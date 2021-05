La Cour suprême accepte d’entendre une affaire majeure sur l’avortement qui pourrait faire reculer Roe c.Wade – The Right Scoop

Il a été annoncé ce matin que la Cour suprême a accepté d’entendre une affaire d’avortement majeure qui pourrait faire reculer l’horrible décision Roe v.Wade:

«RUPTURE: La Cour suprême accepte de se saisir d’une affaire d’avortement majeure qui donnera à la cour l’occasion de reconsidérer Roe v. Wade et Planned Parenthood v. Casey. L’affaire concerne la constitutionnalité de l’interdiction par le Mississippi de la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse.

RUPTURE: La Cour suprême accepte de se saisir d’une affaire d’avortement majeure qui donnera à la cour l’occasion de reconsidérer Roe v. Wade et Planned Parenthood v. Casey. L’affaire implique la constitutionnalité de l’interdiction du Mississippi sur la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse. – SCOTUSblog (@SCOTUSblog) 17 mai 2021

«RUPTURE: La Cour suprême accepte d’entendre Dobbs v. Jackson Women’s Health, une contestation de l’interdiction de l’avortement de 15 semaines dans le Mississippi. Cela pourrait bien marquer le début de la fin de Roe v. Wade.

RUPTURE: La Cour suprême accepte d’entendre Dobbs v. Jackson Women’s Health, une contestation de l’interdiction de l’avortement de 15 semaines dans le Mississippi. Cela pourrait bien marquer le début de la fin de Roe v. Wade.https: //t.co/8veGFZt1ht – Mark Joseph Stern (@mjs_DC) 17 mai 2021

Des lèvres sévères aux oreilles de Dieu. Bien que, en tant qu’écrivain chez Slate, son tweet soit presque sans aucun doute un complainte au lieu d’une espoir.

Et je pense que nous avons l’espoir que cette nouvelle Cour suprême pourrait mettre fin à l’arrêt Roe v. Wade. Je sais que les juges ne statuent pas toujours comme nous le voulons, et cela pourrait arriver ici. Mais je crois qu’il y a de très fortes chances que ce tribunal le fasse et j’espère que cela se produira avec cette affaire du Missouri.

Rappelez-vous, la lutte incroyablement méchante pour Kavanaugh portait vraiment sur l’avortement. La fin de Roe v. Wade est ce que la gauche craint le plus, c’est pourquoi les États démocratiques comme New York ont ​​rendu leurs lois sur l’avortement encore plus strictes après que Kavanaugh a été traduit devant la Haute Cour.

J’espère juste que ces nouveaux juges ne céderont pas à la pression des démocrates, comme Roberts l’a fait avec Obamacare, qui veulent détruire la Cour suprême en y ajoutant plus de sièges. Parce que ce sera le message que les démocrates enverront à ces juges, que s’ils annulent Roe v. Wade, plus de sièges seront ajoutés à la cour.