La Cour suprême accorde aux forces de l’ordre fédérales une immunité totale contre les poursuites dans Egbert c. Boule

La Cour suprême a rendu mercredi une décision qui accorde effectivement aux agents de la patrouille frontalière qui violent la Constitution une immunité totale contre les poursuites visant à les tenir responsables.

L’opinion majoritaire du juge Clarence Thomas dans Egbert c. Boulede plus, a des implications qui s’étendent bien au-delà de la frontière. Egbert anéantit un précédent séminal de la Cour suprême, Bivens c. Six agents nommés inconnus (1971), qui a établi que les agents fédéraux chargés de l’application des lois qui enfreignent la Constitution peuvent être poursuivis individuellement – et éventuellement être tenus d’indemniser leurs victimes pour leurs actions illégales.

Egbert porte un coup sévère au projet plus large de responsabilisation de la police. Bien qu’il ne cible pas les poursuites contre les agents des forces de l’ordre des États qui violent la Constitution, il élimine pratiquement la possibilité pour le public de poursuivre les agents de patrouille frontalière – et peut-être tous les agents fédéraux – qui commettent des violations similaires.

En toute justice, Egbert indique que les personnes qui pensent que leurs droits ont été violés par les forces de l’ordre fédérales peuvent déposer un grief auprès de l’organisme chargé de l’application des lois qui emploie l’officier qui aurait violé la Constitution. Mais ces griefs feront l’objet d’une enquête par d’autres agents des forces de l’ordre, et aucun tribunal ou autre organisme ne peut examiner la décision d’un agent des forces de l’ordre d’exonérer un collègue.

Et, peut-être le plus important, Egbert arrête très probablement la capacité d’un demandeur des droits civils à être indemnisé si ses droits sont violés.

Le demandeur en Egbert a allégué une violation très simple du quatrième amendement

Le plaignant dans cette affaire, Robert Boule, est certes un personnage un peu louche. Boule exploite un bed and breakfast le long de la frontière entre l’État de Washington et le Canada, l’un nommé effrontément le Smuggler’s Inn.

Bien que Boule ait parfois agi en tant qu’informateur confidentiel rémunéré pour les agents de l’immigration, ses «invités» utilisent parfois sa propriété pour traverser illégalement la frontière. Selon l’opinion de Thomas, « des agents fédéraux ont également saisi dans l’Inn des cargaisons de cocaïne, de méthamphétamine, d’ecstasy et d’autres stupéfiants ».

Néanmoins, Boule allègue qu’il a été victime d’une violation assez simple du quatrième amendement : l’usage excessif de la force par un agent des forces de l’ordre.

En mars 2014, Boule a accueilli un invité récemment arrivé aux États-Unis en provenance de Turquie. L’invité était légalement présent aux États-Unis, mais l’agent de la patrouille frontalière fédérale Erik Egbert a décidé de confronter cet invité à son arrivée au Smuggler’s Inn.

À l’arrivée de l’invité, Egbert s’est rendu sur la propriété de Boule et s’est approché de la voiture contenant l’invité. Egbert a refusé de partir après que Boule lui ait demandé de le faire, puis Boule s’est interposé entre l’agent de la patrouille frontalière et son invité. Egbert aurait alors poussé Boule contre la voiture, l’aurait attrapé et l’aurait poussé au sol.

Boule a intenté une action en justice, affirmant qu’il devrait être indemnisé pour cette prétendue violation de son droit au quatrième amendement d’être libre de toute force excessive.

Ces faits, comme le note la juge Sonia Sotomayor dans sa dissidence, suivent de près les faits de la Bivens Cas. Dans cette affaire, explique Sotomayor, « le plaignant a allégué que des agents du Bureau fédéral des stupéfiants sont entrés illégalement dans son appartement à New York et ont utilisé une force constitutionnellement déraisonnable pour l’arrêter ». Et Bivens a déterminé que ce demandeur pouvait poursuivre l’agent qui aurait fait un usage excessif de la force.

Le quatrième amendement interdit « les perquisitions et saisies abusives ». Et Bivens a établi qu’une violation de cet amendement « par un agent fédéral agissant sous le couvert de son autorité donne lieu à une cause d’action en dommages-intérêts ».

Avant la décision de mercredi en Egberten d’autres termes, il était bien établi que les agents fédéraux chargés de l’application des lois qui recouraient à une force excessive de manière anticonstitutionnelle pouvaient être poursuivis devant un tribunal fédéral. Egbert exempte explicitement tous les agents de patrouille frontalière de cette règle, et il pourrait être interprété comme exemptant presque tous – sinon tous – les agents fédéraux chargés de l’application des lois de Bivens combinaisons.

Bivens, expliqué

Bien que la Constitution impose de nombreuses limites aux agents chargés de l’application des lois, y compris les garanties du quatrième amendement contre la force excessive, elle ne dit rien sur le recours approprié contre un agent qui viole ces limites. Une loi fédérale autorise explicitement les poursuites contre les agents de l’État et locaux qui violent « tous les droits, privilèges ou immunités garantis par la Constitution et les lois », mais il n’existe aucune loi similaire qui autorise explicitement les poursuites contre les agents fédéraux.

Néanmoins, la Cour a jugé dans Bivens que le droit de poursuivre les agents fédéraux chargés de l’application des lois est implicite dans la Constitution. « Pouvoir », a écrit le juge William Brennan dans Bivens, « une fois accordé, ne disparaît pas comme un cadeau magique lorsqu’il est utilisé à tort. » Un officier qui agit illégalement « au nom des États-Unis possède une bien plus grande capacité de nuire qu’un intrus individuel n’exerçant aucune autorité autre que la sienne ». Et donc, il doit y avoir un recours significatif pour s’assurer que les agents n’abusent pas de ce pouvoir.

Peu après Bivens a été décidée, cependant, le président Richard Nixon a procédé à deux nominations à la Cour suprême, donnant à la Cour une nouvelle majorité beaucoup moins favorable aux droits des accusés. Et, en grande partie à cause du Collège électoral et d’un Sénat mal réparti qui donne aux républicains un avantage injuste dans la lutte pour le contrôle du pouvoir judiciaire, la Cour a depuis lors marché régulièrement vers la droite.

En conséquence, les décisions les plus récentes de la Cour, notamment Egbert, décris Bivens costumes comme une «activité judiciaire défavorisée». En effet, la Cour a signalé qu’elle était désireuse d’annuler Bivens — même si Egbert ne va pas si loin.

Dans Hernández c.Mesa (2020), la Cour suprême a statué que la famille d’un enfant mexicain ne pouvait pas poursuivre un agent de la patrouille frontalière qui avait tiré et tué leur fils de 15 ans – même si elle pouvait prouver que l’agent avait abattu l’enfant de sang-froid et sans provocation. Les cinq juges qui ont rejoint l’opinion majoritaire en Hernández a conclu qu’il est « douteux que nous aurions atteint le même résultat » si Bivens ont été « décidés aujourd’hui ».

Egbert fait écho à ce point de vue, déclarant que « nous avons indiqué que si nous étions appelés à décider Bivens aujourd’hui, nous refuserions de découvrir des causes d’action implicites dans la Constitution. Ainsi, alors que Egbert remet à un autre jour la question de l’annulation Bivens dans son intégralité, il n’est pas difficile de voir où ce train se dirige.

Egbert rend également explicite ce qui était probablement implicite dans le Hernández décision — que les agents des patrouilles frontalières, en particulier, jouissent d’une immunité totale Bivens poursuites et ne peuvent donc pas être poursuivis pour violation de la Constitution. « Nous demandons ici si un tribunal est compétent pour autoriser une action en dommages-intérêts non seulement contre l’agent Egbert mais contre les agents de la patrouille frontalière en général », écrit Thomas, ajoutant que « la réponse, clairement, est non ».

Plus que cela, Thomas annonce une nouvelle règle que les tribunaux fédéraux doivent appliquer dans tous Bivens poursuites avancent. La Cour devrait rejeter la poursuite s’il y a « n’importe quel raison rationnelle (même une seule) » pour réfuter l’allégation.

Par le passé, la Cour a cherché à savoir si une nouvelle Bivens procès « est différent de manière significative des précédents Bivens affaires tranchées par cette Cour » pour déterminer s’il existe une bonne raison de rejeter la demande. Egbert suggère que s’il y a des différences entre un nouveau procès et un précédent, c’est une « raison rationnelle » pour rejeter le nouveau procès.

Comme le note Sotomayor dans sa dissidence, les deux Bivens et Egbert impliquaient des plaintes similaires pour recours à un recours excessif à la force contre les forces de l’ordre. Et la tenue de Bivens était que tout « agent fédéral agissant sous le couvert de son autorité » peut être poursuivi s’il viole le quatrième amendement. Mais Egbert nie Boule Bivens réclamation, en grande partie parce que la réclamation de Boule implique un agent de la patrouille frontalière, tandis que Bivens impliquait une plainte contre des agents du Federal Bureau of Narcotics, une agence qui a cessé d’exister en 1968.

Egbert, en d’autres termes, peut vraisemblablement être interprété comme interdisant toutes les poursuites du quatrième amendement contre des agents fédéraux qui ne travaillent pas pour le Bureau fédéral des stupéfiants – qui n’existe plus ! Tout au moins, Egbert signifie que les juges fédéraux doivent rechercher toutes les raisons possibles pour refuser une Bivens costume.