois libéraux de la Cour pour invalider les cartes de l’Alabama – bien que quatre votes ne suffisent pas pour le Merrill demandeurs à l’emporter.