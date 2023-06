La Cour suprême a perdu patience pour l’un des pires juges de Trump, dans l’affaire États-Unis contre Texas

Il y a plus d’un an, un juge nommé par Trump nommé Drew Tipton a effectivement pris le contrôle de certaines parties de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agence fédérale qui applique les lois sur l’immigration aux États-Unis. Vendredi, la Cour suprême a mis fin au règne de Tipton sur les priorités d’application de l’ICE.

La décision de la Cour dans États-Unis contre Texas était de 8-1, les huit juges de la majorité concluant que Tipton n’avait même pas compétence pour entendre cette affaire en premier lieu – bien qu’ils se soient partagés 5-3 sur la raison pour laquelle Tipton n’avait pas compétence. Seul le juge Samuel Alito, le partisan républicain le plus fiable de la Cour, était dissident.

L’affaire concernait les directives de 2021, émises par le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qui ordonnaient aux agents de l’ICE de donner la priorité aux efforts d’application contre les immigrants sans papiers ou autrement amovibles qui « constituent une menace pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la sécurité des frontières et menacent ainsi le bien-être américain ». être. »

Deux États rouges, le Texas et la Louisiane, ont intenté une action en justice, arguant essentiellement que l’ICE doit arrêter davantage d’immigrants qui ne correspondent pas à ces critères. De plus, comme les tribunaux fédéraux du Texas permettent souvent aux plaignants de choisir le juge qui entendra leur affaire en décidant de déposer leurs poursuites dans des parties spécifiques de l’État, ces deux États rouges ont choisi Tipton – un juge résolument anti-immigrés qui a été une épine dans le pied. Du côté de l’administration Biden depuis la première semaine de sa présidence — pour entendre ce procès.

Dans l’un des événements les plus prévisibles de l’histoire de la justice américaine, Tipton a rapidement obligé les deux États à invalider les directives de Mayorkas.

L’opinion du juge Brett Kavanaugh dans Texas estime qu’aucun juge fédéral n’aurait jamais dû se pencher sur cette affaire. Comme l’explique Kavanaugh, le plaignant déclare « n’avoir cité aucun précédent, historique ou tradition de tribunaux ordonnant au pouvoir exécutif de modifier ses politiques d’arrestation ou de poursuites afin que le pouvoir exécutif procède à davantage d’arrestations ou engage davantage de poursuites ». Au contraire, la Cour a jugé dans Linda RS c.Richard D. (1973) qu' »un citoyen privé n’a pas d’intérêt juridiquement reconnaissable dans la poursuite ou la non-poursuite d’un autre ».

Cette règle, annonce Kavanaugh, contrôle le Texas cas. Tout comme un citoyen privé ne peut intenter une action en justice pour forcer le gouvernement à arrêter ou poursuivre quelqu’un d’autre, un gouvernement d’État ne peut pas non plus intenter une telle action en justice.

L’opinion de Kavanaugh réaffirme également une doctrine de longue date, connue sous le nom de «pouvoir discrétionnaire des poursuites», qui permet aux responsables de l’application des lois de déterminer qui arrêter et contre qui appliquer la loi, sans ingérence du pouvoir judiciaire.

La décision porte un coup sérieux aux efforts républicains pour contrôler la politique fédérale d’immigration en demandant des injonctions à des juges sympathiques. Dès les premiers jours de l’administration Biden, le procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, a profité des règles inhabituelles lui permettant de choisir souvent le juge qui entend ses affaires pour obtenir des ordonnances judiciaires bloquant les politiques d’immigration du président Biden. (Pour être clair, il n’y a aucune preuve que ces règles ont été créées dans le but de permettre à quelqu’un comme Paxton de déjouer le processus utilisé pour attribuer les affaires aux juges. Mais elles lui permettent certainement de le faire.) À peine six jours après le début de la présidence de Biden, par exemple, Tipton a accédé à la demande de Paxton de bloquer une pause de 100 jours sur les expulsions annoncées par la nouvelle administration au cours de sa première semaine.

À tout le moins, la Cour Texas décision devrait signifier que des juges comme Tipton ne peuvent plus décider qui est ou n’est pas arrêté.

Cela dit, la décision contient un langage sur lequel les juges anti-immigrés peuvent s’appuyer pour imposer leur préférence au pays – y compris un paragraphe qui se lit comme s’il avait été écrit pour préserver les poursuites contestant l’action différée de l’ère Obama pour les arrivées d’enfants (DACA) programme.

Et il y a une autre chose très frustrante dans cette affaire. Bien que la Cour suprême ait finalement statué que Tipton n’était pas le chef de l’ICE et ne pouvait pas décider qui ses agents arrêtaient, elle a rejeté une demande de blocage temporaire de la décision de Tipton en juillet dernier.

En d’autres termes, en siégeant sur cette affaire, une Cour suprême dominée par des nominations républicaines conservatrices a effectivement laissé Tipton contrôler ICE pendant plus d’un an.

Pourquoi le pouvoir discrétionnaire du procureur existe

Le procès du Texas était enraciné dans une loi fédérale qui stipule que les États-Unis « doivent arrêter tout étranger » qui commet certaines infractions en matière d’immigration. En effet, ils ont fait valoir que le mot «doit» est une commande obligatoire qui oblige l’ICE à procéder à des arrestations massives.

