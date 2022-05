La Cour suprême a rendu impossible la résolution du problème américain des armes à feu

Le célèbre journal satirique The Onion répète le même titre à chaque fois qu’une fusillade de masse très médiatisée se produit aux États-Unis : “” Aucun moyen d’empêcher cela “, dit la seule nation où cela se produit régulièrement.

C’est un sombre rappel que les États-Unis – ou, du moins, les principaux dirigeants du gouvernement – ont choisi de donner la priorité aux droits des armes à feu par rapport aux types de lois qui protègent avec succès les citoyens de nombreux autres pays contre les balles.

L’un des choix les plus conséquents des décideurs politiques de choisir les droits des armes à feu plutôt qu’une politique sensée a eu lieu en 2008, avec la décision de la Cour suprême en District de Columbia c.Heller. Par un vote de 5 contre 4, la Cour a jugé, pour la première fois dans l’histoire américaine, que le deuxième amendement protège le droit individuel de posséder une arme à feu. Entre autres, Heller a accordé une protection constitutionnelle spéciale aux armes de poing.

L’horrible meurtre d’au moins 19 enfants et de deux enseignants à Uvalde, au Texas, mardi a attiré une attention renouvelée sur l’épidémie de violence armée aux États-Unis, tout comme d’autres fusillades de masse, trop souvent.

Alors que les fusillades de masse captent naturellement une part démesurée de l’attention du public, elles ne représentent qu’un infime pourcentage de tous les homicides commis avec des armes à feu. En 2019, par exemple, 10 258 personnes ont été assassinées avec une arme à feu aux États-Unis. Selon une base de données de Mother Jones sur les fusillades de masse, qui comprend des incidents au cours desquels trois personnes ou plus ont été tuées, seules 73 de ces victimes ont été assassinées par un tireur de masse. (D’autres méthodologies avec des définitions différentes de “tirs de masse” comptent plus de victimes, mais toujours une infime part de ceux qui sont morts par la violence armée aux États-Unis.)

La majeure partie des morts par arme à feu aux États-Unis est très différente du genre de massacres qui inspirent tant de cauchemars américains. La plupart de ces décès sont des suicides. Les données de 2020 des Centers for Disease Control and Prevention, par exemple, montrent que plus de 24 000 personnes se sont suicidées à cause d’une arme à feu cette année-là, tandis qu’un peu plus de 19 000 sont mortes dans un homicide lié à une arme à feu (2020 a été une année exceptionnellement meurtrière, probablement en raison à la pandémie).

Et quand quelqu’un est assassiné avec une arme à feu, le motif le plus courant est une dispute qui dégénère en meurtre parce que quelqu’un était armé.

Cela rend les petites armes faciles à ranger et à dissimuler comme les armes de poing particulièrement dangereuses. Et c’est pourquoi HellerLes protections juridiques spéciales pour les armes de poing rendent le problème de la violence armée aux États-Unis insoluble, même si nous avions un Congrès sans obstruction, désireux d’adopter des réglementations sur les armes à feu.

Le cas empirique contre les armes de poing

Au cours d’une année typique, environ 14 000 à 15 000 personnes sont assassinées aux États-Unis, selon le FBI, et entre 9 000 et 11 000 de ces meurtres sont commis avec une arme à feu.

Alors que les démocrates suggèrent fréquemment d’interdire les fusils d’assaut comme solution à la violence armée, ces armes ne représentent qu’une infime partie des homicides. Selon le FBI, sur plus de 10 000 meurtres commis avec une arme à feu en 2019, seuls 364 ont été commis avec un fusil de quelque type que ce soit (le FBI ne ventile pas ces meurtres par type de fusil). Ainsi, une interdiction des fusils d’assaut n’aurait qu’un impact marginal sur la violence armée aux États-Unis.

En effet, une interdiction des fusils d’assaut pourrait même ne pas faire grand-chose pour réduire les tirs de masse. La base de données de Mother Jones répertorie 10 fusillades de masse en 2019, dont seulement quatre ont été commises avec des fusils semi-automatiques.

L’arme de poing est de loin l’arme la plus meurtrière aux États-Unis – le type d’arme à feu le plus facile à dissimuler. En 2019, les armes de poing représentaient 6 368 des 10 258 meurtres commis avec une arme à feu. Au contraire, ce nombre sous-estime les dangers présentés par les armes de poing, car le FBI a classé plus de 3 000 des meurtres cette année-là comme ayant été commis par « armes à feu, type non indiqué ». Si vous ne comptez que les meurtres par arme à feu pour lesquels le type d’arme à feu est connu, environ 90 % de tous ces meurtres sont commis avec une arme de poing.

