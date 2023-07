La Cour suprême a rendu de grandes décisions cette semaine et d’autres sont à venir. Voici ce que vous devez savoir – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême devrait annoncer vendredi des décisions majeures sur le programme d’annulation de prêt étudiant du président Joe Biden et une affaire qui a un impact sur les droits des homosexuels. C’est le dernier jour du tribunal avant que les juges ne partent en vacances d’été.

Déjà cette semaine, les juges ont rendu des décisions importantes sur d’autres questions, notamment la discrimination positive, le droit de vote et les droits religieux. Les opinions finales du tribunal ont tendance à porter sur certaines des questions les plus litigieuses, car la rédaction de ces décisions prend souvent le plus de temps.

Voici un aperçu des décisions rendues par les juges cette semaine et celles à venir:

PRÊTS ÉTUDIANTS

Les juges n’ont pas encore décidé du sort du plan du président Joe Biden visant à effacer ou à réduire les prêts étudiants détenus par des millions d’Américains. Lorsque le tribunal a entendu les arguments dans l’affaire en février, le plan ne semblait pas susceptible de survivre, bien qu’il soit possible que les juges puissent décider que les challengers n’avaient pas le droit de poursuivre et que le plan peut toujours aller de l’avant.

Biden avait proposé d’effacer 10 000 $ de dette fédérale de prêt étudiant pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 125 000 $ par an ou les ménages qui gagnent moins de 250 000 $. Il voulait également annuler 10 000 $ supplémentaires pour ceux qui ont reçu des subventions fédérales Pell pour fréquenter l’université. L’administration a déclaré que des millions d’emprunteurs bénéficieraient du programme.

Indépendamment de ce qui se passe au tribunal de grande instance, les remboursements de prêts suspendus depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a trois ans reprendront cet été.

DROITS DES HOMOSEXUELS

Un conflit entre les droits des homosexuels et les droits religieux doit également être tranché par le tribunal. L’affaire implique un graphiste chrétien du Colorado qui souhaite commencer à concevoir des sites Web de mariage, mais s’oppose à la création de sites Web de mariage pour les couples de même sexe.

La loi de l’État exige que les entreprises ouvertes au public fournissent des services à tous les clients, mais la créatrice, Lorie Smith, affirme que la loi viole ses droits à la liberté d’expression. Elle dit qu’une décision contre elle obligerait les artistes – des peintres et photographes aux écrivains et musiciens – à faire un travail contraire à leurs convictions. Ses adversaires, quant à eux, affirment que si elle gagne, un éventail d’entreprises pourront discriminer, refusant de servir des clients noirs, juifs ou musulmans, des couples interraciaux ou interconfessionnels ou des immigrés.

Lors des plaidoiries dans l’affaire en décembre, la majorité conservatrice du tribunal s’est montrée favorable aux arguments de Smith, et les plaignants religieux ont remporté ces dernières années une série de victoires devant la Haute Cour.

ACTION AFFIRMATIVE

Les juges ont annulé jeudi l’action positive dans les admissions à l’université, déclarant que la race ne peut pas être un facteur et forçant les établissements d’enseignement supérieur à rechercher de nouvelles façons d’atteindre des corps étudiants diversifiés.

Auparavant, la Cour suprême avait autorisé l’utilisation de la race dans les admissions dans des décisions remontant à 1978. Et elle avait confirmé à deux reprises des programmes d’admission à l’université soucieux de la race au cours des 20 dernières années, y compris aussi récemment qu’en 2016.

Maintenant, cependant, avec une majorité conservatrice de six juges, les juges ont annulé les plans d’admission à Harvard et à l’Université de Caroline du Nord, les plus anciens collèges privés et publics du pays, respectivement.

Le juge en chef John Roberts a déclaré que pendant trop longtemps, les universités ont «conclu, à tort, que la pierre de touche de l’identité d’un individu n’est pas les défis surmontés, les compétences acquises ou les leçons apprises, mais la couleur de sa peau. Notre histoire constitutionnelle ne tolère pas ce choix.

DROITS RELIGIEUX

La Cour suprême a utilisé jeudi le cas d’un facteur chrétien qui ne voulait pas travailler le dimanche pour renforcer les protections des travailleurs qui demandent des accommodements religieux.

Dans une décision unanime, les juges ont clairement indiqué que les travailleurs qui demandent des aménagements, comme le retrait du sabbat, devraient les obtenir à moins que leurs employeurs ne montrent que cela entraînerait une « augmentation substantielle des coûts » pour l’entreprise.

Le tribunal a précisé que les entreprises doivent citer plus que des coûts mineurs – les coûts dits «de minimis» – pour rejeter les demandes d’aménagements religieux au travail. Contrairement à la plupart des affaires devant le tribunal, les deux parties à l’affaire avaient convenu que les entreprises devaient en montrer plus.

Cependant, les juges n’ont pas dit si le facteur devait gagner son procès. Au lieu de cela, ils ont renvoyé l’affaire devant les tribunaux inférieurs pour un examen plus approfondi en fonction de leur décision.

VOTE

Plus tôt cette semaine, mardi, les juges ont décidé que les tribunaux des États pouvaient contrôler leurs législatures en matière de redécoupage et d’autres problèmes affectant les élections fédérales, rejetant les arguments des républicains de Caroline du Nord qui auraient pu transformer les concours pour le Congrès et le président.

Les juges, par un vote de 6 contre 3, ont confirmé une décision du plus haut tribunal de Caroline du Nord qui a invalidé un plan de circonscription du Congrès comme étant excessivement partisan en vertu de la loi de l’État.

Le juge en chef John Roberts est l’auteur de l’opinion majoritaire, déclarant que «les tribunaux des États conservent le pouvoir d’appliquer les restrictions constitutionnelles des États lorsque les législatures agissent en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la clause électorale. Mais les tribunaux fédéraux ne doivent pas abandonner leur propre obligation d’exercer un contrôle judiciaire.

La Haute Cour a cependant suggéré qu’il pourrait y avoir des limites aux efforts des tribunaux d’État pour contrôler les élections au Congrès et au président.

L’effet pratique de la décision en Caroline du Nord est minime dans la mesure où la Cour suprême de Caroline du Nord, sous une nouvelle majorité républicaine, a déjà annulé sa décision de redécoupage.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception