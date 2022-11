La Cour suprême a semblé réticente à détruire Medicaid dans Health and Hospital Corporation c.Talevski

La plupart des juges de la Cour suprême semblaient peu susceptibles d’adopter un argument juridique vraiment farfelu qui leur avait été présenté mardi, qui aurait pu saper le programme Medicaid qui fournit une couverture santé à plus de 76 millions d’Américains à faible revenu.

Dans ce cas, Société de la santé et de l’hôpital du comté de Marion c.Talevski, les accusés ont demandé aux juges de cesser d’autoriser les patients de Medicaid à intenter une action en justice pour faire respecter les normes du programme – une décision qui aurait rendu toute la loi de Medicaid presque entièrement inapplicable. Heureusement pour les dizaines de millions d’Américains qui comptent sur Medicaid, la plupart des juges semblaient peu susceptibles de mordre sur ces arguments. Bien que, sur la base des arguments de mardi, jusqu’à trois juges puissent encore signer cette attaque à grande échelle contre Medicaid.

Alors que plusieurs juges semblaient en conflit quant à savoir si les résidents des maisons de retraite pouvaient intenter une action en justice pour faire respecter leurs droits en vertu de la loi Medicaid, ou s’ils devaient poursuivre leurs griefs par le biais d’un processus administratif distinct du système judiciaire fédéral, seuls les juges Clarence Thomas et Samuel Alito ont exprimé leur ouverture à la Talevski les revendications les plus radicales des accusés (même s’il convient de noter que le juge Neil Gorsuch, qui vote fréquemment avec Thomas et Alito, est resté silencieux).

Les plaignants en Talevski allèguent qu’une maison de soins infirmiers supervisée par des représentants du gouvernement local à Indianapolis, Indiana, a violé plusieurs dispositions de la loi fédérale protégeant les résidents des maisons de soins infirmiers – dont une qui interdit à ces établissements d’utiliser des médicaments psychotropes «à des fins de discipline ou de commodité et non tenus de traiter le résident symptômes médicaux. Il est toujours possible qu’ils perdent leur cause pour des motifs étroits – la Cour pourrait décider que les résidents des maisons de retraite ne peuvent utiliser que le processus administratif pour faire appliquer la loi Medicaid.

Mais le résultat catastrophique pour les Américains à faible revenu que le Talevski accusés recherchés dans leur mémoire semble peu susceptible de se produire.

La Talevski les accusés veulent rendre la loi fédérale Medicaid presque entièrement inapplicable

Medicaid est un programme de «subvention conditionnelle», ce qui signifie que le gouvernement fédéral offre une somme d’argent importante à chaque État, mais les États ne peuvent avoir cet argent que s’ils acceptent de se conformer à une longue liste de conditions. Les États qui acceptent les fonds de Medicaid, par exemple, doivent fournir une couverture santé à une longue liste de groupes éligibles en fonction de leur revenu, de leur âge, de leur handicap ou de leur situation familiale. Les États doivent également se conformer à des règles plus précises régissant le fonctionnement des établissements financés par Medicaid – telles que les règles des maisons de soins infirmiers en cause dans Talevski.

En vertu de la loi actuelle, au moins certaines des exigences énoncées dans la loi Medicaid peuvent être appliquées par le biais de poursuites intentées devant un tribunal fédéral. Si un État refuse de fournir une couverture Medicaid à une personne qui y a légalement droit, par exemple, cette personne intenterait une action en justice pour obtenir les avantages qui lui sont garantis par la loi.

Le Congrès a explicitement autorisé ce type de poursuites dans une loi de l’ère de la reconstruction connue sous le nom de “Section 1983″, qui prévoit que les fonctionnaires de l’État – et, dans certaines circonstances, les particuliers mettant en œuvre les programmes de l’État – peuvent être poursuivis devant un tribunal fédéral s’ils privent quelqu’un de ” tous droits, privilèges ou immunités garantis par la Constitution et les lois ».

De plus, l’argument selon lequel l’article 1983 autorise les poursuites visant à faire appliquer la loi Medicaid est extrêmement simple. L’article 1983 autorise les poursuites contre certaines personnes qui violent les droits “garantis par la Constitution et les lois”. Les lois de Medicaid sont des lois, même si elles ne s’appliquent qu’aux institutions qui reçoivent un financement fédéral de Medicaid.

Néanmoins, le Talevski les défendeurs ont fait l’affirmation historiquement douteuse que les poursuites en vertu de l’article 1983 ne peuvent pas être utilisées pour faire appliquer la loi Medicaid, car des poursuites similaires n’étaient pas autorisées en vertu du droit des contrats du XIXe siècle. (Si cet argument semble faible, c’est parce qu’il est extraordinairement faible. Je fournis plus de détails sur les arguments des accusés et pourquoi ils ont tort ici.)

Mais seuls Thomas et, dans une moindre mesure, Alito ont exprimé beaucoup de sympathie pour cette affirmation douteuse.

Les trois juges libéraux, Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson, ont chacun battu à tour de rôle les avocats qui attaquent Medicaid – dans un échange particulièrement brutal, Jackson a accusé l’un de ces avocats d’avoir tenté de “réécrire” le langage sans ambiguïté de Section 1983.

De manière significative, ces juges libéraux ont été rejoints à un moment donné par la juge Amy Coney Barrett – une conservatrice nommée par Trump – qui a déclaré à l’un des avocats anti-Medicaid qu’elle ne «voyait pas la connexion des points» dans son argument historique.

Le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh, quant à eux, ont à peine mentionné la question de savoir si la loi Medicaid est applicable. Ils ont passé la majeure partie de leurs questions à sonder comment La loi Medicaid doit être appliquée et si les règles de la maison de retraite en cause dans Talevski doivent être appliquées par le biais de poursuites en vertu de l’article 1983 ou par une autre méthode.

Roberts et Kavanaugh, en d’autres termes, semblaient supposer que les accusés avaient tort de dire que la loi Medicaid était inapplicable.

En toute justice, si le Talevski les arguments les plus radicaux des accusés ont prévalu, le gouvernement fédéral pourrait toujours imposer des sanctions aux États qui violent la loi fédérale Medicaid. Même en l’absence de poursuites en vertu de l’article 1983, les responsables fédéraux de la santé ont le pouvoir de couper tout ou partie des fonds de Medicaid aux États qui violent la loi sur Medicaid.

En pratique, cependant, ce remède est un tigre de papier. Le gouvernement fédéral dispose de peu de ressources pour enquêter sur les violations de Medicaid. Et, même lorsqu’il en découvre un, les responsables fédéraux sont extrêmement réticents à couper le financement de Medicaid d’un État pour une raison évidente : couper le financement de Medicaid signifie que l’État a moins d’argent pour fournir des soins de santé aux personnes à faible revenu. Donc, si le gouvernement fédéral prend cette mesure, il punira essentiellement les patients à faible revenu pour l’inconduite de leur gouvernement d’État.

Mais il semble qu’au moins six membres de la Cour suprême laisseront probablement le programme Medicaid largement intact. Reste à savoir ce que dira la Cour suprême dans son Talevski opinion, mais un résultat calamiteux pour les patients à faible revenu semble désormais peu probable.