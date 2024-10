La Cour suprême aborde l’affaire du couloir de la mort avec une alliance rare. Un détenu de l’Oklahoma bénéficie du soutien de l’État

WASHINGTON– Le Cour suprême revient sur le cas de Richard Glossip, qui a passé la majeure partie du dernier quart de siècle dans le couloir de la mort de l’Oklahoma pour un meurtre qu’il affirme ne pas avoir commis.

Dans le cadre d’une alliance rare, les avocats de Glossip et de l’État soutiendront mercredi que les juges devraient annuler la déclaration de culpabilité et la condamnation à mort de Glossip parce qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

Les proches de la victime j’ai dit à la haute cour qu’ils veulent voir Glossip exécuté.

Glossip a toujours clamé son innocence dans le meurtre en 1997 à Oklahoma City de son ancien patron, le propriétaire du motel Barry Van Treese, dans ce que les procureurs ont qualifié de meurtre contre rémunération.

Un autre homme, Justin Sneeda admis avoir volé Van Treese et l’avoir battu à mort avec une batte de baseball, mais a témoigné qu’il ne l’avait fait qu’après que Glossip avait promis de lui payer 10 000 $. Sneed a été condamné à perpétuité en échange de son témoignage et a été le témoin clé contre Glossip.

Mais les preuves apparues seulement l’année dernière ont convaincu le procureur général de l’Oklahoma. Gentner Drummondun républicain, que Glossip n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

Parmi les préoccupations de Drummond figure le fait que les procureurs ont supprimé des preuves sur l’état psychiatrique de Sneed qui auraient pu miner son témoignage. Drummond a également cité une boîte de preuves dans l’affaire qui a été détruite et qui auraient pu aider la défense de Glossip.

Le tribunal sera aux prises avec deux questions juridiques. Les juges examineront si les droits de Glossip ont été violés parce que les preuves n’ont pas été fournies. Ils évalueront également si le Décision du tribunal de l’Oklahoma le maintien de la déclaration de culpabilité et de la peine, prononcées après le changement de position de l’État, devrait être maintenu.

Les procureurs chargés d’au moins trois autres affaires de peine de mort en Alabama et au Texas ont fait pression pour que les condamnés à mort bénéficient d’un nouveau procès ou, au moins, soient épargnés de la perspective d’être exécutés. Les détenus sont : Toforest Johnson en Alabamaet Mélissa Lucio et Areli Escobar au Texas. Dans une autre affaire similaire, les juges ont refusé un sursis de dernière minute à Marcellus Williams, qui Missouri exécuté le mois dernier.

Les juges ont rendu leur dernière ordonnance bloquant l’exécution de Glossip l’année dernière. Ils avaient déjà stoppé son exécution en 2015, puis s’étaient prononcés contre lui par 5 voix contre 4 en faveur du maintien du processus d’injection létale en Oklahoma. Il a alors évité l’exécution uniquement en raison d’une confusion dans les drogues qui devaient être utilisées.

Glossip a été initialement reconnu coupable en 1998, mais a remporté un nouveau procès ordonné par une cour d’appel de l’État. Il a été de nouveau condamné en 2004.

Deux anciens solliciteurs généraux, Seth Waxman et Paul Clement, représentent respectivement Glossip et l’Oklahoma à la Cour suprême. Christopher Michel, un avocat commis d’office, défend la décision du tribunal d’Oklahoma selon laquelle Glossip doit être mis à mort.

Plus qu’un une demi-douzaine d’États ont également pesé sur l’affaire, demandant à la Cour suprême de confirmer la condamnation de Glossip, arguant qu’ils ont un « intérêt substantiel » dans le respect par la cour fédérale des décisions des tribunaux d’État.

Le juge Neil Gorsuch ne siège pas dans l’affaire, probablement parce qu’il y a participé plus tôt, alors qu’il était juge à la cour d’appel.

Une décision est attendue au début de l’été.