Les dangers présentés par les armes de poing sont assez évidents, même si les armes de poing ne sont peut-être pas conçues pour tuer aussi efficacement qu’une arme plus grosse. Rappelez-vous que des milliers de morts surviennent chaque année parce qu’une dispute dégénère en meurtre. Si quelqu’un entre dans un bar avec un AR-15 en bandoulière, vous lui donnerez probablement une large place. Mais si la même personne porte une arme de poing, vous ne réaliserez peut-être pas qu’elle est armée jusqu’à ce que vous renversiez accidentellement votre bière dessus.

Les armes de poing peuvent être rangées dans la table de chevet près de l’endroit où les couples romantiques se battent. Ils peuvent être facilement glissés dans une veste que quelqu’un porte pour un trafic de drogue illégale. Et ils peuvent être amenés sans être détectés dans un magasin, puis révélés au moment où un vol commence.

C’est pourquoi le problème de la violence armée aux États-Unis est en grande partie un problème d’armes de poing.

Heller rendu impossible de restreindre de manière significative la possession d’armes de poing

Le deuxième amendement stipule qu'”une milice bien réglementée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint”. Et, jusqu’à assez récemment, la Cour prenait très au sérieux les 13 premiers mots de cet amendement.

Comme la Cour l’a expliqué dans États-Unis contre Miller (1939), le « but évident » du deuxième amendement était de « rendre possible l’efficacité » des milices. Et donc l’amendement doit être “interprété et appliqué dans ce but”.

Mais la Cour a abandonné cette approche dans Heller. Heller n’a pas simplement soutenu, pour la première fois, que le deuxième amendement protège un droit individuel de porter des armes. Il a également réinventé la compréhension de la Cour de ce que le deuxième amendement est censé accomplir.

Bien que le deuxième amendement stipule que son objectif est de protéger les milices bien réglementées, Heller a soutenu qu’un “droit inhérent à la légitime défense a été au cœur du droit du deuxième amendement”. Alors Heller a transformé le deuxième amendement d’une disposition qui protégeait largement un droit collectif de former une « milice bien réglementée » en un amendement protégeant les droits des individus à posséder une arme à feu.

Et la Cour a accordé une protection spéciale aux armes de poing. Les armes de poing, a écrit le juge Antonin Scalia pour la Cour, sont « massivement choisies » par les propriétaires d’armes à feu qui souhaitent porter une arme pour se défendre. Et ainsi, selon Scalia, la Constitution n’autorise pas les législateurs à interdire “l’arme à feu la plus préférée du pays à” conserver “et à utiliser pour la protection de sa maison et de sa famille”.

En toute justice, Heller a également présenté plusieurs exemples de réglementations sur les armes à feu qui sont autorisées en vertu de la compréhension de l’affaire du deuxième amendement. “Rien, à notre avis, ne devrait être interprété pour jeter le doute sur les interdictions de longue date de la possession d’armes à feu par les criminels et les malades mentaux”, a écrit Scalia, ou sur “les lois interdisant le port d’armes à feu dans des endroits sensibles tels que les écoles et les bâtiments gouvernementaux”.

Et Heller autorise les lois qui interdisent “le port d'”armes dangereuses et inhabituelles””, c’est pourquoi de nombreux juges ont déclaré que l’interdiction des fusils d’assaut était autorisée – bien qu’il soit loin d’être clair que la majorité actuelle de la Cour suprême sera d’accord avec les juges des tribunaux inférieurs qui ont maintenu ces interdictions. La liste actuelle des juges de la Cour semble être plus hostile aux lois sur les armes à feu que n’importe quelle Cour suprême de l’histoire américaine.

Notamment, le juge Brett Kavanaugh, qui est souvent le vote médian de la Cour dans les affaires politiquement controversées, a écrit dans une opinion dissidente de 2011 que le gouvernement ne pouvait pas interdire les fusils semi-automatiques comme celui utilisé dans la fusillade d’Uvalde. Kavanaugh a nié que ces armes soient “dangereuses et inhabituelles” car elles sont, en fait, “d’usage courant” à travers les États-Unis.

Le résultat de l’opinion de Kavanaugh est que les armes qui sont populaires ne peuvent pas être interdites, même si elles sont fréquemment utilisées pour commettre des meurtres.

La Cour entend également une affaire contestant une loi new-yorkaise vieille de 108 ans exigeant que toute personne souhaitant porter une arme à feu à l’extérieur de son domicile démontre une « juste cause » avant de pouvoir obtenir une licence pour le faire. Sur la base des commentaires des juges lors d’une plaidoirie dans cette affaire, Association des fusils et pistolets de l’État de New York contre Bruenil semble très probable que la Cour invalidera cette loi.

Mais avant même que le président de l’époque, Donald Trump, ne refait la Cour à l’image de la Federalist Society, une Cour un peu moins conservatrice a déclaré que les armes de poing étaient l’arme la plus appréciée du pays. Et cela signifie que l’arme responsable du plus grand nombre de morts aux États-Unis est hors de portée des décideurs politiques qui ne siègent pas à la Cour suprême.