Mais cet argument va à l’encontre de 150 ans de droit bien établi. Aussi loin que Compagnie des chemins de fer contre Hecht (1877), la Cour suprême a statué que « contre le gouvernement, le mot « doit », lorsqu’il est utilisé dans les lois, doit être interprété comme « peut », à moins qu’une intention contraire ne soit manifeste. »

L’une des raisons de cette forte présomption que les lois fédérales n’imposent pas de mandats d’arrestation ou de poursuites aux forces de l’ordre est qu’il est souvent littéralement impossible pour un organisme d’application de la loi d’arrêter chaque personne qui enfreint une loi – imaginez l’état policier massif qui serait nécessaire , par exemple, pour arrêter chaque conducteur qui enfreint le code de la route.

Comme l’a expliqué le ministère de la Justice dans une note de 2014, « il y a environ 11,3 millions d’étrangers sans papiers dans le pays », mais le Congrès n’a alloué que suffisamment de ressources pour « éliminer moins de 400 000 de ces étrangers chaque année ». Cela signifie que les dirigeants des agences d’immigration comme l’ICE doivent nécessairement établir des priorités et faire des choix sur les immigrants expulsables qui seront ciblés et ceux qui seront effectivement tolérés à l’intérieur des frontières américaines.

En effet, comme l’écrit Kavanaugh dans son opinion sur le Texas, cette capacité à établir des priorités et à décider quand ne pas appliquer la loi a été une caractéristique régulière de la loi fédérale sur l’immigration dans de nombreuses administrations. « Au cours des 27 dernières années depuis » les lois sur l’immigration en cause dans Texas « ont été promulgués dans leur forme actuelle », écrit Kavanaugh, « les cinq administrations présidentielles ont déterminé que les contraintes de ressources nécessitaient de donner la priorité aux arrestations d’immigrants ».

Pour cette raison, la Cour a longtemps soutenu que les organismes chargés de l’application de la loi peuvent exercer le « pouvoir discrétionnaire des poursuites » sans ingérence des tribunaux. Comme la Cour l’a jugé dans Heckler c.Chaney (1985), « la décision d’un organisme de ne pas prendre de mesures d’exécution devrait être présumée à l’abri d’un contrôle judiciaire ».

Comme le souligne Kavanaugh, son opinion dans Texas « maintient simplement le statu quo jurisprudentiel de longue date. » Tipton n’aurait jamais dû entendre ce procès en premier lieu, et il y a plus d’un siècle de lois américaines l’informant pourquoi il n’aurait pas dû le faire.

Le Texas l’affaire n’est pas une victoire totale pour l’administration Biden

Cela dit, il y a trois aspects de cette affaire qui pourraient encourager des juges comme Tipton à continuer de saboter les politiques d’immigration de Biden.

La première est que la Cour suprême semble avoir manipulé son calendrier pour laisser l’ordonnance de Tipton en place aussi longtemps que possible.

Ce n’est pas un cas difficile, et les erreurs de Tipton auraient dû être évidentes pour tout juge ayant même une connaissance passagère des décisions discrétionnaires de la Cour en matière de poursuites. Et pourtant, les juges ont siégé sur l’affaire pendant près d’un an avant de finalement décider, dans une décision rejointe par tous les juges à l’exception de l’hyper-partisan Alito, que Tipton n’avait pas compétence pour entendre cette affaire.

Ils auraient dû bloquer la décision de Tipton en juillet dernier, lorsque l’administration Biden leur a demandé de le faire pour la première fois.

De plus, alors que l’opinion de Kavanaugh soutient que les juges ne devraient normalement pas interférer avec la décision d’un organisme d’application de la loi de ne pas arrêter un individu en particulier, il écrit que « le calcul pourrait changer si le pouvoir exécutif abandonnait complètement ses responsabilités statutaires de procéder à des arrestations ou d’intenter des poursuites. ”

Certes, Kavanaugh suggère également que cette exception à la règle ordinaire ne peut s’appliquer que lorsque «l’exécutif a entièrement cessé d’appliquer les lois pertinentes», et il n’y a aucun argument plausible selon lequel l’administration Biden a complètement cessé d’appliquer la loi fédérale sur l’immigration. Mais des juges comme Tipton ont montré une volonté extraordinaire d’interférer avec la politique fédérale d’immigration, même lorsque la Cour suprême leur a clairement dit de ne pas le faire. Il n’est donc pas difficile de voir quelqu’un comme Tipton s’accrocher au langage « totalement abandonné » de Kavanaugh pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration.

Enfin, l’opinion de Kavanaugh indique également qu' »une contestation d’une politique du pouvoir exécutif qui implique à la fois les priorités d’arrestation ou de poursuite du pouvoir exécutif et la fourniture par le pouvoir exécutif d’avantages juridiques ou d’un statut juridique pourrait conduire à une analyse permanente différente ». Ce langage se lit comme s’il avait été conçu sur mesure pour permettre aux contestations judiciaires du DACA, un programme qui permet à des centaines de milliers d’immigrants sans papiers de vivre et de travailler aux États-Unis, d’aller de l’avant.

En d’autres termes, la Cour suprême a ralenti sa décision selon laquelle Alejandro Mayorkas, et non Drew Tipton, est le chef de la police de l’immigration du pays. Et cela n’a pas fermé toutes les portes possibles qu’un juge voyou comme Tipton pourrait essayer de franchir afin de saboter la politique du président Biden.

Mais le Texas décision reste une victoire importante tant pour l’administration que pour les immigrés. Et cela suggère que même cette Cour suprême très conservatrice ne laissera pas la frange la plus à droite de la magistrature agir sans la supervision d’un adulte.